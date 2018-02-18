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Технологии
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SpaceX снова перенесла запуск спутников для раздачи интернета

Ведомости
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Компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск тестовых спутников для раздачи интернета на 21 февраля. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter. Изначально запуск был запланирован на 17 февраля. В субботу SpaceX сообщила, что запуск откладывается на 18 февраля, потому что разработчикам необходимо время для дополнительной проверки систем.

SpaceX готовится запустить первые тестовые спутники для своей будущей коммуникационной сети. С их помощью она планирует предоставлять доступ в интернет по всему миру. Если испытания пройдут успешно, то создание сети из 11 000 спутников может быть завершено к 2024 г.

Работу над этим проектом SpaceX начала еще в 2014 г., но затем сосредоточилась на улучшении своей основной космической ракеты Falcon 9 и подготовке запуска Falcon Heavy.

Спутники будут размещены на низкой околоземной орбите. Их близость к Земле может помочь избежать задержек, которые возникают у спутников на более высоких орбитах.

Как прошел пуск Falcon Heavy

Политика
Новости

Спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-148

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Поисковая операция на месте крушения Ан-148 в Подмосковье завершена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника подмосковного главка МЧС Сергея Полетыкина.

Спасателями была обследована площадь в 50 га, обнаружено более 4700 обломков самолета, они переданы экспертам Международного авиационного комитета (МАК).

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области 11 февраля, через несколько минут после вылета из «Домодедово» в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

По предварительным данным МАКа, причиной крушения стали неверные данные о скорости на приборах, что могло быть вызвано обледенением.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

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Политика
Новости

Все пассажиры разбившегося в Иране самолета погибли

Ведомости
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При крушении самолета в Иране погибли все находившиеся на борту 66 человек, сообщает агентство Tasnim. Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе могут быть выжившие. По уточненным данным, на борту самолета было 66 человек, а не 60.

Самолет ATR-72 авиакомпании Iran Aseman Airlines вылетел в 8.00 по местному времени (7.30 мск) из Тегерана в Ясудж. Через некоторое время он пропал с радаров. Позже экстренные службы сообщили, что он разбился в иранской провинции Исфахан.

Авиакомпания подтвердила крушение самолета, отметив, что он лайнер врезался в гору Дена, передает иранский телеканал Press TV. Вертолет со спасателями не смог приземлиться рядом с местом катастрофы из-за плохой погоды, сообщили местные власти.

Очевидцы рассказали, что самолет пытался совершить экстренную посадку в полях Исфахана. Press TV отмечает, что пилот упавшего самолета однажды сумел экстренно посадить самолет после выхода из строя двигателя.  

Политика
Новости

Москва направила ноту протеста Киеву в связи с нападением на Россотрудничество

Ведомости
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Посольство России в Киеве направило ноту протеста в министерство иностранных дел Украины в связи с нападением радикалов на здание Россотрудничества. «Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем», – говорится в сообщении посольства.

В субботу, 17 февраля, группа радикалов ворвалась на территорию Россотрудничества в Киеве, сорвала российский флаг и сожгла его. В акции участвовали члены националистических организаций С14, «Традиции и порядок» и запрещенного в России «Правого сектора». МИД России также сообщил, что в акции участвовал депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Андрей Лозовой.

По данным Россотрудничества, националисты разгромили выставку, посвященную Федору Шаляпину, и расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами.

Министерство иностранных дел России считает, что радикалов могли спровоцировать слова президента Украины Петра Порошенко о российском флаге, сказанные им накануне на Мюнхенской конференции по безопасности. МИД призвал власти Украины и ОБСЕ отреагировать на случившееся. 

Марш националистов в Киеве

Политика
Новости

Трамп объяснил, почему ФБР упустило стрелка из Флориды

Ведомости
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Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США слишком много времени тратят на расследование российского вмешательства в выборы, поэтому они упустили стрелка из Флориды, считает президент США Дональд Трамп.

«Очень грустно, что ФБР пропустило многочисленные сигналы, посланные стрелком из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать сговор России с кампанией Трампа – нет никакого сговора. Вернитесь к основам и заставьте всех нас гордиться!» – написал Трамп в Twitter.

Стрельба в школе в американском штате Флорида произошла в среду, 14 февраля. Жертвами стали 17 человек. Полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Он готов пойти на сделку со следствием и признать вину, если прокуроры не будут требовать для него смертной казни, сообщил журналистам адвокат обвиняемого. 

Стиль жизни
Новости

Россия выиграла серебро в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде

Ведомости
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Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане.

Россияне возглавии гонку на втором этапе, где преимущество российской команды достигало 40 секунд. Однако на третьем этапе группа преследователей ликвидировала отрыв. В начале четвертого этапа сборная Россия шла на третьем месте, однако Денису Спицову удалось догнать лидеров и финишировать вторым.

Это пятая медаль российских лыжников на Олимпиаде в Южной Корее. До этого удалось завоевать бронзу в женском и мужском спринте, в мужской индивидуальной гонке и женской эстафете.

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде-2018

Политика
Новости

В Иране разбился пассажирский самолет

Ведомости
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В иранской провинции Исфахан разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 60 пассажиров, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на экстренные службы. Самолет летел из Тегерана в Ясудж.

По предварительным данным, несколько человек могли выжить. Подробностей пока нет.

По данным онлайн-табло, самолет из Тегерана в Ясудж вылетел в 8.00 по местному времени (7.30 мск). Самолет принадлежал авиакомпании Iran Aseman Airlines. 

Политика
Новости

Порошенко назвал условие для диалога с Россией

Ведомости
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Диалог Киева с Москвой будет возможен лишь после восстановления территориальной целостности Украины, заявил украинский президент Петр Порошенко, выступая на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, – мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», – цитирует Порошенко «Интерфакс».

В понедельник, 12 февраля, состоялся первый за долгое время телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Инициатором беседы стала украинская сторона. Президенты обсудили освобождение украинских заложников и введение миротворцев в Донбасс, рассказала пресс-служба Порошенко.

Кроме того, президент Украины выразил Путину соболезнования в связи с крушением в Подмосковье Ан-148 (самолет разработан украинским «Антоновым»), на борту которого был 71 человек, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 

Бизнес
Новости

Россельхознадзор увидел в иске Danone желание пропиариться

Ведомости
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Попытка французской компании Danone обжаловать результаты проверки Россельхознадзора не является чем-то неординарным, заявила официальный представитель ведомства Юлия Мелано. «В последнее время иностранные компании слишком часто подают в суд на российские госорганы, в том числе на Россельхознадзор, при этом регулярно проигрывают», – сказала она РБК.

Danone обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием признать недействительными результаты проверки Россельхознадзора, который в декабре 2017 г. обнаружил в молоке «Простоквашино» антибиотики. Компания считает, что ведомство допустило грубые нарушения при отборе проб и исследовании молока.

Россельхознадзор увидел в иске Danone желание пропиариться. «Мы видим в этом политический окрас и желание пиара, не более того», – объяснила позицию ведомства Мелано.

В Россельхознадзоре считают необходимым предостерегать общественность при выявлении потенциально опасной продукции, «как в случае с молоком “Простоквашино”, где выявлены антибиотики», добавила представитель ведомства.

В декабре Россельхознадзор сообщил, что обнаружил антибиотики тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино», произведенном на молочном комбинате «Волгоградский» (принадлежит Danone). Компания отказалась признать результаты проверки.  

Стиль жизни
Новости

Российские хоккеисты разгромили сборную США на Олимпиаде в Пхенчхане

Ведомости
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Сборная России по хоккею обыграла национальную команду США на Олимпийских играх в Пхенчхане. Матч завершился со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили Николай Прохоркин (2) и Илья Ковальчук (2).

При этом нападающий Илья Ковальчук побил рекорд Павла Буре по количеству шайб, заброшенных за сборную на Олимпиадах. Для Ковальчука Игры в Пхенчхане – пятые в карьере.

Это был третий матч для российских хоккеистов на Олимпиаде-2018. В первом, 14 февраля, они уступили сборной Словакии со счетом 2:3. Во втором, 16 февраля, одержали победу над сборной Словении (8:2).

Победа над сборной США позволила российской команде напрямую, без участия в раунде плей-офф, выйти в четвертьфинал. Россияне набрали больше всех очков в группе В (6 очков). 

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде

Политика
Новости

В Киеве радикалы сорвали и сожгли флаг со здания Россотрудничества

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Украинские националисты сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве российский флаг и сожгли его, сообщает «Интерфакс». Фотографии и видео акции опубликованы на странице организации С14 в Facebook.

Из сообщений организации следует, что в акции принимали участие активисты С14, запрещенного в России «Правого сектора», организации «Традиция и порядок» и других.

В отделении полиции Киева агентству подтвердили, что днем в субботу около 20 человек вошли в здание Россотрудничества, затем сорвали и сожгли флаг. Задержанных нет, сотрудники российского ведомства не пострадали.

Это не первый случай нападения на здание Россотрудничества в Киеве. В прошлом году представители украинской партии «Национальный корпус» заблокировали вход в представительство Россотрудничества перед проведением «Тотального диктанта» по русскому языку и не пустили его участников в здание. 

Стиль жизни
Новости

Режиссер «Довлатова» на Берлинале выступил в защиту Кирилла Серебренникова

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Алексей Герман-младший на Берлинском кинофестивале выступил в защиту режиссера Кирилла Серебренникова и опроверг наличие в России «тотальной цензуры». На Берлинале Герман-младший представил свой фильм «Довлатов».

«Есть представление, что Россия – это Северная Корея, но это не так. <…> Да, существуют определенные проблемы, которые меня беспокоят. Например, судьба Кирилла Серебренникова, я являюсь его поручителем, считаю, он невиновен и неоднократно об этом говорил», – цитирует режиссера «Интерфакс».

Герман-младший заявил, что если бы в России была тотальная цензура, как в СССР, то фильм «Довлатов» не был бы снят.

В фильме изображены несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова. Действие происходит в Ленинграде в ноябре 1971 г., за год до отъезда писателя в Таллин. Роли в фильме исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Артур Бесчастный. В России фильм выходит в прокат 1-4 марта.

Режиссер Кирилл Серебренников с 23 августа 2017 г. находится под домашним арестом по подозрению в организации мошенничества.

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