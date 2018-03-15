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«Яндекс» объявил о создании первого браузера с голосовым помощником

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В «Яндекс.Браузере» для Windows появился голосовой помощник «Алиса», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ведомостей». С его помощью можно выключать или перезагружать компьютер, открывать сайты и программы, включать голосом любимые песни, спрашивать о прогнозе погоды, новостях и курсе валют, пояснили в «Яндексе».

«Голосовое управление — один из самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем "Алису" в сервисы "Яндекса". На смартфонах она уже помогает миллионам и теперь переходит к компьютерам», — говорит руководитель десктопного «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.

В компании планируют, что в будущем «Алиса» станет полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах.

«Алиса» уже доступна в новой версии браузера для Windows, добавили в «Яндексе». Ранее она была доступна только на устройствах на iOS и Android.

«Алиса» и беспилотный автомобиль: что Путин увидел в «Яндексе»

Политика
Новости

Британский центр защиты от химоружия получит $67 млн после инцидента со Скрипалем

Ведомости
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Власти Великобритании выделят 48 млн фунтов стерлингов ($67 млн) новому центру защиты от химического оружия, созданному на базе военной лаборатории, которая определяла состав вещества, примененного против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом пишет британская газета The Telegraph, в распоряжении которой оказались выдержки из речи британского министра обороны Гэвина Уильямсона, с которой он выступит в четверг в Бристоле.

По данным издания, в ходе выступления министр отметит, что химическая угроза исходит не только от России, но и от других стран, поэтому власти решили вложить средства в развитие нового центра защиты от химоружия. 

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Британские эксперты установили, что Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 14 марта, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и объявила о введении санкций в отношении Москвы.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Финансы
Новости

Биткойн опустился ниже $8000 на новости о запрете Google рекламы криптовалют

Ведомости
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Стоимость биткойна упала ниже $8000 впервые с середины февраля, свидетельствуют данные торговых площадок. Это произошло после заявления компании Google о запрете на своих ресурсах рекламы криптовалют.

К 9:30 по мск стоимость биткойна на Coinmarketcap опустилась до $7856, потеряв за сутки более 14%. На Coindesk биткойн падал до $7677, к моменту публикации цена скорректировалась до $7818 (-4,6% за сутки). На других торговых площадках цена самой популярной в мире криптовалюты также опустилась ниже $8000.

Другие криптовалюты также демонстрируют снижение. Так, Ethereum подешевел более чем на 15% до $584, Ripple — на 17% до $0,654.

В среду Google сообщила, что с июня 2018 г. запретит рекламу криптовалют и всех связанных с ними производных — ICO, криптокошельков, советов по поводу торговли криптовалютами, криптовалютных бирж. Аналогичный запрет в январе ввела социальная сеть Facebook.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

Ведомости
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Несколько десятков рейсов задерживаются в московских аэропортах в четверг. По данным на 9.35 мск, в «Шереметьево» задерживалось 17 рейсов, из «Домодедово» не могли вовремя вылететь 14 самолетов и один рейс был задержан во «Внуково».

Кроме того, в «Домодедово» пять рейсов были отменены, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания»

Снегопад в Москве и Подмосковье не прекратится до пятницы, сообщает московский главк МЧС со ссылкой на синоптиков. Днем в четверг ожидается метель с порывами до 15 м/с. К вечеру температура понизится до минус 7-10 градусов, что приведет к гололедице. 

Виды на Москву с сугробами выше человеческого роста

Бизнес
Новости

Производитель водки «Путинка» закроет свои заводы

Ведомости
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«Кристалл-Лефортово» в ближайшее время закроет все свои заводы и прекратит выпуск алкоголя, сообщила газете «Коммерсантъ» директор по маркетингу алкогольной группы Алла Постнова.

Один из заводов компании в Курске «ПК Кристалл-Лефортово» был закрыт в начале года, два других «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске и «СК Родник» в Самаре остановят работу в скором времени. По словам Постновой, закрытие заводов пройдет без процедуры банкротства, но с сокращением персонала.

Дальнейшее производство брендов, возможно, будет осуществляться через контракты с другими производителями алкоголя, отметила Постнова.

Причиной остановки производств является тяжелое финансовое положение группы, которое осложнилось банкротством ее партнера по дистрибуции «Статус групп», чей долг перед «Кристалл-Лефортово» достиг 6 млрд руб. Постнова признала «огромный масштаб финансовой задолженности» у группы. По ее данным, долг «Статус групп», вероятно, будет признан безнадежным к взысканию. Собственный долг «Кристалл-Лефортово» перед кредиторами Постнова не назвала. Источник «Коммерсанта» сообщил, что «Кристалл-Лефортово» поручалась по кредитам «Статус групп», в результате кредиторы будут требовать долги уже с нее. С начала 2018 г. «Кристалл-Лефортово» получила иски на общую сумму свыше 5,5 млрд руб.

В начале 2017 г. «Кристалл-Лефортово» объединила продажи со «Статус групп». От «Статуса» в общий портфель вошли водки «Добрый медведь», «Калина красная», Drova, «Путинка» и другие марки, от «Кристалл-Лефортово» — «Старая Москва», «Праздничная» и «Белая сила» наряду с другими брендами. Как единый дистрибутор «Кристалл-Лефортово» и «Статус» стали крупнейшим оптовым продавцом водки в России. РБК со ссылкой на данные Nielsen в апреле 2017 г. сообщал, что на обе компании приходилось 17% продаж водки в стране. В рамках партнерства со «Статус-групп» заводы «Кристалл-Лефортово» также осуществляли по ее заказу выпуск продукции.

Постнова говорит, что в дальнейшем «Кристалл-Лефортово» «сосредоточит усилия на обслуживании контрактов федеральных сетей с удержанием достигнутого ранее уровня объемов продаж». 14 марта ряду контрагентов «Кристалл-Лефортово» пришли уведомления о том, что с 26 марта все контрактные обязательства компании по отгрузке продукции переходят к ООО «Геба». Постнова утверждает, что перевод части отгрузок на «Гебу» является технической процедурой. По данным источника «Коммерсанта», «Геба» может быть аффилирована с «Кристалл-Лефортово».

Выбор редактора
Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о прослушке ФСБ чиновников Дагестана с 2014 года

Ведомости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) с 2014 г. прослушивала разговоры дагестанских чиновников, среди которых бывший премьер-министр республики Абдусамад Гамидов и бывший врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, ранее арестованные по делу о хищениях, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в деле чиновников сейчас более 150 экспертных заключений. С их помощью следователи рассчитывают доказать причастность чиновников к хищениям.

«Среди записей есть разговор с участием Гамидова, который открытым текстом требовал от подчиненного увеличить смету расходов по строящемуся на бюджетные деньги объекту»,— рассказал газете близкий к следствию собеседник.

В одном из заключений, например, говорится, что сметная стоимость работ по расширению трассы между Махачкалой и Каспийском завышена более чем на 20 млн руб. Часть денег бизнесмены «откатили» заказчикам ремонта, а те перевели деньги членам дагестанского правительства, считают следователи. В частности, как считают следователи, бывшие члены правительства получали средства от ООО «Градстрой». Это предприятие, в свою очередь, получало выгодные заказы от казенного предприятия «Дирекция государственного заказчика». «Однако доказать это будет сложно, так как владелец ООО Нафик Караев исчез, когда начались задержания чиновников», - пишет газета.

Следственные органы утверждают также, что часть средств шла на обустройство личных объектов дагестанских чиновников. Так, бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев, проходящий в деле в качестве обвиняемого, якобы профинансировал восстановительные работы на 86 млн руб. на своей туристической базе «Орлиное гнездо», пишет газета.

Собеседник «Коммерсанта» отмечает, что Гамидову по результатам следственных экспертиз могут предъявить новые обвинения. Дома у чиновника нашли пистолеты Макарова, Beretta, автомат Калашникова и позолоченный ТТ. Оружие проходит баллистическую экспертизу, чтобы выявить, использовалось ли оно в преступных целях.

В начале февраля Генпрокуратура и ФСБ провели проверки в Дагестане, после чего завели более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях. В ходе этих мероприятий были задержаны несколько человек. Среди них – врио премьер-министра республики, два его заместителя и экс-министр образования и науки республики. Они обвиняются в хищении бюджетных денег. «Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. И это будет продолжено», - говорил ранее президент Владимир Путин.

Выбор редактора
Авто
Новости

Сотрудники Tesla рассказали о высокой доле брака в выпускаемых деталях

Ведомости
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Большая доля деталей, выпускаемых заводом Tesla во Фримонте (Калифорния), оказывается с браком. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на слова действующих и бывших сотрудников предприятия. Как пояснил один из работающих на заводе инженеров, около 40% деталей и узлов, выпущенных предприятием, требует серьезной доработки.

По данным телеканала, это вынудило Tesla скорректировать планы производства электромобиля Model 3. В июле 2017 г. основатель и руководитель компании Илон Маск обещал к концу года выпускать 20 000 моделей в месяц. Теперь же Tesla заявляет, что к концу марта производство составит 2500 машин в неделю, а к концу июня вырастет до 5000 в неделю. Ранее компания признала, что столкнулась с проблемами в производстве батарей для электромобилей.

Неисправности устраняют механики и инженеры сервисных центров компании, которые специально для этого приезжают на завод. Но и это не всегда помогает, отмечают собеседники телеканала. В таких случаях бракованные детали отправляют на завод для восстановления – в Латропе, расположенный в 80 км от Фримонта.

В Tesla опровергли информацию CNBC, отметив, что не занимаются ремонтом деталей. Компания подчеркивает, что каждый выпущенный автомобиль проходит более 500 тестов и проверок, прежде чем выйдет с завода.

В декабре 2017 г. Reuters сообщал о том, что брак у деталей для Model S and Model X достигает 90%. Отмечалось, что речь идет как о мелких царапинах на кузове, так и о серьезных повреждениях кузовных панелей и некорректной работе бортовых систем.

Суперкары и электромобили автосалона в Женеве

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредит экспресс»

Ведомости
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Банк России с 15 марта отозвал лицензию у ростовского банка из четвертой сотни «Кредит экспресс», говорится в сообщении регулятора

В деятельности «Кредит экспресса» установлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов в части полноты и корректности предоставляемой информации, указывает ЦБ. У банка было выявлено существенное снижение капитала, грозящее банкротством.

ЦБ ранее неоднократно применял в отношении «Кредит экспресса» надзорные меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководством и собственниками банка не были приняты действенные меры по нормализации деятельности, отмечается в сообщении регулятора.

По состоянию на 1 марта зарегистрированный в Ростове-на-Дону «Кредит экспресс» занимал 372-е место по размеру активов в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

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Политика
Новости

Британия заблокировала в Совбезе ООН проект России по расследованию отравления Скрипаля

Ведомости
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Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН о расследовании отравления в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает «РИА Новости» слова представителя российского постпредства при ООН Федора Стржижовского.

«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (Организация по запрещению химического оружия. - "Ведомости"), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», - сообщил Стржижовский.

«Англичане внесли поправки, искажающие смысл документа», - заявил он. Российский проект призывал «все заинтересованные государства-члены консультироваться и сотрудничать в расследовании» в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

На заседании Совбеза постпред США при ООН Никки Хейли возложила ответственность за отравление Скрипаля на Россию. Постпред России Василий Небензя в свою очередь подчеркнул, что инцидент в Солсбери не выгоден Москве перед выборами президента и чемпионатом мира по футболу. Небензя заявил, что российская сторона запросила у Лондона образцы примененного отравляющего вещества и предложила провести совместное расследование, однако в этом было отказано. Представитель Великобритании объяснил, что конвенция не обязывает делиться пробами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на улице в английском Солсбери 4 марта. По данным британских спецслужб, они подверглись воздействию разработанного в России нервно-паралитического вещества. Пострадавшие находятся в коме. Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила в причастности к отравлению Москву. 14 марта Лондон принял решение о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Выбор редактора
Политика
Новости

Премьер-министры Словении и Словакии заявили о готовности уйти в отставку

Ведомости
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Председатель правительства Словении Мирослав Церар объявил о решении подать в отставку, сообщает Reuters. Накануне Верховный суд страны отменил результаты референдума о запуске проекта железной дороги Копер - Дивача стоимостью 1 млрд евро. Это произошло на фоне протестов учителей, выступающих за повышение зарплаты.

«Проект железной дороги потерпел новый удар от тех, кто хочет остановить развитие Словении. Я не хочу быть частью такой истории страны», - заявил он. Церар объявил об отставке за три месяца до президентских выборов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о готовности уйти в отставку на фоне политического кризиса, связанного с убийством журналиста Яна Кучака и его невесты, отмечает агентство. Об этом Фицо заявил президенту страны Андрею Киске. Ранее в отставку ушел вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Калиняк.

Фицо выдвинул три условия своей отставки – уважение результатов выборов 2016 г., коалиционного соглашения и сохранение поста премьера за его партией. Правящая коалиция выступает против досрочных выборов, на которых настаивала партия Most-Híd. Ее лидер Бела Бугар приветствовал решение Фицо, заявив, что оно «может успокоить ситуацию».

Бизнес
Новости

Москва готовит конкурс на поставку городу жизненно важных лекарств на 8 млрд рублей

Ведомости
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Власти Москвы готовят конкурс на производство и поставку жизненно важных препаратов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного департамента экономической политики и развития. Объявить конкурс планируется в течение двух месяцев.

Речь идет о так называемом офсетном контракте, по которому инвестор должен будет за четыре года запустить в Москве производство препаратов, а город обязан ежегодно их закупать на 8 млрд руб. Обязательства города по продолжительности закупок не уточнены. Затраты на проект оцениваются в 7 млрд руб. «Будет создано производство порядка 47 жизненно важных лекарственных средств для лечения широкого спектра заболеваний пищеварительной, кровеносной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем в форме таблеток, капсул и инъекций», — пояснили в департаменте.

На победу в конкурсе могут рассчитывать крупные компании, такие как «Р-Фарма», «Фармстандарт» или «Биннофарм», считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он не исключил, что контракт может получить консорциум инвесторов, поскольку «организовать производство 47 препаратов в рамках одного предприятия, даже крупного, чисто технически довольно непросто».

Председатель совета директоров «Р-Фарма» Алексей Репик подтвердил интерес компании к подобному конкурсу в случае его объявления. «Мы очень серьезно будем рассматривать возможность участия, конечно, с учетом наших технологических ресурсов и профиля запрашиваемой продукции», - сказал он. Гендиректор «Биннофарма» Алексей Чупин заявил, что компания не заинтересована в контракте, поскольку делает ставку на ритейл.

В 2016 г. госзакупки лекарств в Москве составили почти 75 млрд руб. В 2017 г. – 94 млрд руб. Продажи конечному потребителю, по данным AlphaRM, составили 116,6 млрд руб.

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Политика
Новости

На российских дорогах появится синяя и желтая разметка

Ведомости
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Росстандарт утвердил новый ГОСТ, разрешающий применять цветную разметку на российских дорогах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственный приказ №81-ст. Документ подготовлен по заказу Росавтодора и вступит в силу 1 июня 2018 г.

Новый стандарт предусматривает, что основные виды дорожной разметки, включая разделительные полосы, могут быть как белого, так и желтого цвета. До сих пор желтый применялся для обозначения зон запрета парковки или в качестве временной разметки. С 1 июня в разметке может использоваться и синий цвет – для обозначения прерывистых линий направления движения на перекрестках.

Разметка желтого цвета позволяет улучшить видимость, особенно в регионах с обильными снегопадами, считает разработчик стандарта гендиректор центра инженерно-технических исследований (ЦИТИ) «Дорконтроль» Владимир Свежинский. Синий цвет, по его словам, будет применяться также для обозначения платной и бесплатной парковки, но конкретные правила будут прописаны в новой редакции другого ГОСТа, которая сейчас дорабатывается.

ГОСТ также вводит новые обозначения, наносящиеся на асфальт. В их числе - знак станции зарядки электромобилей (разметка типа «вафельница») и стрелка, обозначающая зону разворота.

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы

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