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«Яндекс» объявил о создании первого браузера с голосовым помощником

В «Яндекс.Браузере» для Windows появился голосовой помощник «Алиса», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ведомостей». С его помощью можно выключать или перезагружать компьютер, открывать сайты и программы, включать голосом любимые песни, спрашивать о прогнозе погоды, новостях и курсе валют, пояснили в «Яндексе».

«Голосовое управление — один из самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем "Алису" в сервисы "Яндекса". На смартфонах она уже помогает миллионам и теперь переходит к компьютерам», — говорит руководитель десктопного «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.

В компании планируют, что в будущем «Алиса» станет полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах.

«Алиса» уже доступна в новой версии браузера для Windows, добавили в «Яндексе». Ранее она была доступна только на устройствах на iOS и Android.

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