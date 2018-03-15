Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не выплачивать дивиденды в 2018 году

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Выручка «Мегафона» без учета результатов Mail.ru Group в прошлом году выросла на 1,8% до 321,8 млрд руб., говорится в сообщении компании. Выручка от услуг связи выросла на 1,3%. При этом чистая прибыль снизилась на 29% до 20,5 млрд руб.
Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не выплачивать дивиденды в 2018 г. На новостях о дивидендах акции «Мегафона» на Московской бирже подешевели на 6,52%. В 11.15 мск обыкновенная акция «Мегафона стоила 539,4 руб.
Генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков назвал 2017 г. переломным для компании и телеком-отрасли в целом. «Была проделана большая работа, в результате которой телеком-отрасли удалось изменить негативный тренд к снижению выручки, который в течение долгого времени наблюдался на рынке», — отметил Солдатенков.
Основным событием для «Мегафона» в прошлом году стал запуск цифровой стратегии, считает он. «Мы начали трансформироваться из традиционного оператора связи в оператора цифровых возможностей и определили для себя новую целевую аудиторию», — отметил Солдатенков.
Также в феврале был завершен раздел бизнеса «Евросети» с VEON. В соответствии с соглашением «Мегафон» стал владельцем 100% «Евросети».
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Москва в скором времени объявит о высылке британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Обязательно», — ответил Лавров «РИА Новости» на соответствующий вопрос. Говоря о сроках, министр констатировал, что это произойдет «скоро».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду пообещал, что ответные меры против Великобритании «не заставят себя ждать».
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о введении ограничительных мер против России из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон вышлет из страны 23 российских дипломатов, двусторонние контакты между странами будут заморожены, члены британской королевской семьи и правительства не приедут летом на чемпионат мира по футболу в России.
Мэй также пообещала начать проверку поступающих в Великобританию российских грузов и частных самолетов, заморозить «подозрительные» счета, связанные с Россией, и ее госактивами, в случае появления свидетельств того, что они могут быть использованы против британских граждан.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на улице в английском Солсбери 4 марта. По данным британских спецслужб, они подверглись воздействию разработанного в СССР нервно-паралитического вещества. Пострадавшие находятся в коме.
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Британская полиция может привлечь к ответственности богатых россиян, чье состояние связано с отношениями с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью телеканалу BBC, передает Reuters.
«Люди хотят видеть, что правоохранительные органы привлекают к ответственности очень богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным, и чье богатство может быть связано с их отношениями с Владимиром Путиным», – сказал министр иностранных дел Великобритании.
Позже Джонсон в разговоре с радио BBC отметил, что британское агентство по борьбе с преступностью и группа по борьбе с экономическими преступлениями вели расследование в отношении широкого круга людей. Однако он отказался называть их имена.
Такие действия Великобритании будут связаны с ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В среду премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о разрыве отношений с Россией из-за произошедшего. В частности, будут высланы 23 российских дипломата, официальные лица не приедут на Чемпионат мира по футболу-2018, ужесточены проверки частных авиарейсов, грузоперевозок, усилится таможенный контроль. Великобритания также будет замораживать российские активы при наличии доказательств, что они могут использоваться с целью угрозы жизни или собственности граждан и жителей Соединенного Королевства.
Кроме того, Джонсон отметил, что его радует поддержка США и других союзников, хотя пока нет ясности, будет ли скоординированный международный ответ. Ранее представитель США в Совете Безопасности ООН Никки Хейли сказала, что их страна уверена в причастности России к отравлению. Еще несколько стран – Польша, Швеция и Нидерланды – выразили солидарность с Великобританией.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
2/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
3/6
PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
4/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
5/6
Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Центризбирком насчитал 37 910 избирателей, которые подали более одного заявления о намерении голосовать по месту пребывания. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев на презентации информационного центра Центризбиркома. Это 0,03% от общего числа избирателей.
Причиной удвоения части избирателей могут быть как ошибки при заполнении заявлений, так и намеренная провокация. Количество поданных заявлений ничего для избирателя не меняет, утверждает Булаев: действительным система будет считать только первое заявление. Все остальные попадают в реестр лиц, подавших неучтенные заявления о намерении проголосовать по месту пребывания.
Эти данные передадут в участковые избирательные комиссии — если отмеченный в реестре избиратель будет настаивать на своем праве голосовать, комиссии рекомендовано связаться с участком, к которому приписан избиратель. И если выяснится, что он уже проголосовал — полиция рядом, пояснил Булаев. «Это называется явка с повинной», — говорит он.
Булаев напомнил, что получение бюллетеня с целью повторного голосования карается штрафом до 30 000 руб., а если такое проделать больше двух раз — это уже уголовное преступление, которое грозит штрафом до 300 000 руб.
Всего, по данным ЦИК, на 15 марта заявление о намерении проголосовать по месту пребывания подали 5 676 829 человек.
В ноябре 2017 г. председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК придает огромное значение информированию избирателей: «Мы поставили себе амбициозную цель: к марту 2018 г. каждый гражданин нашей страны, где бы он ни находился, должен знать о выборах президента России». На фото: sms от ЦИК
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Ведомости /
Одними из первых информировать избирателей начали магазины сети «Магнит». На чеках появился призыв прийти 18 марта на выборы, а на кассах продают пакеты с логотипом кампании
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В феврале в интернете появились вирусные ролики, призывающие идти на выборы. В одном из таких роликов 52-летний мужчина видит кошмарный сон, какие могут быть последствия того, что он не пошел на выборы. Так, его призывают в армию, сын в пионерском галстуке просит 4 млн руб. на охрану в школе, а жена взяла «гея на передержку». Снявшаяся в ролике актриса Светлана Галка сообщила радиостанции «Эхо Москвы» в Ярославле, что режиссер ролика – Александр Бойков. The Village связался с Бойковым, но тот заявил, что не знает, о каких роликах идет речь, и опроверг, что имеет к ним отношение. Галка подтвердила The Village, что режиссером был именно Бойков
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Ведомости
Топовые блогеры Instagram размещают посты о выборах. На фото: Instagram телеведущей Ольги Бузовой (12,4 млн подписчиков)
4/19
Ведомости
Они призывают подписчиков сходить на выборы и пишут о возможности воспользоваться услугой голосования на удобном участке. На фото: Instagram певицы Елены Темниковой (3,4 млн подписчиков)
5/19
Ведомости
Высокая явка является одной из главных задач на выборах, не раз говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента. На фото: материалы, выданные во время поквартирного обхода. В листовках жителям предлагают посетить продовольственные ярмарки в непосредственной близости от избирательных участков
6/19
Ведомости
Официально за активность избирателей отвечает ЦИК. Из выделенных на проведение выборов 17,7 млрд руб. на информирование избирателей приходится 770 млн руб. На фото: информационный стенд в московском детском саду
7/19
Ведомости
Напоминания о предстоящих 18 марта выборах президента появились в торговых центрах. На фото: торговый центр «Калейдоскоп»
8/19
Максим Стулов / Ведомости
Плакат на входе в ТЦ «Райкин плаза» в Москве рассказывает о том, кого в Древней Греции называли идиотом
9/19
Ведомости
В сети кинотеатров «5 звезд» ролики с призывом прийти на участки показывают перед сеансами
10/19
Ведомости /
Информируют избирателей московские вокзалы и метрополитен
11/19
Ведомости
Логотип выборов появился на одноразовых билетах в метро
12/19
Ведомости
Он также загружается при подключении к WiFi
13/19
Андрей Гордеев / Ведомости
В этом году ЦИК проводит беспрецедентную кампанию по информированию и в комиссии «рады, что многие партнеры помогают, в кампании по информированию принял участие социально активный бизнес», сообщила представитель ЦИК
14/19
Ведомости
О выборах напоминают чеки и информационные табло на АЗС «Лукойла». На фото: АЗС «Лукойла» в Подмосковье
15/19
Ведомости
Сайт Сбербанка рекламирует сайт «Госуслуги», предлагая выбрать участок для голосования
16/19
Ведомости
Также участок для голосования предлагает выбрать «Сбербанк-онлайн»
17/19
Андрей Гордеев / Ведомости
На выборы приглашают и банкоматы «ВТБ 24»
18/19
Ведомости
В аэропорту «Внуково», по словам его представителя, информировать о выборах пассажиров и сотрудников планируется с помощью рассылки и информации на сайте. На территории «Внуково» и «Домодедово» будут работать избирательные участки. В «Шереметьево» сообщили, что там есть реклама, информирующая о выборах. На фото: сайт «Аэрофлота»
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Ответные меры на решения властей Великобритании в отношении России после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери «не заставят себя ждать», заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ответные шаги не заставят себя ждать, эти предложения будут сформулированы МИДом и другими ведомствами, но окончательное решение примет президент Российской Федерации», - сказал Песков.
«Что касается всей ситуации, приходится, к сожалению, лишний раз повторять, что Россия с большим недоумением и непониманием относится к тому, какую позицию заняла британская сторона. Обвинения стали звучать еще до того, как могла появиться хоть какая-то информация о случившемся в Солсбери», — заявил Песков. Он также отметил, что это содержит «все признаки провокации», но не стал уточнять, на что эта провокация направлена.
«Конечно, мы обеспокоены этой ситуацией, но будем терпеливо и последовательно доводить свою позицию до международного сообщества. Российская сторона не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел в Солсбери», — подчеркнул представитель Кремля.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к происшедшему в английском Солсбери отравлению Скрипаля и его дочери. 14 марта Лондон принял решение о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на улице в Солсбери 4 марта. По данным британских спецслужб, они подверглись воздействию разработанного в СССР нервно-паралитического вещества. Пострадавшие находятся в коме.
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
1/6
Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
2/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
3/6
PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
4/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
5/6
Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в фильме «Путин» рассказал о том, как Владимир Путин в 90-е гг. переезжал из Петербурга в Москву, сообщает «РИА Новости». По его словам, будущий президент переезжал в столицу налегке.
«Он (Путин) сказал: "Ну, поехали". Так я присоединился к московской эпопее Владимира Владимировича. Мы налегке приехали тогда в Москву, вдвоем», — поделился Сечин.
С июня 1991 г. Путин занимал должность председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, с 1994 г. стал также первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. В 1996 г. Путин переехал в Москву, получив предложение занять пост заместителя управляющего делами президента.
«У меня выбора особо не было. Что делать? Работать-то особо негде. Я, если по-честному сказать, думал, что делать, в такси что ли подрабатывать? Я не шучу, серьезно. А куда деваться? Двое детей маленьких. Поэтому когда Бородин Павел Павлович (занимавший тогда пост управляющего делами президента) предложил переехать в Москву и заняться юридическими вопросами в управлении делами президента, я, конечно, согласился и приехать», — рассказал Путин в фильме. Он отметил, что благодарен Бородину за приглашение на работу.
В то же время изначально желания переезжать куда-либо из Петербурга не было, признался Путин.
Сечин с 1991 по 1996 г. занимал различные посты в мэрии Санкт-Петербурга. В 1996-1997 гг. он стал заместителем начальника отдела по работе с собственностью за рубежом управления внешних экономических связей управления делами президента.
Топ-10 преемников Владимира Путина
Alexander Nemenov / AFP
Эксперты фонда «Петербургская политика» составили рейтинг преемников президента Путина. На десятом месте Игорь Сечин, президент «Роснефти»
1/10
Валерий Шарифулин / ТАСС
Как указано в комментарии к рейтингу, понятие «преемники» при этом понимается как «фигура речи, означающая высший ранг присутствия в ближайшем кадровом резерве». Девятое место занял Вячеслав Володин, председатель Госдумы
2/10
Михаил Метцель / ТАСС
В список включены политики, наиболее часто фигурировавшие в числе гипотетических преемников, которых эксперты оценили по пяти параметрам: публичность, ожидания продвижения в преемники в «интерпретационном пространстве», текущая активность, неконфликтность, «слабость субъектности». На восьмом месте Антон Вайно, руководитель Администрации президента
3/10
Михаил Метцель / ТАСС
Седьмое место – Сергей Кириенко, 1-й замглавы Администрации президента
4/10
Максим Стулов / Ведомости
Шестое место – Алексей Кудрин, председатель КГИ
5/10
Андрей Махонин / Ведомости
Пятое место – Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Четвертое место – Сергей Шойгу, министр обороны
7/10
Михаил Метцель / ТАСС
Третье место – Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Второе место – Сергей Собянин, мэр Москвы
9/10
Евгений Разумный / Ведомости
Первое место – Дмитрий Медведев, председатель правительства
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Президент Владимир Путин рассказал о готовящихся Россией исследованиях дальнего космоса и Марса. По словам президента, для этого готовятся беспилотные и пилотируемые пуски.
Первое исследование запланировано на 2019 г. «Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию», — сказал президент во второй части фильма Андрея Кондрашова «Путин».
Он также рассказал о планах дальнейших исследований Луны. «Не как Советский Союз — наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода», — подчеркнул Путин.
Ранее «Роскосмос» сообщил, что в 2019 г. начнет подготовку к полету на Марс. Технологии «Роскосмос» отрабатывает на Луне: взлет, посадку, межпланетный перелет, защиту от радиации, процессы в организме человека. Кроме того, прежде чем отправлять человека на Марс, надо многое отработать с помощью «автоматов», заявили в госкорпорации.
Цветные снимки внеземных пейзажей, переданные марсоходом NASA в 2012 году
AP Photo / NASA/JPL-Caltech/MSSS
На снимке видно подножие горы Шарп.
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AP Photo / NASA/JPL-Caltech/MSSS
Гора Шарп возвышается на 5 км над марсианской поверхностью.
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AP Photo / NASA/JPL-Caltech/MSSS
Основная задача марсохода – исследование кратера Гейл 150 км в диаметре.
3/8
Damian Dovarganes / AP
В лаборатории НАСА в Пасадене (Калифорния) изучают снимки марсианской поверхности.
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AP Photo / NASA
Поверхность Марса, поврежденная при посадке марсохода.
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AP Photo / NASA
На снимке виден камень, который марсоход Curiosity использовал для тестирования лазера. Луч мощностью миллионы ватт был направлен на поверхность камня, по цветам испарений ученые сделают вывод о его составе.
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AP Photo / NASA
Вид кратера Гейл.
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HO / NASA/JPL-Caltech/AFP
Манипулятор марсохода Curiosity с оборудованием для поиска следов жизни на Марсе
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Есть разные предложения, касающиеся повышения пенсионного возраста, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме «Россия - страна возможностей». «Повышение пенсионного возраста, возможное, - это вопрос, который сейчас обсуждается. Есть разные предложения», - сказал министр, отвечая на вопрос, связана ли поставленная президентом Владимиром Путиным задача увеличения продолжительности жизни с возможным повышением пенсионного возраста (цитаты по «Интерфаксу»).
Пресс-служба Минэкономразвития через несколько минут уточнила слова Орешкина: вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается в обществе, а не властями. Отвечая позднее на уточняющий вопрос журналистов, министр также сказал: «Обсуждается в обществе». Он не стал конкретизировать, идет ли дискуссия в правительстве.
14 марта курирующий в правительстве социальную тему вице-премьер Ольга Голодец заверила журналистов, что в повестке правительства нет темы повышения пенсионного возраста. «В правительстве таких тем не обсуждали, - сказала она (цитата по ТАСС). - У нас есть прогноз министерства экономического развития, на который мы опираемся. Там нет никаких таких прогнозов».
Так вице-премьер прокомментировала подготовленный Внешэкономбанком (ВЭБ) прогноз экономического развития России на 2018-2021 гг., базовый вариант которого предполагает постепенное повышение пенсионного возраста. Документ был опубликован на сайте госкорпорации вечером 13 марта, однако утром на следующий день он был удален. В прогнозе ВЭБа говорилось, что с 2020 г. ожидается начало пенсионной реформы, включающей и постепенное увеличение пенсионного возраста.
Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Россия является одной из немногих стран в СНГ, где пенсионный возраст остается столь низким.
Голодец уже неоднократно опровергала информацию о рассмотрении правительством повышения пенсионного возраста - после соответствующих публикаций в прессе или высказываний на эту тему чиновников. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин говорил, что переходить к дискуссии об увеличении возраста выхода на пенсию можно лишь после значительного увеличения в России средней продолжительности жизни.
Вопрос повышения пенсионного возраста важен с фискальной точки зрения - доля трудоспособного населения в России в связи с демографическим провалом 90-х гг. с каждым годом сокращается. Сейчас федеральный бюджет компенсирует Пенсионному фонду России более 40% расходов на пенсии.
О неизбежности повышения пенсионного возраста неоднократно говорил председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, рано или поздно власти будут вынуждены поднять этот вопрос.
Орешкин 5 марта в интервью Владимиру Познеру на «Первом канале» говорил о недопустимости разговора о повышении пенсионного возраста в случае, когда во главу угла ставится сбалансированность бюджета и потребность экономики в дополнительной рабочей силе. В то же время министр констатировал, что планка пенсионного возраста напрямую определяет уровень пенсий, качество услуг здравоохранения и соцобслуживания.
Как живется пенсионерам в разных странах
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
3/23
Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
5/23
Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
8/23
Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Petros Karadjias / AP
Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков
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Pixabay
Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixabay
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет
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Более 170 слитков золота высыпались из грузового самолета Ан-12 при вылете из Якутска, сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Восточное линейное управление МВД на транспорте. «По предварительной информации, найдены 172 слитка весом около 3,4 т», - сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг пресс-служба аэропорта «Якутск»сообщила, что у Ан-12 авиакомпании «Нимбус» при взлете оторвалась створка грузового люка. Экипаж принял решение посадить самолет в поселке Магана в 12 километрах от Якутска.
Ан-12 перевозил около 9 т золота, груз был неправильно зафиксирован, рассказал представитель управления МВД на транспорте. По его словам, после того как самолет потерял створку люка, из него выпала часть золота.
В авиакомпании «Нимбус» пока не прокомментировали происшедшее, пишет ТАСС.
Представитель управления МВД добавил, что судно к вылету готовили техники, входящие в состав его экипажа. Согласно документам, самолет был исправен и готов к полету. На борту находились пять членов экипажа, они не пострадали. Сейчас проводится проверка.
Следственный комитет России (СКР) также начал доследственную проверку. В сообщении ведомства уточняется, что самолет выполнял рейс по маршруту «Якутск - Красноярск - рудник «Купол». Авария, как указывает ведомство, произошла из-за смещения груза драгоценных металлов, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании.
«Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате ее падения не причинено», — уточнили следователи.
Несколько тонн золота высыпалось из самолета в Якутске
CrimYakutia.ru
15 марта при взлете из аэропорта «Якутск» у грузового самолета Ан-12 воздушным потоком сорвало створку грузового люка, сообщил якутский аэропорт. По данным ИА YakutiaMedia, самолет перевозил золото, бриллианты и платину
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CrimYakutia.ru
Из самолета высыпалось около 3,4 т золота, сообщили ТАСС в Северо-Восточном линейном управлении МВД на транспорте
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CrimYakutia.ru
«Груз рассыпался по взлетно-посадочной полосе (аэропорта "Якутск") из-за того, что неправильно был зафиксирован груз. Выпала часть золота, всего там находилось около 9 т», – сказали в линейном управлении МВД
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CrimYakutia.ru
Самолет к рейсу готовили техники, которые входят в состав экипажа Ан-12. Они проверили его перед вылетом и заполнили карту-наряд, согласно которой самолет был исправен и готов к полету
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CrimYakutia.ru
После потери створки грузового люка экипаж принял решение вернуться в Якутск и благополучно совершил посадку в аэропорту «Маган»
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CrimYakutia.ru
На борту самолета находились пять членов экипажа, никто не пострадал
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АФК «Система» отложила IPO (первичное размещение акций) своего агроактива «Степь» с 2019 на 2020 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента АФК Али Узденова.
«Мы хотели провести его [IPO] в тот момент, когда извлечем наибольшую выгоду <...> Планировали сделать в 2019 г., теперь планируем в 2020-м», — сказал Узденов.
Также в 2020 г. АФК «Система»планирует провести IPO лесопромышленного холдинга Segezha Group.
Ранее бывший президент «Системы» Михаил Шамолин, который теперь возглавляет Segezha Group, говорил, что IPO компании может состояться в 2019 г. По его словам, первичное размещение акций будет возможно, когда показатель OIBDA приблизится к 10 млрд руб.
Политика
Новости
Суд перевел под домашний арест одного из фигурантов дела Захарченко
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Басманный суд Москвы по просьбе Следственного комитета России перевел под домашний арест одного из фигурантов дела полковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда.
«Басманный суд Москвы 13 марта удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения в отношении Виктора Клуженкова на домашний арест», — сказала пресс-секретарь, отметив, что мера пресечения установлена до 21 марта.
Клуженков был водителем семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, который скрывается от следствия.
Ранее источник сообщил «РИА Новости», что СКР прекратил дело в отношении Клуженкова. Его считали пособником при передаче взятки полковнику Захарченко. Сейчас водителю вменяется лишь «пособничество в самовольном оставлении службы» полковником Сениным, сказал собеседник издания.
Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 г. по обвинению в коррупции. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд руб. в разной валюте.
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Группа En+ рассчитывает закрыть сделку с швейцарским трейдером Glencore по обмену его доли в UC Rusal на долю в En+ к концу апреля, говорится в сообщении компании.
Объединяющая промышленные активы Олега Дерипаски энергометаллургическая компания En+ владеет 48,13% акций второго в мире производителя алюминия UC Rusal.
Международный трейдер Glencore планирует конвертировать 8,75% акций UC Rusal в депозитарные расписки En+. В результате сделки российский миллиардер увеличит свою долю в алюминиевом холдинге до 56,88%. Соответствующее соглашение было подписано в октябре 2017 г.
Гендиректор En+ Максим Соков в январе сообщал ТАСС, что сделку с Glencore планируется закрыть в I квартале 2018 г.