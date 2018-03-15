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Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не выплачивать дивиденды в 2018 году

Выручка «Мегафона» без учета результатов Mail.ru Group в прошлом году выросла на 1,8% до 321,8 млрд руб., говорится в сообщении компании. Выручка от услуг связи выросла на 1,3%. При этом чистая прибыль снизилась на 29% до 20,5 млрд руб.

Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не выплачивать дивиденды в 2018 г. На новостях о дивидендах акции «Мегафона» на Московской бирже подешевели на 6,52%. В 11.15 мск обыкновенная акция «Мегафона стоила 539,4 руб.

Генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков назвал 2017 г. переломным для компании и телеком-отрасли в целом. «Была проделана большая работа, в результате которой телеком-отрасли удалось изменить негативный тренд к снижению выручки, который в течение долгого времени наблюдался на рынке», — отметил Солдатенков.

Основным событием для «Мегафона» в прошлом году стал запуск цифровой стратегии, считает он. «Мы начали трансформироваться из традиционного оператора связи в оператора цифровых возможностей и определили для себя новую целевую аудиторию», — отметил Солдатенков.

Также в феврале был завершен раздел бизнеса «Евросети» с VEON. В соответствии с соглашением «Мегафон» стал владельцем 100% «Евросети».