МТС обошла по капитализации вместе взятые Veon и «Мегафон»

МТС обошла по стоимости обоих вместе взятых конкурентов Дмитрий Новожилов / Ведомости

Капитализация МТС вчера на закрытие торгов на бирже американской NYSE составила чуть более $12,5 млрд, следует из данных Thomson Reuters. Капитализация Veon на американской же NASDAQ составляла $5,4 млрд, а «Мегафона» на Лондонской фондовой бирже (LSE) – чуть более $6,25 млрд.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отмечает, что МТС обошла по стоимости обоих вместе взятых конкурентов еще в середине февраля. Впервые это произошло 15 февраля, но тогда превышение составило всего $47 млн, отмечает он. Во второй раз МТС обогнала конкурентов 22 февраля на $470 млн, говорит Либин. Произошло это после того, как Veon опубликовал отчетность за 2017 г. – акции холдинга тогда упали на 14,2%. Капитализация МТС тогда превысила суммарную капитализацию Veon и «Мегафона» на $640 млн.

По данным Thompson Reuters за год, с 27 февраля 2017 г. капитализация «Мегафона» снизилась на 12,1%, Veon – на 25,4%, тогда как МТС, напротив, выросла на 21%.

Росту котировок МТС способствует то, что ее акции входят в расчет индекса MSCI – соответственно, покупать их могут крупные международные фонды, считает Либин. При этом компания выкупает с рынка свои акции, что тоже способствует росту ее инвестиционной привлекательности, считает аналитик. Также хорошее впечатление на инвесторов произвело завершение конфликта между «Роснефтью» и основным акционером МТС – АФК «Система», считает Либин.

МТС более привлекательна для инвесторов – у компании есть возможность и желание платить дивиденды, добавляет аналитик «Уралсиба» Константин Белов.

У Veon же более высокая долговая нагрузка, продолжает он. Но в то же время при нынешних котировках у Veon самая привлекательная дивидендная доходность. Этот показатель по итогам всех выплат в течение года у МТС может составить около 8%, тогда как у Veon – около 10%, отмечает аналитик. По словам Белова, в отношении «Мегафона» остается неопределенность – инвесторы не до конца понимают, какие будут результаты от прошлогодней покупки доли в Mail.ru Group и стратегии оператора в отношении собственной розницы.

Представители МТС и «Мегафона» отказались от комментариев. Их коллега из Veon пока не ответил на вопросы «Ведомостей».