МТС купила билетных операторов Ticketland и «Пономиналу»

Ticketland и «Пономиналу» продают билеты в кино, театры, на спортивные мероприятия Евгений Разумный / Ведомости

МТС сообщила о покупке операторов продажи билетов Ticketland.ru и «Пономиналу». За 100% Ticketland оператор заплатил 3,25 млрд руб. А «Пономиналу» оценен в 495 млн руб. МТС купила 78,2% сервиса и заключила опцион на доведение оставшейся доли до 100% к 2020 г., сообщил оператор.

Ticketland и «Пономиналу» продают билеты в кино, театры и на спортивные мероприятия. По данным МТС, на них приходится четверть российского рынка продажи билетов. Интеграция с цифровыми сервисами МТС и экспертизой в области больших данных даст оператору дополнительные маркетинговые инструменты, говорится в сообщении оператора. Сейчас МТС уже предлагает абонентам цифровой контент, а в будущем предложит им со скидками билеты на мероприятия по программе лояльности.

Для МТС это далеко не первый шаг за пределы телекоммуникационного бизнеса. В середине января оператор купил киберспортивный клуб Gambit Esports, в который входят 16 игроков по четырем дисциплинам: Counter-Strike Global Offensive, League of Legends, Dota 2 и FIFA.

В октябре 2017 г. оператор вложил 620 млн руб. в разработчика онлайн-касс «Облачный ритейл» (работает под брендом LiteBox). Компания предоставляет программное обеспечение для розничной торговли, которое сочетает в себе кассовый терминал и товароучетную систему. Купив компанию, МТС надеется получить лидерство на рынке автоматизации обслуживания малого и среднего бизнеса.

Действительно, законодательные требования ускоряют переход на новые кассы. Речь идет о поэтапном переходе предприятий торговли и сферы услуг на контрольно-кассовую технику (ККТ), передающую информацию о расчетах в Федеральную налоговую службу (ФНС) в режиме онлайн. Предприниматели обязаны заключать договор с оператором фискальных данных (ОФД) и передавать данные в налоговые органы в электронной форме через ОФД.

МТС выкупила Ticketland у ряда инвесторов, среди которых были сооснователь Qiwi Сергей Солонина и венчурный фонд iTech Capital, говорится в сообщении МТС. А долю в «Пономиналу» оператор купил у компании Cubichall, принадлежавшей основателям сервиса и венчурному фонду Buran VС, сообщает МТС.

Представитель iTech Сapital подтвердил «Ведомостям» выход из актива и уточнил, что внутренняя норма доходности для инвесторов фонда близка к 38% годовых.

Солонин и партнер фонда Buran VC Александр Коноплястый подтвердили «Ведомостям» информацию о сделке. Рублевая доходность инвестиции, по его словам, составила 40%.