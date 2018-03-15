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Путин рассказал о подготовке миссии на Марс

Президент Владимир Путин рассказал о планах России по исследованию дальнего космоса и Марса. По словам президента, для этого будут осуществляться беспилотные и пилотируемые пуски.

Первое исследование запланировано на 2019 г. «Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию», — сказал президент во второй части фильма Андрея Кондрашова «Путин».

Он также рассказал о планах по дальнейшему исследованию Луны. «Не как Советский Союз — наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода», — подчеркнул Путин.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что в 2019 г. начнет подготовку к полету на Марс. «Роскосмос» идет через отработку технологий на Луне: взлет, посадка, межпланетный перелет, защита от радиации, процессы в организме человека. Кроме того, прежде чем отправлять человека на Марс, надо многое отработать с помощью «автоматов», — заявили в госкорпорации.

Цветные снимки внеземных пейзажей, переданные марсоходом NASA в 2012 году