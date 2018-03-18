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Twitter может запретить рекламу криптовалют вслед за Facebook и Google

Сервис микроблогов Twitter хочет запретить рекламу криптовалют и ICO (первичное размещение акций), сообщает Sky News со ссылкой на источники. По данным телеканала, новая рекламная политика Twitter вступит в силу в течение двух недель.

Запрет на рекламу криптовалют в Twitter будет действовать во всех странах, говорят собеседники канала. Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее Google и Facebоok запретили рекламу криптовалют. Запрет Google начнет действовать с июня и распространяется не только на криптовалюты, но и на связанные с ними производные — ICO, криптокошельки, советы по поводу торговли криптовалютами, криптовалютные биржи.

Facebоok запретил размещать рекламу любых криптовалют, ICO и бинарных опционов на своих площадках — самом Facebook, Instagram и Audience Network. Реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами продвижения, считает Facebоok.

Как регулируются криптовалюты в разных странах