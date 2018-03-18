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Twitter может запретить рекламу криптовалют вслед за Facebook и Google

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Сервис микроблогов Twitter хочет запретить рекламу криптовалют и ICO (первичное размещение акций), сообщает Sky News со ссылкой на источники. По данным телеканала, новая рекламная политика Twitter вступит в силу в течение двух недель.

Запрет на рекламу криптовалют в Twitter будет действовать во всех странах, говорят собеседники канала. Официального подтверждения информации пока нет. 

Ранее Google и Facebоok запретили рекламу криптовалют. Запрет Google начнет действовать с июня и распространяется не только на криптовалюты, но и на связанные с ними производные — ICO, криптокошельки, советы по поводу торговли криптовалютами, криптовалютные биржи.

Facebоok запретил размещать рекламу любых криптовалют, ICO и бинарных опционов на своих площадках — самом Facebook, Instagram и Audience Network. Реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами продвижения, считает Facebоok.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

Политика
Новости

Председателя УИК во Владимирской области уволили за досрочное начало голосования

Ведомости
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Во Владимирской области на избирательном участке 160 Петушинского района в нарушение установленного порядка голосование началось в 7.50 утра. В связи с этим председатель участковой избирательной комиссии Петушинского района был уволен, сообщает областной избирком.

Стационарный ящик для голосования, в который избиратели опускали бюллетени до 8.00, опечатан и не будет использоваться в день голосования. Новый ящик был установлен в присутствии наблюдателей, отметили в облизбиркоме.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Как голосовали кандидаты в президенты

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Политика
Новости

Собчак проголосовала на президентских выборах

Ведомости
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Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак проголосовала на выборах. На участок она приехала с дочкой мужа Полиной Виторган, которой недавно исполнилось 18 лет, и она голосует впервые.

Собчак голосовала на избирательном участке № 158 по открепительному. «Мы решили попробовать эту систему. Я выбрала участок для того, чтобы пойти проголосовать, посмотреть, как работает система открепительных, потому что мне казалось, что здесь могут быть какие-то проблемы. Но в моем случае этих проблем нет», — сказал Собчак.

Она проголосовала последней из восьми кандидатов. 18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.

Как голосовали кандидаты в президенты

Политика
Новости

Памфилова рассказала о кибератаке на сайт ЦИК

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В ночь на 18 марта сайт Центризбиркома подвергся хакерской атаке, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Источники атаки были расположены в 15 странах, добавила она.

«18 марта с 2 до 5 часов ночи была отражена ночная атака на сайт ЦИК. Пик атаки пришелся на 2.20», сказала Памфилова журналистам (цитата «Интерфакса»).

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Как голосуют кандидаты в президенты

Политика
Новости

Сурайкин и Бабурин проголосовали на выборах президента

Ведомости
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Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин проголосовал на выборах. Он отдал свой голос на избирательном участке № 137 в Москве. На голосование Сурайкин пришел вместе с мамой, передает «РИА Новости». Отвечая на вопросы журналистов, он отметил свое «боевое настроение».

Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отдал свой голос на избирательном участке № 2151, расположенном в Российской академии наук. Ранее на этом участке проголосовал Владимир Путин. На выборы Бабурин пришел с женой и детьми.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. На выборах представлены восемь кандидатов. На момент публикации из них не проголосовала только Ксения Собчак.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

Политика
Новости

Эрдоган объявил об освобождении от террористов сирийского Африна

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от террористов города Африн на северо-западе Сирии. Он уточнил, что освобождение Африна является частью операции «Оливковая ветвь», которая направлена на уничтожение террористов.

«Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

Эрдоган пообещал, что Турция сделает все возможное для восстановления инфраструктуры на северо-западе Сирии и скорейшего возвращения сирийских беженцев.

Военную операцию «Оливковая ветвь» турецкая армия начала 20 января. Она проходит без согласования с властями Сирии и при поддержке сил, оппозиционных по отношению к президенту Башару Асаду. Помимо Африна турецкая армия собирается освободить от террористов сирийские земли вдоль границы с Турцией.

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Политика
Новости

Британия отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Скрипалю

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Власти Великобритании отказались предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю и его дочери, сославшись на то, что они являются британскими подданными, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Лондоне.

«Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — сказали в посольстве. 

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, оба находятся в больнице в состоянии комы. 

Британия обвиняется Россию в причастности к отравлению Скрипаля. В связи с этим Лондон ввел дипломатические санкции, предполагающие высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. 

Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Лондон не представил никаких доказательств. 16 марта Россия ответила зеркальными мерами, решив выслать 23 британских дипломата. 

Тереза Мэй посетила Солсбери

Политика
Новости

Явлинский и Жириновский проголосовали на президентских выборах

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Основатель партии «Яблоко», кандидат в президенты России Григорий Явлинский проголосовал на выборах. Он отдал свой голос на избирательном участке № 2579 в Крылатском районе Москвы, сообщает «РИА Новости». Явлинский отказался сказать, за кого проголосовал.

Другой кандидат в президенты — Владимир Жириновский (ЛДПР) — проголосовал на избирательном участке № 2714 в 814-й школе на западе Москвы.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Ранее на выборах проголосовал кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. Как и на выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 гг., он голосовал в здании Российской академии наук в Москве. 

Политическая агитация на языке плакатов

Политика
Новости

Памфилова сообщила о рекордной явке на выборах президента

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По данным на 10.00 мск, явка на выборах президента России составляла 16,55%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Это выше, чем в предыдущие годы: в 2000 г. явка на это время составляла 6,36%, в 2004 — 8,01%, в 2008 — 8,94%, в 2012 — 6,53%.

Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что по состоянию на текущий момент явка в Уральском федеральном округе, Сибирском и Дальневосточном округах на 28% выше, чем была в это же время в 2012 г.

«На Камчатке за два часа до окончания голосования явка выше, чем в 2012 г., была списочная (по итогам голосования. — Ред.). Была 61,09%, а сейчас уже по состоянию на 18.00 была 63,86%. Явка в Магаданской области была 58,99%, а сейчас уже 65,51%, ну и так далее», — сказал Булаев.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Ранее сообщалось, что в шести селах на Камчатке и четырех населенных пунктах на Чукотке зафиксирована стопроцентная явка.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

Стиль жизни
Новости

Россияне заняли второе место в медальном зачете Паралимпиады

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В южнокорейском Пхенчхане завершились XII зимние Паралимпийские игры. Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете. На счету паралимпийцев из России восемь золотых медалей, десять серебряных и шесть бронзовых.

Первое место заняла сборная США (13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых), третье — команда Канады (8, 4, 16). Всего на Паралимпиаде-2018 разыграли 80 комплектов наград.

Больше всего наград в составе команды из России заработала Михалина Лысова, на счету которой шесть медалей. Она соревновалась в биатлонной и лыжной гонках среди спортсменок с нарушением зрения.

По пять медалей завоевали Екатерина Румянцева и Анна Миленина. Они также выступали в лыжах и биатлоне — в классе «стоя».

Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. От России на Паралимпиаду-2018 поехали 30 спортсменов. Также в состав делегации вошли 38 сопровождающих и официальных лиц.

Политика
Новости

Грудинин и Титов проголосовали на выборах президента

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Кандидат в президенты России от «Партии роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе с семьей проголосовал на выборах в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). «Мы всей семьей голосуем у нас дома, в Абрау-Дюрсо. И надо сказать, что с чувством выполненного долга», — сказал Титов журналистам (цитата «Интерфакса»).

Он призвал россиян не игнорировать выборы. «Придите на участки, это слишком важный день для того, чтобы сидеть дома», — сказал Титов.

Другой кандидат — Павел Грудинин (КПРФ) — проголосовал на участке № 1306, расположенном в совхозе имени Ленина, директором которого он является. От каких-либо комментариев он отказался, сказав только, что настроение у него великолепное, передает ТАСС.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Ранее на выборах проголосовал кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. Как и на выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 гг., он голосовал в здании Российской академии наук в Москве. 

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

Политика
Новости

На Украине полиция заблокировала избирательные участки

Ведомости
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На Украине полиция не пускает россиян в здания диппредставительств для голосования на выборах президента, сообщает «РИА Новости». Во Львове сотрудники полиции и национальной гвардии огородили металлическим забором здание российского консульства, где располагается избирательный участок.

«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал полицейский у здания консульства.

Кроме того, несколько десятков представителей движения «Национальный корпус» установили рядом палатку и бочки, чтобы помешать россиянам проголосовать на выборах. У здания дежурят несколько десятков силовиков, ситуация спокойная.

Полиция также перекрыла проезд и проход к зданию российского консульства в Одессе.

У посольства России в Киеве усилены меры безопасности, передает «Интерфакс». Проход к зданию также ограничен, установлены деревянные и металлические ограждения.

В Харькове у здания российского консульства националисты устроили пикет. Активисты «ВО Свобода», запрещенного в России «Правого сектора», «Национального корпуса» и других националистических организаций установили щиты с плакатами «Россия = война». Здания консульства оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции.

Москва просила Украину открыть четыре избирательных участка — в посольстве России в Киеве и в зданиях российских генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

16 марта министр внутренних дел Украин Арсен Аваков заявил, что россиян не будут пускать в российские диппредставительства в день выборов, пройти в здания посольства и консульств смогут только дипломаты.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

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