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Потоковое аудио стало главным источником прибыли индустрии звукозаписи

Ведомости
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Продажа потокового аудио через интернет стриминговыми сервисами типа Spotify и Apple Music впервые стала главным источником прибыли для индустрии звукозаписи, дав в 2017 г. 38,4% из $17,3 млрд продаж. Это следует из опубликованного сегодня доклада Международной федерации звукозаписи (IFPI). С учетом иных нематериальных продаж (загрузки и прочее) продажи музыки в цифровом виде впервые в истории уверенно превысили 50%.

«Впервые нематериальные продажи (не на физических носителях) составили 54% от общего объема мирового рынка», - пишет IFPI. Тем не менее несмотря на 8%-ный рост рынка звукозаписи год к году, он все еще на треть ниже пика, достигнутого в 1999 г.

Согласно докладу, взрывной рост стриминга в 2017 г. обеспечил рост премиум-аккаунтов на 57% до 176 млн человек. Сектор «физических» носителей потерял 5,4%, загрузок - 20,5%. Крупнейшим рынком стриминга остались США, но при этом в топ-10 впервые вошел Китай, отмечает IFPI. Федерация звукозаписи видит огромный потенциал роста на развивающихся рынках, созданный распространением смартфонов, говорится в докладе.

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Политика
Новости

Трамп назвал Ким Чен Ына открытым и честным человеком

Ведомости/Интерфакс
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Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что считает лидера КНДР Ким Чен Ына «очень открытым и честным» человеком, сообщили американские СМИ.

«Кин Чен Ын в последнее время ведет себя очень открыто и, я думаю, очень честно, исходя из того, что мы видим», – заявил президент США во время пресс-конференции после встречи в Белом доме с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трамп признал, что КНДР в прошлом нарушала обязательства, однако, по его оценке, на этот раз ситуация изменилась из-за жесткой позиции США, в том числе по санкциям.

Это продолжение недавнего «словесного потепления» Трампа по отношению к лидеру КНДР, отмечает Business Insider. На этой неделе, 27 апреля, состоится саммит лидеров КНДР и Южной Кореи. Кроме того, в конце мая – начале июня готовится встреча Ким Чен Ына с самим Трампом. Президент США заявил, что «с нетерпением ждет встречи» после того, как лидер Северной Кореи в минувшее воскресенье заявил об успешном завершении ядерной программы и окончании ядерных испытаний.

До этого во время активного дипломатического противостояния Пхеньяна и Вашингтона президент США не раз называл Ким Чен Ына «маньяком и безумцем», а также «маленьким человечком-ракетой».

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Политика
Новости

Навальный сообщил об отказе мэрии согласовать акцию 5 мая в центре Москвы

Ведомости
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Политик Алексей Навальный сообщил, что мэрия Москвы отказалась согласовывать протестную акцию в центре Москвы 5 мая. «Мэрия в ответ на нашу заявку об акции на Тверской предсказуемо предложила митинговать где-нибудь подальше», – написала в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Навальный уточняет, что его сторонники были согласны не только на Тверскую, но и на другие «приемлемые варианты» в центре столицы. Он также напомнил, что 1 мая на главной улице Москвы митинг проведет «Единая Россия». Несмотря на отказ, Навальный отметил, что он и его сторонники все равно проведут акцию на Тверской 5 мая.

Власти Москвы предложили сторонникам Навального две альтернативные площадки и готовы продолжать диалог, сообщил «Интерфаксу» руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. «Они (сторонники Навального) планируют шествие. Мы предложили место в районе метро "Октябрьское поле" либо улицу Перерва и готовы дальше вести переговоры», - сказал Черников.

В начале апреля Навальный объявил о желании провести общероссийскую акцию протеста 5 мая. Президент Владимир Путин собирается управлять Россией как «личной собственностью», утверждалось на сайте политика. Навальный отмечал, что цель митинга – обратить внимание на коррупцию, неравенство, цензуру, бедность и блокировку Telegram.

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Бизнес
Новости

Гендиректор En+ покинет компанию спустя два месяца после назначения

Ведомости
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Действующий гендиректор En+ Group Владислав Соловьев покинет свой пост 30 апреля, совет директоров уже одобрил его отставку. Об этом говорится в сообщении En+ Group на Лондонской бирже.

Должность гендиректора En+ Group займет Вячеслав Соломин с 1 мая, уточняется в сообщении. Его продвижение было естественным выбором, учитывая его обширные знания о деятельности компании, отмечается там же.

С октября 2017 г. Соломин был главным операционным директором En+, а до этого занимал пост гендиректора «Евросибэнерго» (принадлежит En+). Работа Соломина будет в основном сосредоточена на оперативном управлении компанией, а также на обновлении стратегии на фоне санкций США, говорится в сообщении компании.

В начале апреля минфин США ввел санкции против российских бизнесменов и компаний. В частности, под них попали En+ и ее основной владелец Олег Дерипаска. En+ Group – это крупнейший актив Дерипаски. Компании принадлежит 48,13% акций UC Rusal и 100% акций крупного производителя электроэнергии «Евросибэнерго», среди активов которой крупные ГЭС – Красноярская, Братская и Усть-Илимская.

Кто попал под новые санкции США

Финансы
Новости

Греф рассказал о роли искусственного интеллекта при выдаче кредитов в Сбербанке

ТАСС/Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф считает, что современный мир переоценивает криптовалюты и недооценивает искусственный интеллект. Так, в Сбербанке искусственный интеллект уже принимает 98% решений о выдаче кредитов физическим лицам, рассказал Греф на публичной лекции «Технологические тренды и факторы опережающего развития» в Кишиневе. На лекции президента Сбербанка присутствовал президент Молдовы Игорь Додон.

«Абсолютным лидером являются технологии искусственного интеллекта. Такие вещи, как криптовалюта, - это, конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологий блокчейн пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь», - отметил Греф.

По словам Грефа, «цифровой след» человека в сети, вне зависимости от его желания, уже достигает 500 Мб в день, и на его основе формируется «второе цифровое "Я"», которое «очень точно повторяет наше человеческое "Я"». Искусственный интеллект, в частности, помогающий выдавать кредиты, способен изучить этот слепок личности и точно спрофилировать человека, рассказал президент Сбербанка.

Он назвал искусственный интеллект «новым электричеством», «драйвером экспоненциального роста». «Технология, которая стала абсолютно доступной и которой уже могут пользоваться даже неквалифицированные пользователи», - сказал Греф.

«Мы стоим на пороге таких грандиозных изменений, которые по своей значимости могут быть сравнимы с зарождением жизни на земле. У маленьких государств сегодня появился уникальный шанс занять свое достойное место под солнцем, когда старый мир изменился, а новый еще не создан», - сказал Греф, отметив, что быстро меняющиеся технологии стремительно меняют наше настоящее и будущее.

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Финансы
Новости

Петр Фрадков назначен главой временной администрации Промсвязьбанка

Ведомости
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Бывший руководитель Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков возглавил временную администрацию Промсвязьбанка. Об этом говорится в приказе Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), передает «Интерфакс». Заместителем Фрадкова назначен Дмитрий Пожидаев.

О предстоящем назначении нового руководителя временной администрации Промсвязьбанка утром 24 апреля рассказывал замминистра финансов Алексей Моисеев. «Фрадков должен был официально сдать полномочия, это длительная процедура, и все это должно было быть утверждено набсоветом ВЭБ. Насколько мне известно, вчера ВЭБ утвердил, и сегодня он должен вступить на должность главы временной администрации Промсвязьбанка», - пояснял ТАСС Моисеев.

В декабре 2017 г. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка Фондом консолидации банковского сектора. До этого более 70% банка принадлежало Promsvyaz Capital B.V. братьев Ананьевых. После перевода банка в госсобственность правительство собирается создать на его базе банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

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Бизнес
Новости

«Алроса» не исключила возможность вернуться к алмазным проектам в Зимбабве

Ведомости
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«Алроса» рассматривает возможность развивать проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве, сообщил гендиректор алмазодобывающей компании Сергей Иванов.

«Мы не исключаем для себя возможности участия в перспективных совместных проектах в области геологоразведки и добычи алмазов на территории Зимбабве, видим в них большой потенциал, хотя говорить о каких-то конкретных договоренностях пока рано», − сказал Иванов (его слова приводит пресс-служба компании) по итогам встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, министром горной промышленности страны и руководством зимбабвийской Объединенной алмазной компании.

Представители «Алросы» не обсуждали конкретные территории, где может начаться геологоразведка, отметил Иванов. «Тем не менее я уверен, что есть много областей, где опыт и экспертиза "Алросы" могут быть полезны и востребованы нашими зимбабвийскими коллегами», − заключил Иванов.

«Алроса» вела геологоразведочные работы в Зимбабве с 2013 г., однако компания ушла из страны после реформы алмазодобывающего сектора в 2016 г.

Экономика
Новости

Доходность 10-летних гособлигаций США превысила 3% впервые за четыре года

Ведомости
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Доходность десятилетних казначейских облигаций США во вторник превысила 3% - впервые более чем за четыре года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Tradeweb. Это показатель того, что вера инвесторов в стабильный рост американской экономики начинает преобладать над опасениями по поводу запаса посткризисного роста, отмечает издание.

Показатель в 3% доходности по десятилетним гособлигациям - психологически важная отметка, обещающая, помимо прочего, снижение на рынке акций. Давление на стоимость американских гособлигаций оказывает увеличение бюджетного дефицита, растущее инфляционное давление и ожидания ужесточения кредитно-денежной политики в США.

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Авто
Новости

В Москве парковка в майские праздники будет бесплатной

Ведомости
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В Москве парковка в майские праздники будет бесплатной. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

«29-30 апреля, 1, 2 и 9 мая парковка в Москве будет бесплатной», - сказал Ликсутов.

Помимо этого россияне будут отдыхать 5 и 6 мая (суббота и воскресенье).

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Экономика
Новости

Мантуров счел бессмысленным создание госструктуры для противодействия санкциям

Ведомости
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Создание специального госоргана для помощи попавшим под санкции российским компаниям не имеет смысла, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Это не какой-то орган, это люди, которые должны взаимодействовать с предприятиями, оказавшимися в тех или иных обстоятельствах. Ну, какой это орган может быть? У нас рабочих групп и комиссий предостаточно. Инструментов тоже очень много», – сказал Мантуров журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Минпромторг уже запустил государственную информационную систему промышленности – ГИСП, которая предусматривает создание электронных личных кабинетов компаний для мониторинга информации и принятия оперативных решений на уровне профильных властей, напомнил Мантуров. «Поэтому все эти инструменты есть, но ситуация сегодня далека от той критичной, которая была в период кризиса. Поэтому мы здесь с холодной головой работаем и делаем те решения, которые нужно для компаний», – заключил министр.

О том, что в правительстве будет создан специальный орган для противодействия американским санкциям, в прошлую пятницу рассказал министр финансов Антон Силуанов. Новая структура будет координировать работу всех ведомств и помогать попавшим под санкции компаниям. Ранее такую идею озвучивал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Мое предложение – в порядке не могу сказать шутки – создать структуру под названием "Контрофак". Поскольку в минфине США OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами), то нам надо создать структуру "Контрофак"», – говорил он.

Бизнес
Новости

Шведский завод UC Rusal возобновил отгрузки

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Завод UC Rusal в Швеции Kubikenborg Aluminum (Kubal) частично возобновил отгрузки после приостановки доступа к энергобирже Nord Pool из-за санкций США на минувшей неделе, пишет Bloomberg. Отключение от крупнейшего энергорынка Северной Европы резко повысило стоимость электричества для Kubal - главного компонента издержек при производстве алюминия.

«Производство на шведском комбинате Kubal не останавливается, он частично возобновил отгрузки продукции», - приводит агентство слова менеджера по коммуникациям предприятия Оскара Йоханссона. По его словам, после сообщения минфина США о возможном смягчении санкций против UC Rusal Kubal приступил к переговорам с поставщиками электроэнергии.

Сегодня на открытии торгов Гонконгской фондовой биржи капитализация UC Rusal выросла на 23,7%, а к закрытию торгов компания подорожала на $1,3 млрд, или 43%, до $4,2 млрд. Так рынок отреагировал на заявления министра финансов США Стивена Мнучина о возможности снятия с компании санкций, если Олег Дерипаска откажется от контроля в ней. Ведомство сообщило также, что сроки прекращения контрактов с UC Rusal для международных контрагентов будут продлены на четыре месяца, до 23 октября.

Kubal - единственное предприятие UC Rusal по производству первичного алюминия за пределами России. В прошлом году оно выпустило 123 000 т металла, или 3% общего производства компании.

Кто подпал под новые санкции США

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Финансы
Новости

ЦБ обратится в Роскомнадзор из-за проблем с электронными полисами ОСАГО

Ведомости
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Зампредседателя Центробанка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор обратится в Роскомнадзор, если проблема с оформлением электронных полисов ОСАГО не будет решена в ближайшее время, передает РИА «Новости».

В пресс-службе компании «Альфастрахование» рассказали, что проблема существует. Но на сайте компании можно приобрести электронный полис ОСАГО. «Некоторые клиенты могут испытывать временные трудности», — сообщили в компании.

«Ингосстрах», «Росгосстрах» и «Ренессанс страхование» не имеют проблем с продажами электронных полисов ОСАГО через сайты.

Российский союз автостраховщиков 23 апреля сообщил о проблемах при оформлении электронных полисов ОСАГО из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

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