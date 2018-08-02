Технологии

Новости

Топ-менеджер Facebook по безопасности покинет компанию

Главный специалист по безопасности Facebook Алекс Стэймос уходит из компании. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Мой последний день в Facebook наступит 17 августа. И хотя я лишусь удовольствия работать бок о бок с моими друзьями, меня радует, что так много преданных, вдумчивых и опытных людей продолжат решать эти проблемы», – написал Стэймос.

Начиная с сентября Стэймос начнет на постоянной основе преподавать в Стэнфордском университете. Он пообещал продолжить свои исследования в области информационной безопасности.

Газета The New York Times в марте сообщала, что Стэймос выступал за более полное раскрытие информации о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента и это встретило сопротивление со стороны его коллег.

Стэймос стал третьим за последнее время топ-менеджером Facebook, который объявил об уходе из компании. Ранее это сделали главный юридический консультант Колин Стретч и главный директор по внутренней политике и коммуникациям Элиот Шраге.

Спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в президентскую кампанию 2016 г., которое осуществлялось, по их данным, в том числе через Facebook. Осенью 2017 г. соцсеть была вынуждена признать, что ее возможности могли использоваться российскими агентами, и удалила около 500 000 аккаунтов и страниц, занимавшихся «поляризацией общественного мнения в США».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США