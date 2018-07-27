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Цукерберг вылетел из тройки богатейших людей мира по версии Bloomberg

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг опустился в рейтинге самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg с третьей до шестой позиции. Бизнесмен потерял позиции в рейтинге на фоне резкого падения стоимости акций социальной сети. Его состояние снизилось, по оценкам Bloomberg, почти на $16 млрд.

В рейтинге указывается, что состояние Цукерберга к этому моменту оценивается в $70,6 млрд. До этого он занимал третью строчку рейтинга с капиталом, оцениваемым в $86,5 млрд. Сейчас предприниматель находится на шестой позиции между основателем испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортегой (№5; $73,4 млрд) и мексиканским миллиардером Карлосом Слимом (№7; $62,4 млрд).

В начале июля основатель Facebook занимал третье место в обновленном рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. С начала года его состояние увеличилось на $8,8 млрд и 7 июля оценивалось в $81,6 млрд. В результате создатель соцсети обошел инвестора Уоррена Баффетта, состояние которого, по оценке агентства, в тот момент сократилось на $4,1 млрд до $81,2 млрд. Bloomberg пояснял, что состояние Цукерберга выросло благодаря подорожанию акций Facebook.

Цена акций Facebook начала падать после того, как компания 26 июля опубликовала отчет об итогах II квартала, которые оказались хуже прогнозов. Выручка во II квартале (завершился 30 июня) увеличилась почти на 42% по сравнению с показателями прошлого года и достигла $13,23 млрд. Но эти результаты не оправдали ожиданий аналитиков, которые прогнозировали выручку в $13,36 млрд. Инвесторов также обеспокоил прогноз, согласно которому выручка Facebook будет в дальнейшем расти более медленными темпами.

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