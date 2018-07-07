Цукерберг поднялся на третье место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg

Состояние Цукерберга выросло благодаря подорожанию акций Facebook Steven Senne / AP

Основатель Facebook Марк Цукерберг занял третье место в обновленном рейтинге богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg. Состояние Цукерберга выросло с начала года на $8,8 млрд и теперь оценивается в $81,6 млрд. В результате он обошел инвестора Уоррена Баффетта, состояние которого сократилось на $4,1 млрд до $81,2 млрд.

По размеру состояния Цукерберга опережают основной владелец Microsoft Билл Гейтс ($94,2 млрд, второе место в рейтинге) и основатель Amazon Джефф Безос ($142 млрд, первое место). Все трое сделали свое состояние благодаря технологиям. Совокупные активы представителей этого сектора в рейтинге составляют около пятой части от более чем $5 трлн финансовых потоков, которые отслеживает Bloomberg.

Состояние Цукерберга выросло благодаря подорожанию акций Facebook, отмечает Bloomberg. Бумаги компании в пятницу выросли в цене на 2,4% до рекордной отметки в $203,23. В конце марта стоимость акций Facebook падала до $152,2 из-за скандала с утечкой персональных данных.

В июне, после того как Facebook анонсировала запуск Instagram TV, благодаря росту цены акций социальной сети Цукерберг разбогател на $1,7 млрд.

В рейтинге миллиардеров журнала Forbes Цукерберг по-прежнему занимает пятое место с состоянием в $77,1 млрд, на четвертом месте располагается владелец группы компаний LVMH ($78,8 млрд), на третьем – Баффетт ($81,1 млрд), на втором – Гейтс ($92,7 млрд), на первом – Безос ($140,9 млрд).

Самые популярные в России зарубежные бизнесмены