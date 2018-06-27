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СМИ узнали о попытках инвесторов убрать Цукерберга из руководства Facebook

Инвесторы Facebook предпринимают меры, чтобы сместить основателя социальной сети Марка Цукерберга с позиции председателя правления. Об этом сообщает издание Business Insider.

По данным издания, за увольнение Цукерберга в ходе последних двух встреч высказалось большинство независимых акционеров компании. Они также требовали назначить на место председателя правления независимого кандидата. При этом предложение инвесторов было отклонено несколько раз, поскольку Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют акциями, дающими право на большее количество голосов, поясняет издание.

Недовольство руководством среди акционеров начало расти после серии скандалов, связанных с обвинениями во вмешательстве в выборы и утечкой данных в адрес компании. «У него (Цукерберга) нет ответственности ни перед кем: ни перед советом правления, ни перед акционерами — это плохая управленческая практика. Он свой собственный начальник, и очевидно, что это не работает», — приводит издание слова Майкла Фрихиша, вложившего в компанию около $35 млн.

Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте. Тогда стало известно, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica получила данные миллионов пользователей Facebook. На основании собранной информации компания оценивала политические предпочтения избирателей и показывала им рекламу, попадающую в зону их интересов. Утечка могла затронуть 87 млн пользователей.

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