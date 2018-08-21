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Uber нашел финансового директора через три года после начала поиска

Сервис по заказу такси Uber назначил финансовым директором компании 53-летнего Нельсона Чая, передает Reuters. Поиски кандидата на должность финансового директора велись с 2015 г., с момента ухода с этого поста Брента Каллиникоса.

«Он станет отличным партнером для меня и всей руководящей команды на нашем пути к тому, чтобы Uber стала публичной компанией», - прокомментировал назначение главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи. Предшественник Хосровшахи Трэвис Каланик не проявлял особого интереса к поиску кандидатуры на пост финансового директора, отмечает Reuters. После того как компанию в 2017 г. возглавил Хосровшахи, поиски активизировались.

Ранее Чай работал в инвестбанке Merrill Lynch, а также в финансовой CIT Group.

Инвесторы были обеспокоены долгими поисками кандидата на пост финансового директора. Крупные компании, такие как Uber, редко работают без топ-менеджера высшего ранга. Финансовый директор необходим при проведении IPO, которое Uber планирует провести на фондовом рынке в 2019 г., напоминает Reuters.