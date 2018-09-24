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«Ростелеком» и Nokia вместе будут производить софт

«Ростелеком» и Nokia создали в России совместное предприятие (СП) «РТК — Сетевые технологии», пишет «Коммерсантъ». Это рассказал газете источник и подтвердили в российской компании.

Вместе компании собираются создать производителя софта и оборудования для сетей связи, пояснил «Коммерсанту» вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов. «Пока на этом рынке есть только иностранные игроки. Таким образом, мы решаем глобальную стратегическую задачу импортозамещения», – добавил он. По его словам, технологии будут востребованы «Ростелекомом» и другими крупными госкорпорациями, однако он не раскрыл их названий.

«Ведомости» убедились, что «РТК — Сетевые технологии» зарегистрировано 19 сентября 2018 г., указано в ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности – предоставление услуг телефонной связи. В «РТК — Сетевые технологии» у Nokia — 49%, а у «Ростелекома» – 51%, уставный капитал – 100 млн руб.

Недавно HMD Global (владеет Nokia) привлекла финансирование в размере $100 млн. Эти средства пойдут на расширение бизнеса на приоритетных рынках, в числе которых Россия, рассказывал в интервью «Ведомостям» гендиректор HMD Global Флориан Зайхе. По его словам, цель Nokia — получить как минимум 10% российского рынка.

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