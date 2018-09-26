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СМИ узнали о планах ВЭБа отказаться от участия в проекте спутниковой системы

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Единственный потенциальный инвестор по созданию в России глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) может выйти из проекта. О намерении ВЭБа отказаться от финансирования системы, аналогичной американской OneWeb, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма зампреда – члена правления банка Алексея Иванченко вице-премьеру Максиму Акимову от 11 сентября.

Иванченко просит исключить ВЭБ из числа соисполнителей мероприятий по финансированию и проектированию системы. В мероприятиях нацпрограммы «Цифровая экономика», в которую входит проект, банк развития при этом готов участвовать. Ее финансирование оценивается в 299 млрд руб. из внебюджетных источников. ГМИСС является самой затратной частью программы. Всего в проекты «Цифровой экономики» правительство планирует привлечь 2,79 трлн руб.

ГМИСС является частью проекта «Сфера» из 600 российских спутников, о котором президент Владимир Путин рассказывал на прямой линии в июне этого года. Уведомления ВЭБа о выходе из проекта «Роскосмос» пока не получал. При этом тема выхода банка развития из ГМИСС обсуждалась 5 сентября на заседании рабочей группы при президиуме Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, следует из письма. 17 сентября паспорт нацпрограммы «Цифровая экономика» совет в целом одобрил. Детали финансирования решено конкретизировать к 2020 г.

В случае отказа ВЭБа проект мог бы профинансировать другой госбанк, считает председатель совета директоров ГК «Сканэкс» Василий Барашков. Представители Сбербанка, ВТБ и Российского фонда прямых инвестиций свой интерес к проекту комментировать не стали.

Экономика
Новости

Госдума начала рассматривать во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

Ведомости
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Госдума начала рассматривать во втором (основном) чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Парламентарии одобрили поправки, ранее предложенные президентом Владимиром Путиным. В первом чтении этот законопроект депутаты одобрили 18 июля. 

Президент 29 августа в ходе телеобращения к россиянам предложил смягчить законопроект. Так, возраст выхода на пенсию для женщин глава государства предложил установить на уровне 60 лет вместо ранее предложенных 63 лет, для мужчин — 65 лет. 

Кроме этого предлагается ввести ряд льгот. Например, женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше, с четырьмя – на четыре. Для многодетных женщин, воспитывающих более пяти детей, возраст выхода на пенсию останется прежним – 50 лет. Трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, предлагается снизить на три года — до 37 лет для женщин и до 42 – для мужчин. Льготы по налогам, оплате услуг ЖКХ и транспорту в будущем будут предоставляться людям предпенсионного возраста.

Ранее, 25 сентября Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в Уголовный кодекс о введении ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнении людей предпенсионного возраста. Ранее предпенсионным возрастом было предложено считать пять лет перед выходом на пенсию. За нарушение нового закона работодатель может быть оштрафован на сумму до 200 000 руб. (или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев). Наказания в виде лишения свободы данная статья не предусматривает.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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Бизнес
Новости

Сеть кофеен Dunkin’ Donuts откажется от «пончиков» в названии

Ведомости
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Американская сеть кофеен Dunkin’ Donuts сменит название в январе 2019 г. Руководство компании приняло решение убрать слово «Donuts» (в переводе с англ. — пончики) из названия. Об этом говорится в сообщении сети.

Ребрендинг позволит компании сосредоточиться на продаже кофе. При этом Dunkin’ Donuts не откажется от продажи фирменных пончиков. Ребрендинг не затронет шрифт логотипа и цвета бренда (розовый и оранжевый), используемые с 1973 г.

Компания решила сменить название сети, так как многие клиенты в разговоре используют сокращенное название Dunkin’.

Дэвид Хоффманн, ставший гендиректором Dunkin' Brands Group в июле, считает, что ребрендинг окажет положительное влияние на рост прибыли. «Мы считаем, что наши усилия по преобразованию Dunkin', учитывающие наше наследие, сделают бренд привлекательным для будущих поколений».

Dunkin' Donuts была основана в 1950 г. в США. Сейчас сеть кофеен (12 600 заведений) представлена в 46 странах. Ежегодно кофейни Dunkin' Donuts продают 2,9 млрд пончиков по всему миру.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Следственный комитет возбудил дело против «Фармасинтеза» из-за неуплаты налогов

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении производителя лекарств АО «Фармасинтез». Об этом говорится в сообщении Следственного управления СКР по Иркутской области.

Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). «В результате незаконных действий бюджету причинен ущерб в размере около 190 млн руб.», — отмечается в сообщении.

По информации следствия, с 2013 по 2014 г. лица, действующие от имени «Фармасинтеза», завышали затраты на покупку лекарственного сырья у иностранных контрагентов путем использования компаний-посредников, зарегистрированных в офшорных зонах. Посреднические фирмы фактически не осуществляли поставку товаров.

«Отражение указанных фиктивных сведений о размерах затрат, связанных с фактическим приобретением лекарственного сырья, в бухгалтерском учете предприятия и в налоговых декларациях по налогу на прибыль организации за 2013 и 2014 гг. привело к занижению суммы налога на прибыль организации в размере 187 850 005 рублей», — говорится в сообщении СКР.

Помимо этого, следствие считает, что «Фармасинтез» неправомерно получил налоговые вычеты по НДС по контрагенту ООО «Регион стройсервис». Эта компания фактически не вела финансово-хозяйственную деятельность с «Фармасинтезом». «Использование фиктивного документооборота с указанной организацией позволило АО "Фармасинтез" заявить необоснованные налоговые вычеты по НДС и уклониться от уплаты НДС на 1 191 315 руб.», — добавили в пресс-службе СКР.

«Фармасинтез» является крупнейшим российским производителем противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и антибиотиков. Всего компания производит около 115 наименований лекарств. Выручка компании по РСБУ в 2017 г. составила 10,25 млрд руб., чистая прибыль — 2,21 млрд руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса» на 30 июня, 20% уставного капитала АО «Фармасинтез» владеет Викрам Сингх Пуния, о других совладельцах информации нет.

Выбор редактора
Политика
Новости

Гендиректор «Уралвагонзавода» рассказал о разработке альтернативы «Армате»

Ведомости
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Входящий в «Ростех» «Уралвагонзавод» разрабатывает робототехнический комплекс на базе танка Т-72БЗ по заказу Минобороны. Об этом РБК рассказал гендиректор завода Александр Потапов.

«Решение принимает Минобороны. Мы как промышленность исполняем технические задания, которые нам готовит заказчик», — ответил Потапов на вопрос о том, было ли шасси Т-72Б3 выбрано за основу из-за дороговизны танка «Армата» (Т14).

По словам Потапова, в работе над «Арматой» предполагается «долгосрочный подход». Он назвал «Армату» перспективной платформой, у которой большое будущее. «Мы говорим о разработке, дальше — производство, а там уже и послепродажное обслуживание эксплуатации в войсках. На повестке — обеспечение жизненного цикла. Но если сегодня нужно решать конкретную задачу, то и исходить надо из наличия в первую очередь финансовых и, конечно, технических возможностей», — сказал Потапов.

Гендиректор «Уралвагонзавода» рассказал, что по проекту робототехнического комплекса на базе Т-72 согласовано техническое задание Минобороны. Однако он не смог назвать точные сроки создания первого образца этого комплекса.

В августе РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Уралвагонзавод» занялся разработкой тяжелого штурмового робототехнического комплекса на базе шасси Т-72Б3. Рабочее название комплекса — «Штурм». По словам источника в Минобороны, летом был создан макет с боевым оборудованием, демонстрирующий элементы движения.

Три года назад на «Уралвагонзаводе» планировали создать беспилотную версию танка Т-14 («Армата»). Проект имел название «Тачанка-Б». Весной 2018 г. министру обороны Сергею Шойгу показали первый опытный образец. В конце июля того же года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий военно-промышленный комплекс, заявил о неготовности вооруженных сил к массовым закупкам «Арматы» из-за ее дороговизны. «Ну и зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — говорил он.

Т-72 является самым массовым боевым танком второго поколения. Его приняли на вооружение еще в СССР в 1973 г. Модернизированная версия Т-72Б3 стоит на вооружении с 2012 г. Т-72Б3 является основным танком сухопутных войск.

Чем будет оснащена армия будущего

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Более половины розничных продаж вина пришлось на российские марки

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В первой декаде сентября на российское вино пришлось более половины розничных продаж — 52% против 43% годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском», учитывавших долю тихих вин.

Средний чек на покупку вина в сентябре этого года превысил прошлогодний на 5,7% и составил 477 руб. Средняя розничная цена за бутылку выросла на 6,2% – до 324 руб. По данным Росстата, в августе 2018 г. средняя стоимость 1 л. столового виноградного вина составила 394,6 руб., что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одной из причин интереса покупателей к российским винам стало снижение цен на эту продукцию – примерно на 5% за год, отмечает представитель торговой сети «Дикси» Юлия Чернышова.

Потребление вина в России составляет около 3,5 л в год на душу населения, в СССР этот показатель достигал 16 л, указывает директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз. По данным «Такском», наиболее популярно у потребителей красное сухое и полусладкое вино — на него приходится 38 и 21% всех продаж.

Наиболее популярными в России все-таки остаются иностранные бренды. В их числе абхазское вино «Лыхны», испанское Castillo Santa Barbara, а также грузинские «Chateau саперави» и «Талавари». Российская марка «Абрау купаж темный» - на пятом месте.

В числе крупнейших импортеров, по данным «Таском» оказалась Италия (12%), Испания (9%), Франция (8%), Абхазия (7%) и Грузия (6%), которая год назад занимала первое место с 16% от всех продаж.

Бизнес
Новости

Фонд Порошенко готовит продажу подконтрольного ему судостроительного завода

Ведомости
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Управляющий активами президента Украины Петра Порошенко фонд «Прайм ессетс кепиiтал»» достиг принципиальной договоренности о продаже судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» «отечественному покупателю». Об этом говорится сообщении завода. Аудитором сделки выступает Ernst & Young. Соглашение будет подписано и реализовано, как только сделку одобрит Антимонопольный комитет Украины.

В январе 2016 г. Порошенко передал свой самый крупный актив – компанию Roshen – в доверительную собственность компании Rothschild, напомнил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. Ее производство на Липецкой кондитерской фабрике было остановлено. Севастопольский морской завод в Крыму «был конфискован оккупантами», уточнил он.

Представитель украинского лидера также подчеркнул, что «никаких «аграрных или крахмальных бизнесов в РФ», о которых «безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет».

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Политика
Новости

Новый губернатор Хабаровского края призвал чиновников к совместной работе

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Избранный губернатором Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал призвал региональных чиновников признать итоги выборов и приступить к совместной работе. Об этом он заявил на заседании комиссии краевого избиркома, утвердившего его победу во втором туре над действующим главой региона Вячеславом Шпортом. «Люди ждут от нас работы. Прошу вас поддержать меня на этом пути», — приводит слова победившего кандидата «РИА Новости».

Инаугурация Фургала состоится 28 сентября.

После вступления в должность избранный губернатор пообещал сократить число своих заместителей с 21 до 8-12 человек. Краевое правительство по закону будет отправлено в отставку. «Я попрошу их продолжить работу, если кто-то не сможет или не захочет, держать не буду», — пообещал Фургал. Ранее он подчеркивал, что в новом кабинете смогут работать лишь те чиновники, кто не был замешан «ни в каких схемах, махинациях и хищениях».

Свою работу на посту главы региона Фургал намерен начать с решения острых социальных вопросов и проведения аудита тарифов на услуги ЖКХ, о чем он попросит региональную счетную палату. «Начну разбираться со структурой долга, потому что те долги, которые имеет Хабаровский край, они могут утопить весь край. Всю структуру долга лично сам просмотрю и постараюсь при помощи федерального центра, конечно, либо значительно снизить долговую нагрузку, либо ее реструктуризировать», - цитирует его «Интерфакс». Также в числе первоочередных мер он отметил решение проблем обманутых дольщиков и работников деревоперерабатывающего предприятия «Аркаим», оказавшегося в сложной финансовой ситуации.

Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае прошел 23 сентября. Фургал набрал 69,57%, Шпорт - 27,97%. Итоговая явка избирателей составила 47,49%.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал об установке «Единой России» «не играть в поддавки» с оппозицией

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«Единой России» не следует «играть в поддавки» с оппозицией. Такой тезис был озвучен на встрече руководства партии с первым замом руководителя президентской администрации Сергеем Кириенко вечером 25 сентября. Об этом сообщают присутствовавшие на ней собеседники «Коммерсанта».

Кем именно был озвучен тезис об отказе от заигрывания с оппозицией и был ли он поддержан Кириенко, издание не уточняет. Это высказывание прозвучало в контексте рассказа о планах провести разбор качества работы внутриполитических вице-губернаторов и отказа от практики сдачи оппозиции округов. Кандидат от ЛДПР Сергей «Фургал выиграл в Хабаровском крае именно потому, что ему дали округ в 2016 г.», говорит собеседник издания. Перед выборами в Госдуму «Единая Россия» не выставляла своих кандидатов в 18 округах.

Общение, посвященное итогам региональных кампаний, продлилось около двух часов. Обсуждая причины поражения губернаторов во вторых турах, участники встречи отметили «усталость от конкретных людей, неправильное преломление их негативных сторон, а также непогашенные внутриэлитные конфликты», рассказал один из собеседников издания. При этом пенсионная реформа, предопределившая негативный фон кампании, воспринималась гражданами как «нарушение общественного договора».

О вероятном отказе от практики согласования с ЛДПР И КПРФ регионов под выборы и от помощи при прохождении муниципального фильтра накануне рассказывал «Ведомостям» и собеседник, близкий к администрации президента. По его словам, на региональных выборах эти партии «перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу». Также отмечалось, что по итогам кампании следует ожидать изменений в системе управления выборами. Речь, в частности, шла о заведении перед выборами в регионы не технических кандидатов, а людей с опытом работы.

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Бизнес
Новости

В России будет создан единый оператор биомедицинских данных

Ведомости
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Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний», появившаяся летом при поддержке Российской венчурной компании, приступила к созданию единого оператора биомедицинских данных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников совещания, на котором присутствовали представители Минздрава, медицинского и страхового сообществ. Создание медицинской big-data создаст стимул к применению в этой отрасли систем искусственного интеллекта.

Единый оператор должен монополизировать оборот деперсонализированных биомедицинских данных. По словам члена наблюдательного совета ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Игоря Горбунова, вероятнее всего, оператор будет сформирован на принципах частно-государственного партнерства, где государство будет отвечать за хранение данных, а частный бизнес – за развитие сервисов. Одними из перспективных пользователей системы он считает страховщиков. До сих пор они не имели доступа к медданным.

Анализом хранящихся у оператора данных, в случае получения согласия граждан, займется национальный риск-офис, над созданием которого работает Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Результатом его работы могут стать индивидуальные программы страхования жизни или планы лечения. Сейчас российские страховщики вынуждены пользоваться иностранными наработками. Ранее «Сбербанк страхование жизни» заключила договор с IBM по использованию системы Watson for Oncology для выработки рекомендаций по лечению онкологических заболеваний.

Стоимость создания баз по одной группе заболеваний может составлять несколько миллиардов рублей, отмечает член «Национальной базы медицинских знаний», руководитель направления цифровой медицины фонда «Сколково» Сергей Воинов.

Политика
Новости

МИД Сирии заявил о сдерживающем эффекте российских С-300 на Израиль

Ведомости
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Поставка Россией Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 вынудит Израиль пересмотреть свою военную политику в отношении Дамаска, заявил сирийский замминистра иностранных дел Фейсал Мекдад в интервью Xinhua.

«Израиль, привыкший проводить множество атак [против Сирии] под разными предлогами, будет вынужден пересчитать и пересмотреть [свою позицию], прежде чем нападать снова», – сказал Мекдад.

Сирийский чиновник подчеркнул, что система С-300 будет поставлена в Сирию в ближайшее время, ее планируется использовать только для защиты от нападения. Отвечая на вопрос о новых возможных атаках Израиля на правительственные объекты Сирии, Медад сказал: «Пусть израильтяне попробуют, и мы будем защищаться, как делали это раньше».

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о поставке Сирии комплекса С-300 после того, как в небе над этой страной был сбит российский разведывательный самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. 17 сентября самолет был непреднамеренно сбит сирийским зенитным комплексом С-200, отражавшим атаку израильских ВВС. Минобороны возложило вину за происшедшее на Израиль, заявив, что израильский истребитель F-16 укрывался в небе за Ил-20 от сирийской ракеты. По данным источников газеты «Коммерсантъ», Россия собирается поставить Сирии два комплекса С-300.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Политика
Новости

В Бразилии госпитализирован второй кандидат в президенты

Ведомости
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Третий по популярности кандидат в президенты Бразилии от Демократической рабочей партии Сиру Гомес госпитализирован во вторник из-за плохого самочувствия, сообщает Globo.

Гомес был доставлен в больницу после того, как почувствовал дискомфорт в области мочевого пузыря. После проведенных врачебных процедур кандидат вскоре сможет вернуться к избирательной кампании, отметили в его штабе. Пока что Гомес останется в больнице на ночь. В среду он должен был принять участие в президентских дебатах.

Ранее после полученного ножевого ранения в больницу был доставлен другой кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, считающийся фаворитом гонки. На него было совершено покушение в ходе предвыборного митинга.

По данным Бразильского института общественного мнения и статистики, рейтинг Болсонару составляет 28%, на втором месте по уровню поддержки Фернанду Аддад от Партии трудящихся – 22%, Гомеса готовы поддержать 11% избирателей. Выборы президента Бразилии запланированы на 7 октября.

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