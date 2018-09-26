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СМИ узнали о планах ВЭБа отказаться от участия в проекте спутниковой системы

Единственный потенциальный инвестор по созданию в России глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) может выйти из проекта. О намерении ВЭБа отказаться от финансирования системы, аналогичной американской OneWeb, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма зампреда – члена правления банка Алексея Иванченко вице-премьеру Максиму Акимову от 11 сентября.

Иванченко просит исключить ВЭБ из числа соисполнителей мероприятий по финансированию и проектированию системы. В мероприятиях нацпрограммы «Цифровая экономика», в которую входит проект, банк развития при этом готов участвовать. Ее финансирование оценивается в 299 млрд руб. из внебюджетных источников. ГМИСС является самой затратной частью программы. Всего в проекты «Цифровой экономики» правительство планирует привлечь 2,79 трлн руб.

ГМИСС является частью проекта «Сфера» из 600 российских спутников, о котором президент Владимир Путин рассказывал на прямой линии в июне этого года. Уведомления ВЭБа о выходе из проекта «Роскосмос» пока не получал. При этом тема выхода банка развития из ГМИСС обсуждалась 5 сентября на заседании рабочей группы при президиуме Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, следует из письма. 17 сентября паспорт нацпрограммы «Цифровая экономика» совет в целом одобрил. Детали финансирования решено конкретизировать к 2020 г.

В случае отказа ВЭБа проект мог бы профинансировать другой госбанк, считает председатель совета директоров ГК «Сканэкс» Василий Барашков. Представители Сбербанка, ВТБ и Российского фонда прямых инвестиций свой интерес к проекту комментировать не стали.