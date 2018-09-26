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Сбербанк сменил название своего мобильного оператора

Сегодня Сбербанк запустил своего мобильного виртуального оператора (MVNO) под новым брендом «Сбермобайл», отказавшись от временного бренда «Поговорим». До конца года оператор начнет работать в 13 регионах России, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

«После периода тестирования мы запускаем наш проект в области развития коммуникаций в индустриальный режим. И в связи с этим переводим его из временного бренда, который мы использовали в период тестирования, в постоянный — «Сбермобайл», — передал слова Хасиса «Интерфакс».

Сотовый оператор Сбербанка начал работать на сети Tele2 в конце 2017 г. Самый дешевый пакет у Сбербанка стоит 200 руб. в месяц и включает 150 мин голосовой связи и 3 Гб трафика, а в самом дорогом (за 1000 руб. в месяц) – 1500 мин разговоров, 15 Гб интернета и 3000 sms.

В ноябре 2017 г. Сбербанк называл критерии успешности проекта: в течение двух-трех лет выйти на несколько миллионов клиентов, которые будут удовлетворены сервисом.

«Поговорим» – не единственный в России банковский MVNO: в прошлом году виртуального оператора «Тинькофф мобайл» запустил и «Тинькофф банк». Он предлагает абонентам тарифный конфигуратор: пользователь сам может скомпилировать, сколько потреблять минут и сколько гигабайт. Безлимитный голосовой тариф составляет 999 руб., столько же стоит безлимитный мобильный интернет.