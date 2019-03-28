Технологии

Новости

«Ростелеком» пообещал сохранить бренд Tele 2

Мобильный оператор Tele2 сохранит свой бренд и будет работать в качестве дочерней компании после консолидации «Ростелекомом» 100% ее долей. Об этом рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в интервью «Коммерсанту».

Решение по объединению розничных сетей «Ростелекома» и Tele2 пока не принято. По словам Осеевского, компании нужно понять, «какой должна быть розничная сеть оператора: собственная или франшиза, какого объема, с каким функционалом». Он пояснил, что розничные сети компаний ориентированы на разных клиентов. «Мы продаем мобильные услуги в пакете с фиксированными нашим действующим клиентам. У нас нет открытой рекламы как сотового оператора на рынке, мы этим не занимаемся, работаем через прямые продажи», - указал он. В задачи же Tele2 входит привлечение клиентов с рынка и обслуживание собственной абонентской базы. «Поэтому у нас нет взаимной каннибализации», - заверил президент «Ростелекома».

Перестановок в руководстве Tele2 «Ростелеком» не планирует. «Мы считаем, что там сильная команда, которая результатами доказала свою эффективность, поэтому Сергей Эмдин и все его заместители продолжат работать», - пообещал Осеевский.

Ранее Эмдин сообщал, что закрытие сделки с «Ростелекомом» ожидается в ближайшие месяцы, и многие ее параметры уже согласованы. «Ростелеком» заявлял, что согласовал условия консолидации 100% оператора «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2). Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, остальной пакет – у компанииTele2Russia Holding AB, в которой у 50% принадлежит ВТБ, 40% – Invintel B.V. Алексея Мордашова и 10% – банку «Россия».