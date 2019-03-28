«Ростелеком» пообещал сохранить бренд Tele 2

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Мобильный оператор Tele2 сохранит свой бренд и будет работать в качестве дочерней компании после консолидации «Ростелекомом» 100% ее долей. Об этом рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в интервью «Коммерсанту».
Решение по объединению розничных сетей «Ростелекома» и Tele2 пока не принято. По словам Осеевского, компании нужно понять, «какой должна быть розничная сеть оператора: собственная или франшиза, какого объема, с каким функционалом». Он пояснил, что розничные сети компаний ориентированы на разных клиентов. «Мы продаем мобильные услуги в пакете с фиксированными нашим действующим клиентам. У нас нет открытой рекламы как сотового оператора на рынке, мы этим не занимаемся, работаем через прямые продажи», - указал он. В задачи же Tele2 входит привлечение клиентов с рынка и обслуживание собственной абонентской базы. «Поэтому у нас нет взаимной каннибализации», - заверил президент «Ростелекома».
Перестановок в руководстве Tele2 «Ростелеком» не планирует. «Мы считаем, что там сильная команда, которая результатами доказала свою эффективность, поэтому Сергей Эмдин и все его заместители продолжат работать», - пообещал Осеевский.
Ранее Эмдин сообщал, что закрытие сделки с «Ростелекомом» ожидается в ближайшие месяцы, и многие ее параметры уже согласованы. «Ростелеком» заявлял, что согласовал условия консолидации 100% оператора «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2). Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, остальной пакет – у компанииTele2Russia Holding AB, в которой у 50% принадлежит ВТБ, 40% – Invintel B.V. Алексея Мордашова и 10% – банку «Россия».
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Преступное сообщество обвиняемый в хищении 4 млрд руб. Михаил Абызов создал не позднее апреля 2011 г., то есть за год до его назначения министром по делам открытого правительства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. На тот момент ему принадлежало около 95% акций новосибирских ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»), ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) и ОАО «Сибэнергострой». Последняя компания имела четыре дочерние структуры: ЗАО «Новосибирскэнергоснабкомплектоборудование» (НЭСКО), ЗАО «Инженерный центр», ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие» (ПРП) и ЗАО «Энергоспецмонтаж» (ЭСМ), считает следствие.
Этими четырьмя ЗАО Абызов управлял, добившись избрания в их советы директоров и назначения на руководящие должности сотрудников подконтрольного ему московского ООО «Ру-Ком», пишет газета. Правой рукой Абызова «Коммерсантъ» называет гендиректора «Ру-Ком» Николая Степанова. В материалах дела говорится, что именно он привлек в ОПГ гендиректора «Сибэко» Александра Пелипасова, гендиректора РЭС Сергея Ильичева, директора по экономике и финансам ЭСМ Галину Фрайденберг, члена совета директоров «Сибэко» Максима Русакова и «других неустановленных лиц». В ОПГ было две обособленные группы, действовавшие в Москве и Новосибирске. В первую группу входили Степанов, Русаков и «неустановленные лица», во вторую — Пелипасов, Ильичев, Фрайденберг и тот же Русаков, уточняет газета.
Действовать обвиняемые начали приблизительно за месяц до назначения Абызова министром. Чтобы скрыть факт руководства компаниями, Абызов передал в доверительное управление 100% долей в уставном капитале «Ру-Ком» с подконтрольным ему же ООО «Региональная компания «Резерв». Следствие считает договор передачи «фиктивным». После этого Абызов, будучи уже министром, поручил через Степанова неустановленному лицу провести аукцион по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ, говорится в материалах дела. В свою очередь Фрайденберг организовала оценку стоимости акций этих компаний в 156 млн руб. Летом 2011 г. Абызов поручил членам ОПГ создать офшор на Кипре, в Лимасоле была зарегистрирована Blacksiris Trading Limited. Позже эта компания учредила ОАО «Агентство специального снабжения» (АСС), ОАО «Предприятие ремонта и строительства» (ПРиС), ОАО «Первая энергосервисная компания» (ПЭСК) и ОАО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (РЭМиС). По мнению следствия, эти компании не вели реальной деятельности.
В декабре 2012 г. аукцион по продаже 100% акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ выиграла Blacksiris. Компания заплатила за них 186 млн руб. В июле 2013 г. акционеры Blacksiris решили присоединить НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ к четырем фиктивным компаниям. 18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела. В начале 2014 г. на счета Blacksiris «Сибэко» и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники «распорядились по своему усмотрению», полагает следствие.
Абызова задержали 26 марта. Его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмену грозит до 20 лет заключения.
Михаил Абызов в суде
Евгений Разумный / Ведомости
СКР сообщил о задержании Михаила Абызова во вторник, 26 марта. Его подозревают в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.
1/6
Сергей Мамонтов / РИА Новости
По версии СКР, Абызов вместе с пятью фигурантами дела обманул акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», похитил 4 млрд руб. и вывел их за рубеж
2/6
Евгений Разумный / Ведомости
Абызов отрицает все обвинения
3/6
Евгений Разумный / Ведомости
Михаил Абызов с 2012 по 2018 г. занимал пост министра по делам открытого правительства в кабинете премьера Дмитрия Медведева
4/6
Сергей Мамонтов / РИА Новости
Бывшего чиновника задержали накануне в Подмосковье
5/6
Евгений Разумный / Ведомости
По его словам, при задержании правоохранители не применяли к нему физическую силу и общались с ним корректно и уважительно
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Апелляционный суд в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) подтвердил право собственности российского миллиардера Фархада Ахмедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,4 млрд, на 115-метровую яхту Luna, передает РБК.
«Яхту, принадлежащую семейному трасту, незаконно держали 13 месяцев в заложниках. Справедливость хоть поздно, но восторжествовала», — прокомментировал Ахмедов РБК решение суда. Представитель бизнесмена пояснил, что апелляционный суд в Дубае пришел к выводу, что нижестоящие судебные инстанции ошибочно выдавали ордер на арест. Из-за обеспечительных мер яхта более года простояла в доке в Дубае. Стоимость яхты представитель бизнесмена оценил в 330 млн фунтов стерлингов ($436,7 млн). По информации газета Daily Mail, Ахмедову разрешили отплыть на яхте.
В апреле прошлого года Лондонский суд наложил арест на яхту в целях обеспечения выплат бывшей жене Ахмедова Татьяне. Судья посчитал, что Ахмедов перегнал яхту в Дубай для того, чтобы она была «далеко за пределами досягаемости английского суда». По мнению суда бизнесмен пытался скрыть яхту при помощи переоформления ее с одной подконтрольную ему компании на другую. В свою очередь Ахмедов утверждал, что после расторжения брака в России финансово обеспечивал бывшую супругу. В связи с этим ее адвокаты не должны были обращаться в суд Лондона, отмечал он. Британские судьи злоупотребляют судами в Дубае, говорил он.
В мае 2017 г. Высокий суд Лондона обязал Ахмедов выплатить экс-супруге 453,58 млн фунтов стерлингов ($646 млн) и в будущем каждый год перечислять Татьяне Ахмедовой 5 млн фунтов на проживание. «Перспективы у данного судебного решения такие же, как у дырки от бублика, — никакие! Данный вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у меня давным-давно ничего нет», — говорил он в интервью РБК.
Ахмедов родился 15 сентября 1955 г. С бывшей супругой он познакомился в Москве. В 1993 г. после свадьбы чета Ахмедовых уехала в Лондон, где бизнесмен на протяжении долгого времени работал трейдером по нефти и газу. После он инвестировал в российскую компанию «Нортгаз». В 2012 г. бизнесмен продал акции компании за $1,37 млрд, утверждала FT. В 2014 г. Ахмедовы развелись.
Самые большие яхты мира
Boat International Media Ltd
На десятом месте в топ-200 самых длинных яхт мира, составленном профильным изданием Boat International, - 141-метровая Yas, принадлежащая одной из королевских семей ОАЭ. Яхта построена на базе корпуса фрегата Королевских военно-морских сил Нидерландов, сошедшего со стапелей в 1978 г., ее перестройкой занималась компания ADM Shipyards. Yas рассчитана на 60 пассажиров и 56 членов экипажа
1/10
Boat International Media Ltd
Новичок рейтинга - парусная яхта Sailing Yacht A, построенная по заказу основного акционера и председателя комитета по стратегии компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко. Судно длиной 143 м, оснащенное тремя углеродными мачтами высотой около 100 м, стало крупнейшим в мире парусником. Sailing Yacht A спущена на воду в 2017 г. Автором дизайна стал Филипп Старк, ранее придумавший для Мельниченко его первую лодку - моторную А
2/10
CharterWorld LLP
Восьмое место занимает старейшее в топ-10 судно - 145-метровая El Mahroussa, спущенная на воду в 1865 г. Позже яхта неоднократно перестаивалась, последняя кардинальная реконструкция случилась в 1950 г. Сейчас El Mahroussa служит президентской яхтой и обычно находится на стоянке в Александрии в ведении египетского Военно-морского флота
3/10
Horst Ossinger / DPA / TASS
147-метровая яхта Prince Abdulaziz построена по заказу короля Саудовской Аравии Абдаллы в 1984 г. и после его смерти принадлежит королевской семье. Это абсолютный рекордсмен своего времени: судно долгое время было не только самым длинным в мире, но и самым дорогим, его постройка обошлась в $184 млн. Одна из главных особенностей интерьера - большое лобби на главной палубе, которое повторяет интерьер «Титаника»
4/10
Bin im Garten
Следующая в рейтинге яхта - Topaz - длиннее Prince Abdulaziz на символические 25 см. Topaz построена на верфи Lürssen в 2012 г. по дизайну знаменитого архитектора Тима Хейвуда, спроектировавшего в том числе Al Mirqab, в 2009 г. признанной на премии World Superyacht Awards лучшей яхтой года
5/10
Fabio Serino / Reuters
Номер пять в списке самых длинных яхт мира - Al Saïd, принадлежащая султану Омана Кабусу бен Саиду. Судно длиной 155 и водоизмещением 15 800 т на момент спуска на воду было вторым во величине в мире. Al Saïd оснащена вертолетной площадкой, а также включает кинотеатр и концертный зал, где может разместиться оркестр из 50 музыкантов
6/10
SuperYacht Company B.V.
На четвертом месте Dilbar - яхта, по информации СМИ, принадлежащая совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову. 157-метровая Dilbar признана жюри премии World Superyacht Awards лучшей яхтой 2016 г. Dilbar рассчитана на 40 гостей и 80 членов эпипажа, СМИ оценивают ее примерно в $600 млн
7/10
Boat International Media Ltd
Третья по величине яхта в мире - 162-метровая Dubai, принадлежащая шейху Мохаммеду ибн Рашид аль-Мактуму, правителю эмирата Дубай и премьер-министру ОАЭ. Dubai рассчитана на 24 гостя и включает каюту владельца, пять VIP-номеров и шесть гостевых комнат, все с открытыми балконами. Также на яхте есть бассейн, площадка для барбекю, кинотеатр, дискотека, посадочная площадка для вертолетов, тренажерный зал и гараж для подводной лодки
8/10
Grgo Jelavic / PA Images / TASS
Длина Eclipse, построенной по заказу Романа Абрамовича в 2010 г., - 162,5 м. Яхта включает концертный зал, три столовые, кинотеатр, винный погреб, два бассейна, один из которых может быть конвертирован в танцевальную площадку, а также подлодку на 12 мест. Eclipse - лучшая яхта 2011 г. по версии World Superyacht Awards
9/10
Boat International Media Ltd
Абсолютный рекордсмен последние пять лет - яхта Azzam длиной 180 м. Лодка, предположительно построенная по заказу члена королевской семьи Абу-Даби из ОАЭ, развивает очень высокую скорость - 31,5+ узлов, что делает её не только самой длинной, но и одной из самых быстрых суперъяхт в мире
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства. За соответствующий документ проголосовали 560 парламентариев, против — 35 депутатов, еще 28 членов парламента воздержались.
В перечень запрещенных изделий были внесены одноразовые пластиковые столовые приборы (ложки, вилки, ножи и др.), тарелки, соломки для напитков, ватные палочки, палочки для укрепления воздушных шариков, предметы из оксоразлагаемой пластмассы, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.
К 2029 г. европейские страны должны обеспечить сбор 90% использованных пластиковых бутылок, отмечается в документе. При этом к 2025 г. не менее 25% пластиковых бутылок должны производиться из вторичного сырья. Европарламент также рассматривает возможность введения мер, повышающих ответственность производителей. Согласно таким мерам, за сбор утерянных в море сетей теперь обяжут платить не рыбаков, а производителей. На этикетках сигарет с пластиковыми фильтрами, на пластиковых стаканчиках и упаковках влажных салфеток производители должны будут указывать информацию о негативных последствиях выбрасываемых изделий для окружающей среды.
«Мы стоим на краю пропасти». Главное из отчета WWF об уничтожении дикой природы
MARY MCGOWAN / CWPA
Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с Лондонским зоологическим обществом подготовил отчет «Индекс живой планеты». Исполнительный директор WWF Майкл Барретт предупредил, что человечество стоит на краю пропасти из-за уничтожения дикой природы. «Это значит гораздо больше, чем потерять чудеса природы... Сейчас это ставит под угрозу будущее людей», – приводит его слова The Guardian. Главное из отчета WWF – в нашей фотогалерее
1/8
SHANE KEENA / CWPA
С 1970 по 2014 г. человечество уничтожило 60% млекопитающих, птиц, рыб и рептилий, подсчитало WWF на основе наблюдения за 16 700 популяций 4000 видов животных. По словам Барретта, если бы численность человечества сократилась на 60%, «это было бы эквивалентно опустошению» Северной Америки, Южной Америки, Африки, Европы, Китая и Океании
2/8
Antony Njuguna / Reuters
Особенно сильное падение численности видов животных произошло в тропиках Южной и Центральной Америки – на 89%, что в значительной степени происходит из-за уничтожения тропических лесов. По словам Барретта, каждые два месяца уничтожают площадь тропической саванны размером с Лондон
3/8
Reuters
Подсчет так называемого Индекса пресноводной живой планеты (Freshwater Living Planet Index) показал, что численность пресноводных видов упала на 83% с 1970 г. Как указывает WWF, причиной стало чрезмерное потребление воды для сельскохозяйственных нужд и большое количество дамб. «Снова просматривается прямая связь между продовольственной системой и истощением дикой природы», – подчеркнул Барретт
4/8
Maurilio Cheli / AP
Основными причинами исчезновения животных WWF называет уничтожение их среды обитания под нужды сельского хозяйства, а также “чрезмерную эксплуатацию” природы. По данным фонда, в 2018 г. только четверть земли на планете свободна от человеческой деятельности, к 2050 г. прогнозируется, что эта доля упадет до десятой части
5/8
Neil Aldridge / World Press Photo
Другая причина вымирания животных – их истребление ради пищи. Охотой уничтожено более 300 видов млекопитающих, приводит данные WWF. Океаны, в свою очередь, переполнены рыбой, но половина ее выращивается искусственно
6/8
Troy Mayne / WWF
Одна из угроз для мирового океана – загрязнение пластиком. Пластиковый мусор обнаружен во всех морях в мире, от береговых линий и поверхностных вод до самых глубоких частей океана, включая дно Марианской впадины. Пресноводная экосистема также подвержена угрозе из-за чрезмерного вылова рыбы, загрязнения окружающей среды и изменения климата. «Земля теряет биоразнообразие в такой степени, которую фиксируют только во время массового исчезновения», – говорится в отчете
7/8
Regis Duvignau / Reuters
WWF призывает к «новой глобальной сделке природы и людей», аналогичной Парижскому соглашению 2015 г. для борьбы с изменением климата за счет сокращения выбросов парниковых газов. «Лица, принимающие решения на всех уровнях, должны делать правильный политический, финансовый и потребительский выбор, чтобы человечество и природа жили в гармонии на нашей единственной планете», – говорится в докладе
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Основой для уголовного дела против бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова могли быть как минимум две реорганизации «Новосибирскэнерго» (сейчас это Сибирская энергетическая компания, «Сибэко»), пишет Forbes.
В 1997 г. компания Абызова получила 19% «Новосибирскэнерго» в счет оплаты поставок топлива и сельхозтехники для Новосибирской области. Согласно документам, пакетом было погашено 50% долга области. Однако Генпрокуратура посчитала иначе и возбудила дело против ушедшего с поста губернатора Новосибирской области Виталия Муха. Следствие пришло к выводу, что региону нанесен ущерб в размере 200 млн руб. Абызов проходил по делу свидетелем. Однако до суда дело не дошло, напоминает Forbes. Пока шло расследование Абызов сосредоточил у себя 90% «Новосибирскэнерго». После этого компания пережила как минимум две реорганизации. Первая состоялась в 2002 г. и затронула непрофильные активы компании. Дочерними компаниями стали ремонтные ЗАО «ПРП» и «Энергоспецмонтаж», ЗАО «НЭСКО» (занималось материально-техническим снабжением), диагностическое предприятие ЗАО «Инженерный центр» и ЗАО «Региональные электрические сети» (РЭС), получившее электросетевое имущество «Новосибирскэнерго».
Самостоятельными компании пробыли недолго, отмечает журнал. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в начале 2010-х гг. ПРП, НЭСКО, «Инженерный центр» и «Энергоспецмонтаж» были присоединены к фигурирующим в деле Абызова ПРиС, АСС, ПЭСК и РЭМиС. В 2011 г. «Новосибирскэнерго» в результате второй реорганизации была разделена на «Сибэко» и РЭС. В конце 2013 г. владевший ПРиС, АСС, ПЭСК и РЭМиС кипрский офшор «Блэксирис» (следствие считает, что именно на счета этой компании были переведены похищенные 4 млрд руб. — «Ведомости») продал их компаниям «Сибэко» и РЭС. В частности, «Сибэко» купила ПРиС, АСС и ПЭСК, а РЭС — РЭМиС. «В результате этих сделок прежние «дочки» «Новосибирскэнерго» по сути вернулись обратно», — пишет Forbes.
Из бухгалтерской отчетности РЭС за 2013 г. следует, что покупка РЭМиС обошлась в 1,5 млрд руб. Финансовые вложения «Сибэко» за 2013 г. увеличились по сравнению с предыдущим годом на 2,4 млрд руб., пишет Forbes. «Общая сумма сопоставима с оценкой ущерба в 4 млрд... При этом суммарный уставной капитал четырех компаний (около 140 млн руб.) сопоставим со справедливой, по мнению следователей, ценой за активы в 186 млн руб.», — отмечает журнал.
Абызова задержали 26 марта, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов был бенефициаром офшоров и возглавлял преступное сообщество. Вместе с еще пятью фигурантами дела он обманул акционеров «Сибэко» и РЭС, похитил 4 млрд руб. и вывел их за рубеж. По информации источника «Коммерсанта», деньги были выведены на счета «Блэксирис». Потерпевшими по делу выступают «Алмазювелирэкспорт» и участвовавшие в сделках акционеры «Сибэко» и РЭС. По информации «Коммерсанта», обвинение якобы строится вокруг одной сделки — Абызов и фигуранты дела купили 100% в АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Затем они продали эти компании «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд руб., искусственно завысив стоимость активов. Следствие считает справедливой ценой в 186 млн руб.
Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях
Евгений Разумный / Ведомости
Во вторник, 26 марта, Следственный комитет сообщил о задержании бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Абызов до прихода на госслужбу был успешным топ-менеджером и бизнесменом. Детали его биографии – в фотогалерее «Ведомостей»
1/12
Игорь Михалев / РИА Новости
2001 г. Абызов – заместитель председателя РАО ЕЭС, которое возглавлял Анатолий Чубайс. Абызов пришел в компанию 1998 г.
2/12
Александр Поляков / РИА Новости
Губернатор Владимирской области Николай Виноградов (второй слева) и топ-менеджер РАО ЕЭС, председатель совета директоров компании «Российские коммунальные системы» Михаил Абызов на церемонии открытия первого в мире памятника дворнику во Владимире. Лето 2004 г.
3/12
Максим Стулов / Ведомости
2010 г. Абызов – успешный бизнесмен и владелец группы E4, которая занималась строительством энергоблоков. На фото он вместе с руководителем гокорпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом. В 2011–2012 гг. Forbes оценивал состояние Абызова в $1,2–1,3 млрд
4/12
Dmitry Astakhov / AP
Июнь 2012 г. Недавно сформированное правительство Дмитрия Медведева собирается на природе для неформального общения. С мая того года по май 2018 г. Абызов был министром по делам открытого правительства
5/12
Екатерина Штукина / РИА Новости
Абызов и министр экономического развития Алексей Улюкаев перед началом заседания правительства в 2013 г. В 2017 г. Улюкаев был приговорен за взяточничество к восьми годам заключения
6/12
Григорий Сысоев / РИА Новости
Абызов и вице-премьер Аркадий Дворкович на инвестиционном форуме «Сочи-2013»
7/12
РИА Новости
2014 г. Абызов играет в хоккей в городе Чехов Московской области. На фото он с чемпионкой мира по боксу Натальей Рогозиной
8/12
Екатерина Штукина / РИА Новости
11 мая 2016. Абызов и министр финансов Антон Силуанов в Доме правительства
9/12
Максим Блинов / РИА Новости
Абызов на инвестиционном форуме «Сочи-2016»
10/12
Евгений Разумный / Ведомости
Пленарное заседание съезда РСПП в 2017 г.
11/12
Дмитрий Астахов / РИА Новости
14 декабря 2017. Абызов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед заседанием правительства в подмосковных Горках. Через полгода правительство поменяется и Абызов не сохранит пост
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Сирийская армия сообщила о перехвате системами ПВО несколько ракет, выпущенных израильскими самолетами по промышленной зоне на севере Алеппо, передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
«Израильская агрессия была направлена против некоторых позиций в промышленной зоне Шейх-Наджар, было сбито несколько ракет противника», — говорится в заявлении сирийской армии.
По информации военных экспертов Reuters, Алеппо является одним из районов Сирии, в котором присутствуют иранские повстанцы. Они поддерживают сирийских ополченцев, которые на протяжении многих лет сражаются с правительственными силами Сирии, отмечает агентство.
Системы ПВО были задействованы против ракетной атаки приблизительно в 23 часа по местному времени (00:00 по мск), рассказал военный источник сирийскому информагентству SANA. В результате атаки был нанесен только материальный ущерб.
Последний раз Армия обороны Израиля атаковала иранские силы в Сирии 21 января. Тогда удары были нанесены по целям иранского подразделения «Аль-Кудс», говорилось в сообщении израильской армии.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Аэропорт «Шереметьево» 4 апреля запустит во всех своих терминалах (В, D, E и F) услугу электронного посадочного талона, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко. Для прохода в стерильную зону аэропорта достаточно предъявить считывающему устройству посадочный талон на экране смартфона.
Ранее, 24 февраля вступил в силу приказа Минтранса, разрешающий использовать электронный посадочный талон. При этом сохраняется возможность пользоваться талоном, распечатанным самостоятельно или на стойке регистрации. Для доступности услуги в аэропорту должна быть установлена информационная система, состоящая из электронной базы данных и устройств сканирования штрихового кода с экранов смартфонов. Российские аэропорты много лет добивались этого нововведения, которое позволит экономить на печати посадочных талонов и упростит пассажирам проход служб авиационной безопасности и выход на посадку.
Но 25 февраля эту услугу запустили только аэропорты «Домодедово» и Казани. Поставщиком для «Домодедово» системы под ключ – считывающих устройств и программного обеспечения – стала компания SITA. Исследования SITA показывают, что применение электронных талонов сокращает риск задержки рейса и увеличивает на 50% скорость обслуживания пассажиров при посадке на самолет. Остальные аэропорты планировали внедрить услугу позже.
Управляющая компания «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы» ведет оценку мер, которые необходимо принять для внедрения возможности применения электронных посадочных талонов. Когда услуга может быть внедрена, представитель «Пулково» сказать не уточняет. Входящие в холдинг «Базэл аэро» аэропорты Сочи и Краснодара планировали начать прием электронных посадочных талонов в марте, рассказывал представитель компании. Холдинг «Аэропорты регионов» планирует сделать это к летнему туристическому сезону, говорит представитель компании. Крупнейшие активы холдинга – аэропорты Екатеринбурга, Самары и Ростова-на-Дону. «Жуковский» — в 2020 г., когда будет запущена вторая очередь пассажирского терминала.
В мире электронные талоны используются для полетов как внутри страны, так и за рубеж. В России же новая услуга пока доступна лишь для пассажиров внутренних рейсов. При вылете за рубеж придется по-прежнему распечатывать талоны, сетуют менеджеры двух аэропортов. При проходе границы вместе с паспортом предъявляется посадочный талон, а у пограничной службы ФСБ нет оборудования для считывания талона с экрана смартфона, аэропорты на это повлиять не могут, объясняет один из собеседников.
Минтранс разрабатывает технические решения, которые позволят использовать электронные посадочные талоны и пассажирам международных рейсов, ответил на запрос «Ведомостей» представитель ФСБ.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов уголовного дела против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс». Все они арестованы до 25 мая. Ранее суд также отправил под стражу самого экс-министра на этот же срок.
Среди арестованных – один из бывших руководителей Ru-Com Николай Степанов, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг и председатель совета директоров Первого строительного фонда Александр Пелипасов.
Абызову, Пелипасову и Фрайденберг предъявлены обвинения в создании и руководстве преступным сообществом и особо крупном мошенничестве. Степанову и еще одному фигуранту дела – заместителю гендиректора Ru-ComМаксиму Русакову – в участии в преступной группе и мошенничестве.
Следователи считают, что в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Обманув акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, он и другие фигуранты дела похитили 4 млрд руб., которые затем вывели за рубеж.
Деятельность преступной группы поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края», подчеркивал представитель следствия. Обвиняемые вину не признают. Еще один фигурант дела – бывший руководитель РЭС Сергей Ильичев пока не задержан, так как находится за рубежом, уточнял Следственный комитет России (СКР).
Политика
Новости
Мэй пообещала уйти в отставку в случае поддержки ее сделки по Brexit
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе обращения к депутатам-однопартийцам заявила, что готова уйти в отставку в случае принятия ее сделки по Brexit. Расшифровку ее выступления опубликовал в твиттере корреспондент BBC Ник Эрдли.
Журналист отмечает, что, по словам депутатов, принимавших участие в заседании, Мэй не назвала конкретную дату, но сказала, что покинет пост до следующей фазы переговоров по Brexit. Премьер-министр считает, что возглавить правительство должен будет представитель консервативной партии.
Ранее политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон заявлял, что Мэй готова уйти в отставку, если парламент одобрит подготовленную правительством сделку по Brexit. Он отметил, что Мэй не сообщила каких-либо других условий отставки, поэтому парламентарии сомневаются в том, что она выполнит обещание. По мнению Пестона, премьер-министр все равно не наберет достаточно голосов, даже если консерваторы и члены Демократической юнионистской партии Северной Ирландии поддержат сделку.
Если британские депутаты поддержат сделку, то Великобритания выйдет из ЕС 22 мая. В ином случае Великобритания должна «указать дальнейший путь» до 12 апреля и покинуть ЕС в эту дату.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит агентство Bloomberg. Трамп также потребовал от Москвы прекратить поддержку венесуэльскогопрезидента Николаса Мадуро. Такое заявление он сделал во время встречи в Белом доме с Фабианой Росалес, супругой Хуана Гуайдо, которого США и некоторые другие страны признали законным лидером Венесуэлы.
До этого вице-президент США Майк Пенс призвал Путина прекратить переговоры с Мадуро и заявил, что действия российских военных в этой стране были «нежелательной провокацией».
В выходные в Венесуэлу прибыли два самолета ВВС России с военными.Правительство Венесуэлы подтвердило эту информацию, не уточняя подробностей. Reuters сообщил, что в аэропорт Каракаса прибыли почти 100 военнослужащих. По данным Flightradar24, самолеты Ил-62 и Ан-124 вылетели в Каракас 22 марта с аэродрома «Чкаловский», сделав по пути остановку в Сирии. Дипломатический источник «РИА Новости» в Каракасе утверждал, что российские военные приехали «для участия в двусторонних консультациях». «У России [с Венесуэлой] есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе контракты по военно-техническому сотрудничеству», – говорил он.
Reuters писал также, что среди российского контингента, прибывшего в Венесуэлу, есть военнослужащие сил спецназначения, а также специалисты по кибербезопасности. Неназванный американский чиновник уточнял в беседе с агентством, что США воспринимают приезд российских военных как «безрассудную эскалацию» ситуации в Венесуэле.
Политика
Новости
Порошенко допустил возможность двусторонних переговоров с Россией
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент Украины Петр Порошенко допускает возможность двусторонних переговоров с Россией, но считает, что в таком формате украинская позиция будет слабее, сказал он в интервью украинским телеканалам «Прямой», ZIK, «Еспресо» и «5 канал».
Он отметил, что двусторонние переговоры могут касаться немедленного освобождения украинских военных моряков и возвращения кораблей, а также обеспечения свободного судоходства в Азовском море.
«Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила. Именно потому мы идем в НАТО», – сказал Порошенко (цитата по «Интерфаксу»).
В конце ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля. Позже члены их экипажей были арестованы. ФСБ заявила, что корабли пересекли границу незаконно, однако Украина утверждает, что уведомляла о проходе своих кораблей.
На Украине 31 марта пройдут выборы президента. В них примут участие 38 кандидатов, в том числе Порошенко.
Бизнес
Новости
Saudi Aramco купила долю в нефтехимической компании Sabic за $69 млрд
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Нефтяная компания Saudi Aramco объявила о покупке у государственного инвестиционного фонда (PIF) Саудовской Аравии 70%-ной доли в крупнейшей в стране нефтехимической компании Sabic, говорится в совместном пресс-релизе участников сделки. Ее сумма составит $69,1 млрд.
Остальные 30% акций Sabic останутся в собственности PIF. Saudi Aramco не планирует покупать эту долю.
Компания планировала купить долю Sabic еще в 2018 г. Financial Times отмечаласо ссылкой на источники, что Saudi Aramco для покупки пакета Sabic у PIF, вероятно, привлечет долговое финансирование в $40–60 млрд. Вырученные фондом средства, в свою очередь, станут заменой деньгам, которые планировалось получить от IPO нефтяной компании. Опрошенные газетой эксперты указывали, что в Эр-Рияде опасаются исков к публичной компании, поэтому решили отложить публичное размещение Saudi Aramco.
Saudi Aramco – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. По оценке независимого аудита DeGolyer & MacNaughton, ее запасы нефти составили около 213 млрд баррелей.