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Фанат ЦСКА подал к Mash иск о защите чести и достоинства на миллион рублей

Лидер одной из фанатских группировок ЦСКА White Horse Илья Златогоров подал иск к Telegram-каналу Mash о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь Савеловского суда столицы и подтвердил сам Златогоров.

По словам пресс-секретаря, истец просит признать порочащими и не соответствующими действительности, а также запретить распространять размещенные Mash сведения. Он требует обязать Telegram-канал удалить информацию о его причастности к организации беспорядков и его задержании, а также опубликовать опровержение.

Сумма иска – 1 млн руб. Также Златорогов просит взыскать с Mash расходы (20 300 руб.) на составление протокола осмотра доказательств. Беседа по иску назначена на 15 апреля.

В декабре прошлого года Mash сообщил о задержании Златогорова. В публикации утверждалось, что лидер White Horse причастен к организации ноябрьских беспорядков на Воронцовом поле перед матчем ЦСКА с итальянской «Ромой».

Через несколько дней после этой публикации Златогоров сообщил, что его уволили с работы. «Эти ребята, не разобравшись в ситуации, начали шить мне уголовную статью, а телеканал Mash удачно обвинил меня и оклеветал почти на всю страну как самого опасного хулигана», – написал он на странице «В контакте». Златогоров добавил, что может доказать свою непричастность к беспорядкам.