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Цукерберг высказался за более активное правовое регулирование интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительств и регулирующих органов в процессе выработки норм и стандартов в интернете. Об этом говорится в его блоге, опубликованном на сайте компании.

По мнению основателя Facebook, обновление правил для интернета позволит сохранить лучшее, что в нем есть, — свободу самовыражения и дополнительные возможности для предпринимателей, — и при этом поможет защитить людей от возможного вреда. Как пишет Цукерберг, новые стандарты необходимы в четырех областях: борьба с вредоносным контентом, обеспечение честных выборов, конфиденциальность и переносимость данных.

Интернет-компании должны нести ответственность за безопасность людей, отмечает основатель Facebook. Он признает, что невозможно удалить весь вредоносный контент из интернета, но более стандартизированный подход позволил бы выработать определенные правила и процессы, которые действовали бы на разных сервисах передачи данных. В связи с этим Цукерберг предлагает, чтобы стандарты, регулирующие распространение вредоносного контента в интернете, устанавливали сторонние органы. Это позволило бы создать систему, которая сведет к минимуму вредоносный контент, добавил он.

То же самое касается и политической рекламы, считает Цукерберг. По его словам, не всегда просто решить, что считать политической рекламой. «Наши системы были бы более эффективными, если бы регулирование создавало общие стандарты для проверки политических субъектов», — написал он. Кроме того, заключил основатель Facebook, единые регламенты могли бы помочь и в защите персональных данных пользователей.

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 г. 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).

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