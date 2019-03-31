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«Техносерв» получил иск о банкротстве на 2 млрд рублей

Управляющая компания «Сибэнергомаш» подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом «Техносерв АС», следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований по иску составляет почти 2 млрд руб., говорится в материалах.

Суд принял заявление «Сибэнергомаша» и назначил производство по делу. Последнее заседание должно было пройти 28 марта, но его результаты в базе данных суда еще не опубликованы.

Системный интегратор «Техносерв АС» полностью принадлежит «Группе Техносерв». В прошлом году ВТБ выкупила 40% «Группы Техносерв» у Алексея Ананьева, а потом взяла под залог оставшиеся у него 49,99% компании. «Техносерв» не признает иск «Сибэнергомаша» и будет отстаивать свою позицию в суде, заявил «Ведомостям» представитель компании. Представитель ВТБ отказался от комментариев.

Связаться с «Сибэнергомашем» не удалось, как и с ее владельцем Андреем Субботиным. До ноября 2018 г. у «Сибэнергомаша» была доля в банке «Глобэкс», следует из данных «Росстата», однако эта доля не превышала 0,01%. В ноябре 2018 г. «Глобэкс» присоединился к Связь-банку — сейчас оба банка контролируются «ВЭБ.РФ».

«Ведомости» ожидают комментарий от представителя «ВЭБ.РФ».