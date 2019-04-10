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Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн

Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times. По мнению специалистов, такие услуги быстро станут востребованными, поскольку мусор на орбите Земли представляет опасность для спутников и космических станций.

По оценкам Европейского космического агентства, сейчас на расстоянии в пределах 2000 км от Земли находятся около 900 000 объектов размером более 1 см. Со временем их число должно увеличиться, поскольку такие компании, как SpaceX и Blue Origin, стремятся сделать космические запуски дешевле. Эти объекты могут разгоняться до 40 000 км/ч и на такой скорости даже частица размером 1 мм способна повредить спутник, так как столкновение будет сопоставимо со взрывом ручной гранаты, отмечают специалисты. Поэтому уборка мусора важна для развития рынка космической инфраструктуры. По оценкам Bank of America Merrill Lynch, размер этого рынка вырастет с $339 млрд в 2017 г. до $2,7 трлн в 2045 г.

Astroscale планирует начать деятельность в 2020 г. Собирать мусор она намерена с помощью небольших спутников, которые затем будут сгорать вместе с ним в атмосфере. Компания не раскрывает затраты, но стремится сделать свою технологию простой и дешевой.

У Astroscale есть конкуренты – британский проект RemoveDEBRIS и американская Rocket Lab. Никто из них пока не привлек так много средств от инвесторов, утверждает основатель Astroscale Нобу Окада. Но самые успешные испытания на данный момент провел RemoveDEBRIS, который собирает космический мусор с помощью сетки, отмечает FT.