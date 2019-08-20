ФАС оштрафовала CNN за превышение громкости в эфире

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Премьер Италии объявил об отставке из-за распада коалиции

Премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке, передает Reuters. Выступая с соответствующим заявлением в Сенате, он сказал, что работа возглавляемого им правительства заканчивается.

«Дорогие друзья из "Движения "5 звезд" (одна из двух правящих политических партий в Италии – «Ведомости»), на этом заканчивается работа нашего правительства», – уточнил Конте. По его словам, после того как члены Сената обсудят сложившийся политический кризис в стране, вызванный распадом правящей коалиции, он подаст официальное прошение об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле.

Конте считает, что работа возглавляемого им правительства была плодотворной. В политическом кризисе политик обвинил вице-премьера, министра внутренних дел Италии, лидера партии «Лига» (одна из двух правящих политических партий в Италии – «Ведомости») Маттео Сальвини. Конте назвал министра оппортунистом. «Сальвини показал, что он следует своим собственным интересам и интересам своей партии», – заявил Конте в Сенате. «Его решения представляют серьезный риск для этой страны», – добавил премьер. Конте охарактеризовал действия Сальвини как «серьезное институциональное безрассудство, в первую очередь демонстрирующее неуважение к парламенту и способное расколоть страну по спирали политической неопределенности и финансовой нестабильности».

В свою очередь Сальвини призвал провести реформу парламента прежде, чем организовывать досрочные выборы. «Вы хотите сократить количество парламентариев, а затем идти голосовать? Мы готовы к этому. Если затем вы захотите представить смелый бюджет, мы тоже к этому готовы», – сказал он в Сенате.

Ранее, 8 августа, Сальвини заявил, что в парламенте нет большинства, сложившегося по итогам выборов в марте 2018 г. Вице-премьер выразил недоверие правительству и призвал провести досрочные выборы. Нынешнее правительство, в состав которого в основном вошли члены «Движения «5 звезд» и «Лиги», было приведено к присяге 1 июня.