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Deutsche Welle ответила на обвинения во вмешательстве в дела России

Совет по вещанию медиакорпорации Deutsche Welle (DW) считает, что работа издания в России не может вызывать нареканий, и отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела России, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

«Мы ожидаем, что российские власти позаботятся о том, чтобы все корреспонденты DW в России могли передавать информацию свободно и без ограничений», – заявил председатель совета по вещанию DW Карл Юстен.

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении немецкого информационного агентства DW аккредитации, сообщил 27 сентября руководитель комиссии Василий Пискарев. Депутаты обнаружили в действиях немецкого издания признаки оправдания экстремизма, а само СМИ обладает признаками иностранного агента, отметили в Госдуме.

В Госдуме в августе создали специальную комиссию, чтобы рассмотреть возможные факты вмешательства со стороны Google, Facebook, DW и посольства США в период прошедших протестов перед выборами в Мосгордуму. В вину DW депутаты поставили сообщение в Twitter 27 июля, в день несогласованной акции в Москве: «Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось». К твиту привязано видео, где протестующие кричат: «Москва, выходи!», т. е. в твите процитированы эти слова, хотя и без кавычек.

Депутаты предлагали руководству DW ответить на критику лично, но глава администрации генеральной дирекции DW Йоханнес Хоффман отказался, сославшись на то, что DW подотчетно немецким надзорным органам. Также депутаты 27 сентября заявили, что намерены проверить такие СМИ, как «Настоящее время», «Медуза», Русская служба BBC, «МБХ медиа», «Голос Америки» и «Радио Свобода». Какие именно материалы этих изданий привлекли внимание депутатов – не уточняется.