Онлайн-кинотеатр Megogo запустил караоке

Сейчас для подписчиков доступны более 1200 профессиональных караоке-фонограмм российских и иностранных исполнителей: от народных песен до мировых хитов в жанре r'n'b. Чеканов отметил, что сервис развивает направление семейных развлечений. В начале декабря Megogo запустил собственные подкасты. Чеканов также анонсировал запуск раздела с аудиокнигами российских издательств, включающего в себя художественную литературу и non-fiction.