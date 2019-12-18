Онлайн-кинотеатр Megogo запустил караоке
Онлайн-кинотеатр Megogo запускает каталог караоке-песен. Об этом сообщает пресс-служба «Megogo Россия» со ссылкой на гендиректора Виктора Чеканова. Новый контент доступен на всех устройствах в разделе «Шоу». Библиотека песен будет пополняться каждый месяц.
Сейчас для подписчиков доступны более 1200 профессиональных караоке-фонограмм российских и иностранных исполнителей: от народных песен до мировых хитов в жанре r'n'b. Чеканов отметил, что сервис развивает направление семейных развлечений. В начале декабря Megogo запустил собственные подкасты. Чеканов также анонсировал запуск раздела с аудиокнигами российских издательств, включающего в себя художественную литературу и non-fiction.
Megogo – третий по размеру выручки видеосервис (делит это место с Amediateka) с долей рынка 9% по итогам 2018 г. Лидер – ivi, c долей рынка 37%. Выручка всех онлайн-кинотеатров в 2018 г. составила 11,4 млрд руб., следует из данных «ТМТ консалтинга».