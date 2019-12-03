Онлайн-кинотеатр Megogo запустил собственные подкасты
Онлайн-кинотеатр Megogo объявил о запуске собственных подкастов. Об этом рассказал гендиректор «Megogo Россия» Виктор Чеканов. С 3 декабря в сервисе также появятся аудиокниги ведущих российских издательств, включающих в себя художественную литературу и non-fiction.
Сейчас пользователям доступны 100 бесплатных подкастов производства Megogo. Они разделены по темам, среди которых: истории о феноменах, различных явлениях, знаменитых людях. В течение месяца по основной подписке пользователи получат доступ к более 4000 книг, часть из них будет доступна по поштучной продаже по цене от 75 руб. Чеканов называет рынок аудиокниг «перспективным». По его словам, онлайн-кинотеатр планирует производить аудиоконтент собственными силами, но также открыт для сотрудничества.
Megogo – третий по размеру выручки видеосервис (делит это место с Amediateka) с долей рынка 9% по итогам 2018 г., по данным «ТМТ консалтинга». В сентябре сервис объявил о запуске студии для производства видеоконтента. Загрузка студии составит пять – семь полнометражных фильмов в год, рассказывал Чеканов. В течение первого года планируется производство 300 часов контента, к 2022 г. – до 1000 часов в год, уточнял он.