Онлайн-кинотеатр Megogo запустил собственные подкасты

Megogo – третий по размеру выручки видеосервис (делит это место с Amediateka) с долей рынка 9% по итогам 2018 г., по данным «ТМТ консалтинга». В сентябре сервис объявил о запуске студии для производства видеоконтента. Загрузка студии составит пять – семь полнометражных фильмов в год, рассказывал Чеканов. В течение первого года планируется производство 300 часов контента, к 2022 г. – до 1000 часов в год, уточнял он.