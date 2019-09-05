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Онлайн-кинотеатр Megogo объявил о запуске производства собственного контента

Онлайн-кинотеатр Megogo создал студию для производства видеоконтента. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор «Megogo Россия» Виктор Чеканов.

Генеральным продюсером студии стал Георгий Малков, создатель фильмов «Любовь в большом городе» и «Мамы». Контракт с ним заключен на пять лет на условиях участия в прибыли проектов. Студия создается на базе его творческой команды, рассказал Чеканов.

Студия планирует занять нишу среднебюджетных фильмов, включая, к примеру, комедии и мелодрамы с бюджетом до 60 млн руб. и приключенческие истории с бюджетом до 120 млн руб., рассказал Малков. По его словам, планируется, что сначала фильмы Megogo будут прокатываться в кинотеатрах, а после — выкладываться в самом сервисе по подписке. Также будет рассматриваться вариант продажи контента на эфирные и платные телеканалы, отметил он. Сервис ведет переговоры о рекламных интеграциях в контент, добавил также Малков.

В работе студии семь полнометражных картин. Это семейные комедии, триллер, байопик и мелодрамы, выход которых запланирован в 2019 — 2021 гг., рассказала Megogo. Планируется и производство развлекательных и научно-популярных шоу, которые будут выходить только на Megogo, сообщил Малков. Уже разработаны и находятся в запуске пять таких проектов, добавил он.

Загрузка студии составит пять-семь полнометражных фильмов в год, рассказал Чеканов. В течение первого года планируется производство 300 часов контента, к 2022 г. — до 1000 часов в год, уточнил он.

Megogo — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. Его доля в выручке рынка по итогам 2018 г. составила 9%, свидетельствуют данные «ТМТ Консалтинга».