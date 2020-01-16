Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковой ракеты за $32 млн

Прототипы гиперзвуковой ракеты будут производится на площадках компании в штате Арканзас, которые уже выпускают ракетные системы. Первоначальный дизайн OpFires пройдет критический обзор в конце 2021 г. Испытательные запуски планируется начать в 2022 г., а испытания компонентов и подсистем намечены на 2021 г.