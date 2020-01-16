Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковой ракеты за $32 млн
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) министерства обороны США заключило контракт на разработку новейшей системы гиперзвукового ракетного вооружения с компанией Lockheed Martin. Общая стоимость проекта его создания — $31,9 млн, сообщается на сайте компании-разработчика.
Инновационная гиперзвуковая ракета сухопутного базирования с ускорителем, которая будет способна преодолеть систему противовоздушной обороны противника и быстро уничтожить цели, получила название Operational Fires (OpFires). По словам директора передовых программ тактических и ударных ракет Lockheed Martin Хейди Мурада, которые приводятся в сообщении, ракета OpFires обеспечит армию США «маневренным и быстрым решением для реагирования.. и подавления враждебных угроз».
Прототипы гиперзвуковой ракеты будут производится на площадках компании в штате Арканзас, которые уже выпускают ракетные системы. Первоначальный дизайн OpFires пройдет критический обзор в конце 2021 г. Испытательные запуски планируется начать в 2022 г., а испытания компонентов и подсистем намечены на 2021 г.
Как ранее писали «Ведомости», Дональд Трамп в телеобращении к нации 8 января (после ударов Ирана по военным базам в Ираке) сообщил, что США уже начали производство гиперзвукового оружия. Министр обороны США Марк Эспер в декабре прошлого года признал, что Соединенные Штаты находятся в роли догоняющего по разработке гиперзвукового оружия.
С 24 по 26 ноября 2019 г. российские военные провели для американских инспекторов показ ракеты с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард». Владимир Путин, выступая в конце декабря 2019 г. на коллегии Минобороны, подтвердил разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности на основе ракеты 3М22 «Циркон».
Lockheed Martin — международная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в штате Мэриленд. По данным самой компании, она более 30 лет занимается исследованиями и разработкой в области гиперзвуковых технологий, в том числе для вооруженных сил США.