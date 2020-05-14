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«Коммерсантъ» узнал о планах по запуску онлайн-услуг для налогоплательщиков

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила правительству до конца года запустить три цифровых проекта по оказанию онлайн-услуг налогоплательщикам. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы, направленные службой в кабинет министров, в планах налоговиков оцифровка получения вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), регистрация индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение и создание центра выдачи сертификатов на электронные подписи для компаний, предпринимателей и нотариусов.

Как выяснила газета, по итогам совещания в правительстве в конце апреля ФНС подготовила план исполнения трех проектов. Услугу по выдаче сертификатов квалифицированной электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам она предложила предоставлять бесплатно. Экономический эффект для бизнеса от создания центра, по оценке налоговиков, составит до 50,4 млрд руб. в 2021 г. и до 144 млрд — в 2022 г. По прогнозам службы, количество обратившихся в центр в 2021 г. составит 35% от общего числа участников рынка, нуждающихся в таких услугах, а в 2022 г. он сможет обработать 100% запросов. Сама ФНС получит единый и актуальный реестр электронных подписей.

В материалах по проекту говорится, что для начала работы системы потребуется изменить закон об электронной цифровой помощи, прописав в нем возможность получать ее онлайн с удаленной идентификацией заявителя. Соисполнителями проекта называются ФСБ и Минкомсвязь, доверенными участниками — Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. Банки будут оказывать услуги по выдаче самих подписей. Аккредитация первых удостоверяющих центров правительственной комиссией планируетс на декабрь 2020 г. Создание сети их на базе центров обработки данных ФНС в службе оценили в 280 млн руб., еще 60 млн потребуется на развитие интерактивных сервисов ФНС по проекту.

Услугу упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика предлагается внедрить также в цифровом формате. Предполагается, что ей в 2021 г. смогут воспользоваться 900 тыс. налогоплательщиков. Это околок 10% от числа обращающихся за вычетом в год. До 2022 г. расширять саму систему налоговых вычетов (одократных и многоразовых) не планируется. Для запуска упрощенной процедурой регистрации ИП потребуется внести изменение в закон о госрегистрации компаний и предпринимателей. Запустить процедуру регистрации через мобильное приложение интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц» предполагается в декабре. До конца года в цифровом формате смогут зарегистрироваться до 10 тысяч индивидуальных предпринимателей. Количество таких пользователей в 2021 г. может составить 150 тыс. челове

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных