«Коммерсантъ» узнал о планах по запуску онлайн-услуг для налогоплательщиков

Услугу упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика предлагается внедрить также в цифровом формате. Предполагается, что ей в 2021 г. смогут воспользоваться 900 тыс. налогоплательщиков. Это околок 10% от числа обращающихся за вычетом в год. До 2022 г. расширять саму систему налоговых вычетов (одократных и многоразовых) не планируется. Для запуска упрощенной процедурой регистрации ИП потребуется внести изменение в закон о госрегистрации компаний и предпринимателей. Запустить процедуру регистрации через мобильное приложение интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц» предполагается в декабре. До конца года в цифровом формате смогут зарегистрироваться до 10 тысяч индивидуальных предпринимателей. Количество таких пользователей в 2021 г. может составить 150 тыс. челове