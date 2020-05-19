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Регионам предложили расценки единого оператора дорожных камер от «Ростеха»

Ведомости

Минкомсвязи готовит проект распоряжения правительства о создании федерального оператора дорожных камер на базе дочерней компании «Ростеха» «Глонасс БДД»». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министерства, в котором приводятся тарифы на сотрудничество с будущим федеральным оператором.

Как выяснила газета, Минкомсвязи направило в конце апреля письмо в Росавтодор (отвечает за камеры на федеральных дорогах), а также губернаторам Татарстана, Калининграда, Санкт-Петербурга, Псковской, Самарской, Калужской, Нижегородской областей, Северной Осетии — Алании, Ямало-Ненецкого (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономных округов (ХМАО). Согласно письму, регионам предложены тарифы за сотрудничество с единым оператором. Из письма следует, что в регионах должны назначить орган власти, который обоснует цену будущего контракта с «Глонасс БДД».

Для расчетов предлагаются расценки: от 1,2 до 2,6 млн руб. за установку комплекса фиксации нарушений; от 65 до 150 тыс. руб. — за ежемесячную передачу данных о нарушениях с каждой камеры в ГИБДД; от 15 до 60 тыс. руб. в месяц за обслуживание каждого комплекса; от 65 до 150 тыс. руб. в месяц — за аренду камер. «В случае принятия положительного решения компания будет готова исполнить государственные контракты», — сообщили газете в компании «Глонасс БДД». В Московской, Курганской, Рязанской областях, Ингушетии и Чечня комплексы фиксации нарушений устанавливают и обслуживают компании («Ростелеком», Vessolink, «Ситроникс», «Мегафон», «МВС Груп» и др.) по госконтрактам или концессионным соглашениям. Инвестиции они возвращают за счет денег, которые отчисляются из вынесенных с помощью камер штрафов.

В 2019 г. «Ростех» обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением определить дочернюю компания госкорпорации единственным поставщиком услуг по установке и обслуживанию камер. Тогда против этой идеи выступили все участники рынка, а также вице-премьер Максим Акимов и глава Минкомсвязи Константин Носков. Как рассказал источник издания, «Ростех» после смены правительства удалось договориться о схеме работы с «Ростелекомом». Учрежденная в марте 2020 г. В Ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации ОКО ( в нее входят компании «МВС Груп», «Симикон», «Технологии распознавания», «Ольвия», «Вокорд») считают проект созданя единого оператора разрушительным для «конкурентной и эффективно регулируемой отрасли». Рынок услуг фиксации нарушений в ОКО оценили в 7–10 млрд руб. в год. Всего на нем задействовано более 50 интеграторов и компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных