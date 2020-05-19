Регионам предложили расценки единого оператора дорожных камер от «Ростеха»
Минкомсвязи готовит проект распоряжения правительства о создании федерального оператора дорожных камер на базе дочерней компании «Ростеха» «Глонасс БДД»». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министерства, в котором приводятся тарифы на сотрудничество с будущим федеральным оператором.
Как выяснила газета, Минкомсвязи направило в конце апреля письмо в Росавтодор (отвечает за камеры на федеральных дорогах), а также губернаторам Татарстана, Калининграда, Санкт-Петербурга, Псковской, Самарской, Калужской, Нижегородской областей, Северной Осетии — Алании, Ямало-Ненецкого (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономных округов (ХМАО). Согласно письму, регионам предложены тарифы за сотрудничество с единым оператором. Из письма следует, что в регионах должны назначить орган власти, который обоснует цену будущего контракта с «Глонасс БДД».
Для расчетов предлагаются расценки: от 1,2 до 2,6 млн руб. за установку комплекса фиксации нарушений; от 65 до 150 тыс. руб. — за ежемесячную передачу данных о нарушениях с каждой камеры в ГИБДД; от 15 до 60 тыс. руб. в месяц за обслуживание каждого комплекса; от 65 до 150 тыс. руб. в месяц — за аренду камер. «В случае принятия положительного решения компания будет готова исполнить государственные контракты», — сообщили газете в компании «Глонасс БДД». В Московской, Курганской, Рязанской областях, Ингушетии и Чечня комплексы фиксации нарушений устанавливают и обслуживают компании («Ростелеком», Vessolink, «Ситроникс», «Мегафон», «МВС Груп» и др.) по госконтрактам или концессионным соглашениям. Инвестиции они возвращают за счет денег, которые отчисляются из вынесенных с помощью камер штрафов.
В 2019 г. «Ростех» обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением определить дочернюю компания госкорпорации единственным поставщиком услуг по установке и обслуживанию камер. Тогда против этой идеи выступили все участники рынка, а также вице-премьер Максим Акимов и глава Минкомсвязи Константин Носков. Как рассказал источник издания, «Ростех» после смены правительства удалось договориться о схеме работы с «Ростелекомом». Учрежденная в марте 2020 г. В Ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации ОКО ( в нее входят компании «МВС Груп», «Симикон», «Технологии распознавания», «Ольвия», «Вокорд») считают проект созданя единого оператора разрушительным для «конкурентной и эффективно регулируемой отрасли». Рынок услуг фиксации нарушений в ОКО оценили в 7–10 млрд руб. в год. Всего на нем задействовано более 50 интеграторов и компаний.