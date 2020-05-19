Регионам предложили расценки единого оператора дорожных камер от «Ростеха»

В 2019 г. «Ростех» обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением определить дочернюю компания госкорпорации единственным поставщиком услуг по установке и обслуживанию камер. Тогда против этой идеи выступили все участники рынка, а также вице-премьер Максим Акимов и глава Минкомсвязи Константин Носков. Как рассказал источник издания, «Ростех» после смены правительства удалось договориться о схеме работы с «Ростелекомом». Учрежденная в марте 2020 г. В Ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации ОКО ( в нее входят компании «МВС Груп», «Симикон», «Технологии распознавания», «Ольвия», «Вокорд») считают проект созданя единого оператора разрушительным для «конкурентной и эффективно регулируемой отрасли». Рынок услуг фиксации нарушений в ОКО оценили в 7–10 млрд руб. в год. Всего на нем задействовано более 50 интеграторов и компаний.