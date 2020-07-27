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За врио губернатора Хабаровского края сохранилась возможность полета в космос

Ведомости

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сохраняет за собой возможность полета в космос в качестве испытателя. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин.

По словам Пушкина, Дегтярев вызывался полететь в космос, как испытатель, и компания «не против, чтобы в первых рядах полетел» именно он. «Смелый он человек», — добавил собеседник агентства. Он уточнил, что сам полет может состояться не ранее 2025 г. Будучи депутатом в Госдуме, в 2016 г. Дегтярев заявил о своем намерении отправиться в космос на космических аппаратах «Космокурса». Компанию «Космокурс» создали для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Она планирует создать космодром под Нижним Новгородом и получила лицензию «Роскосмоса» на космическую деятельность.

Для полета на высоту 200 километров над Землей «Космокурс» разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Первый полет планируется длительностью 15 минут. В невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить $200-250 000. В планах компании проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек, в большинстве своем — иностранцев. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.

Протесты в Хабаровске усилились после назначения врио губернатора

Первые шаги Михаила Дегтярева неудачны, считает эксперт

20 июля президент России Владимир Путина назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. В качестве временного главы региона он сменил арестованного по обвинениям в причастности к организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов Сергея Фургала. В Хабаровске и крае с 11 июля проходят акции в поддержку Фургала, с 21 июля в повестке несанкционированных митингов и шествий — протест против назначения врио. Последнее многотысячное шествие прошло в Хабаровске 26 июля, врио губернатора в этом время уехал в Советско-Гаванский и Ванинский районы с рабочей поездкой. В поездке на трассе ему пришлось вступить в дебаты с группой сторонников «народного губернатора» Фургала на автомобилях, а по возвращении в Хабаровск врио после 22.00 в воскресенье, 26 июля у здания правительства края вынужден был вступить в диалог с еще остававшимися на площади активистами протеста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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