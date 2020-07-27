За врио губернатора Хабаровского края сохранилась возможность полета в космос

20 июля президент России Владимир Путина назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. В качестве временного главы региона он сменил арестованного по обвинениям в причастности к организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов Сергея Фургала. В Хабаровске и крае с 11 июля проходят акции в поддержку Фургала, с 21 июля в повестке несанкционированных митингов и шествий — протест против назначения врио. Последнее многотысячное шествие прошло в Хабаровске 26 июля, врио губернатора в этом время уехал в Советско-Гаванский и Ванинский районы с рабочей поездкой. В поездке на трассе ему пришлось вступить в дебаты с группой сторонников «народного губернатора» Фургала на автомобилях, а по возвращении в Хабаровск врио после 22.00 в воскресенье, 26 июля у здания правительства края вынужден был вступить в диалог с еще остававшимися на площади активистами протеста.