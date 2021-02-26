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В «Ростехе» разработали комплекс для борьбы с беспилотниками

Ведомости

Санкт-Петербургский НИИ «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработал мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу «Ростеха». Разработка получила название «Защита». 

В госкорпорации рассказали, что комплекс помещается в трех кейсах и разворачивается за 30 минут. Он способен подавлять управление беспилотником в радиусе 2 км независимо от времени суток и погоды, при этом сам остается незаметным и неуязвимым для радиопротиводействия. 

Гендиректор концерна «Вега» Вячеслав Михеев заявил, что комплекс прошел испытания и предприятие готово к его серийному производству. Ежегодно «Вектор» сможет производить до 50 комплексов. По словам Михеева, у предприятия есть несколько потенциальных заказчиков, в том числе cреди силовых ведомств. В «Ростехе» добавили, что стоимость разработки будет соответствовать рынку. По оценкам экспертов, она может составить 25-35 млн руб. в зависимости от комплектации. 

В «Ростехе» рассказали, что комплекс «Защита» распознает летательные аппараты в секторе 360 градусов по азимуту и на расстоянии 2 км. Система может определить, какого типа этот аппарат: самолетный, вертолетный или конвертопланный. Комплекс вычисляет местонахождение пульта управления беспилотником и разрывает канал связи с аппаратом. Одновременно «Защита» подавляет сигналы глобальных спутниковых систем. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных