В «Ростехе» разработали комплекс для борьбы с беспилотниками

Гендиректор концерна «Вега» Вячеслав Михеев заявил, что комплекс прошел испытания и предприятие готово к его серийному производству. Ежегодно «Вектор» сможет производить до 50 комплексов. По словам Михеева, у предприятия есть несколько потенциальных заказчиков, в том числе cреди силовых ведомств. В «Ростехе» добавили, что стоимость разработки будет соответствовать рынку. По оценкам экспертов, она может составить 25-35 млн руб. в зависимости от комплектации.