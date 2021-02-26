В «Ростехе» разработали комплекс для борьбы с беспилотниками
В госкорпорации рассказали, что комплекс помещается в трех кейсах и разворачивается за 30 минут. Он способен подавлять управление беспилотником в радиусе 2 км независимо от времени суток и погоды, при этом сам остается незаметным и неуязвимым для радиопротиводействия.
Гендиректор концерна «Вега» Вячеслав Михеев заявил, что комплекс прошел испытания и предприятие готово к его серийному производству. Ежегодно «Вектор» сможет производить до 50 комплексов. По словам Михеева, у предприятия есть несколько потенциальных заказчиков, в том числе cреди силовых ведомств. В «Ростехе» добавили, что стоимость разработки будет соответствовать рынку. По оценкам экспертов, она может составить 25-35 млн руб. в зависимости от комплектации.
В «Ростехе» рассказали, что комплекс «Защита» распознает летательные аппараты в секторе 360 градусов по азимуту и на расстоянии 2 км. Система может определить, какого типа этот аппарат: самолетный, вертолетный или конвертопланный. Комплекс вычисляет местонахождение пульта управления беспилотником и разрывает канал связи с аппаратом. Одновременно «Защита» подавляет сигналы глобальных спутниковых систем.