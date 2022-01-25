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Meta анонсировала создание самого быстрого суперкомпьютера на основе ИИ

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Американская Meta Platforms (ранее — Facebook) разработала и построила новый суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC), говорится в заявлении компании. Суперкомпьютер стал результатом почти двухлетней работы, которая частично проводилась в удаленном режиме из-за пандемии.

На данный момент RSC состоит из 760 систем NVIDIA DGX A100, используемых в качестве вычислительных узлов, которые дают мощность 6000 графических процессоров (GPU). Сейчас он занимает пятую строчку в рейтинге самых быстрых вычислительных машин мира. Планируется, что к середине 2022 г., когда суперкомпьютер будет полностью доработан, он будет содержать порядка 16 000 графических процессоров и сможет обрабатывать 16 ТБ информации в секунду. В результате он станет самым мощным суперкомпьютером для реализации задач искусственного интеллекта на планете.

Сообщается, что в настоящее время исследователи компании используют суперкомпьютер для обучения моделей ИИ пониманию естественного языка и компьютерному зрению. Цель состоит в том, чтобы обучать модели с более чем триллионом параметров, используя наборы данных размером до эксабайта — это эквивалентно примерно 36 000 лет видео в высоком качестве. Кроме того, он будет использоваться в создании новых инструментов дополненной реальности и разработке ИИ для распознавания речи, голосового перевода в реальном времени, а также обнаружения вредоносного контента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных