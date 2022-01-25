Meta анонсировала создание самого быстрого суперкомпьютера на основе ИИ

Сообщается, что в настоящее время исследователи компании используют суперкомпьютер для обучения моделей ИИ пониманию естественного языка и компьютерному зрению. Цель состоит в том, чтобы обучать модели с более чем триллионом параметров, используя наборы данных размером до эксабайта — это эквивалентно примерно 36 000 лет видео в высоком качестве. Кроме того, он будет использоваться в создании новых инструментов дополненной реальности и разработке ИИ для распознавания речи, голосового перевода в реальном времени, а также обнаружения вредоносного контента.