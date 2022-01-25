Meta анонсировала создание самого быстрого суперкомпьютера на основе ИИ
На данный момент RSC состоит из 760 систем NVIDIA DGX A100, используемых в качестве вычислительных узлов, которые дают мощность 6000 графических процессоров (GPU). Сейчас он занимает пятую строчку в рейтинге самых быстрых вычислительных машин мира. Планируется, что к середине 2022 г., когда суперкомпьютер будет полностью доработан, он будет содержать порядка 16 000 графических процессоров и сможет обрабатывать 16 ТБ информации в секунду. В результате он станет самым мощным суперкомпьютером для реализации задач искусственного интеллекта на планете.
Сообщается, что в настоящее время исследователи компании используют суперкомпьютер для обучения моделей ИИ пониманию естественного языка и компьютерному зрению. Цель состоит в том, чтобы обучать модели с более чем триллионом параметров, используя наборы данных размером до эксабайта — это эквивалентно примерно 36 000 лет видео в высоком качестве. Кроме того, он будет использоваться в создании новых инструментов дополненной реальности и разработке ИИ для распознавания речи, голосового перевода в реальном времени, а также обнаружения вредоносного контента.