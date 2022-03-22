Хинштейн опроверг рассмотрение закона об ограничении использования VPN

Суд признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность в России. Мессенджера WhatsApp, также входящего в Meta, запрет не касается. Прокурор на заседании Тверского суда Москвы, на котором рассматривалось дело Meta, заявил, что использование Facebook и Instagram в России не может быть признано экстремизмом, поэтому россиян не будут за это наказывать.