Хинштейн опроверг рассмотрение закона об ограничении использования VPN
Госдума не прорабатывает законодательную инициативу по ограничению применения VPN-сервисов при использовании заблокированных в России социальных сетей Instagram и Facebook (принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«О таких инициативах я не знаю. Мы их не прорабатывали», — подчеркнул Хинштейн (цитата по «Интерфакс»). Депутат также назвал бесперспективным введение ответственности за использование VPN. При этом 15 марта он сообщил, что Роскомнадзор намерен продолжить работу по блокировке сервисов VPN на территории России. Более 20 таких сервисов уже заблокировано.
Иск о признании Meta экстремистской организацией подала Генпрокуратура 11 марта. Он стал реакцией на планы компании разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан России, и в частности, к российским военным. Об этих решениях стало известно из сообщения агентства Reuters 10 марта.
Суд признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность в России. Мессенджера WhatsApp, также входящего в Meta, запрет не касается. Прокурор на заседании Тверского суда Москвы, на котором рассматривалось дело Meta, заявил, что использование Facebook и Instagram в России не может быть признано экстремизмом, поэтому россиян не будут за это наказывать.
Роскомнадзор ранее объявил, что российские СМИ не должны демонстрировать логотипы Meta. Также они должны маркировать компанию как запрещенную в России организацию. Ответственность за отсутствие маркировки, по данным Роскомнадзора, наступит после включения Meta в перечень экстремистских организаций.