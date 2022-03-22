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Технологии

Хинштейн опроверг рассмотрение закона об ограничении использования VPN

Ведомости

Госдума не прорабатывает законодательную инициативу по ограничению применения VPN-сервисов при использовании заблокированных в России социальных сетей Instagram и Facebook (принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 

«О таких инициативах я не знаю. Мы их не прорабатывали», — подчеркнул Хинштейн (цитата по «Интерфакс»). Депутат также назвал бесперспективным введение ответственности за использование VPN. При этом 15 марта он сообщил, что Роскомнадзор намерен продолжить работу по блокировке сервисов VPN на территории России. Более 20 таких сервисов уже заблокировано.

Иск о признании Meta экстремистской организацией подала Генпрокуратура 11 марта. Он стал реакцией на планы компании разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан России, и в частности, к российским военным. Об этих решениях стало известно из сообщения агентства Reuters 10 марта.

Суд признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность в России. Мессенджера WhatsApp, также входящего в Meta, запрет не касается. Прокурор на заседании Тверского суда Москвы, на котором рассматривалось дело Meta, заявил, что использование Facebook и Instagram в России не может быть признано экстремизмом, поэтому россиян не будут за это наказывать.

Роскомнадзор ранее объявил, что российские СМИ не должны демонстрировать логотипы Meta. Также они должны маркировать компанию как запрещенную в России организацию. Ответственность за отсутствие маркировки, по данным Роскомнадзора, наступит после включения Meta в перечень экстремистских организаций.

Ранее по теме: Суд признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных