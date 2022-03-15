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Хинштейн сообщил о блокировке более 20 VPN-сервисов в России

Ведомости

Роскомнадзор намерен продолжить работу по блокировке сервисов VPN на территории России, на сегодняшний день уже заблокировано более 20 таковых, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. 

«Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется. На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы», — рассказал Хинштейн (цитата по «Интерфакс). 

Хинштейн затронул вопрос работы VPN-сервисов в контексте обсуждения блокировки в России социальных сетей компании Meta. «Все, кто продолжают пользоваться Instagram, так или иначе используют VPN, систему обхода маршрутизации в сети», — добавил он. Ранее депутат также пояснял, что пользователи не будут нести ответственность за размещение публикаций в Instagram в случае возможного признания социальной сети экстремистской.

14 марта Роскомнадзор внес социальную сеть Instagram в реестр запрещенных сайтов. Согласно сервису ведомства по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ к Instagram.com был ограничен по требованию Генпрокуратуры от 11 марта.

Ранее ведомство потребовало ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине. Ведомство нашло в этом признаки пропаганды терроризма, а также возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. Компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, Генпрокуратура попросила суд признать экстремистской организацией.

Ранее по теме: Reuters: Meta запретила пожелания смерти в адрес глав государств

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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