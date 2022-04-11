Yota: число пользователей VPN-сервисами с начала года выросло в 53,5 раза
Число пользователей VPN-сервисами с января 2022 г. к началу апреля выросло в 53,5 раза, передает ТАСС со ссылкой на исследование мобильного оператора Yota.
По данным оператора, с января по апрель доля тех, кто применяет VPN, увеличилась в 38 раз и составила 22,8% от общего числа клиентов Yota. К началу апреля пользователей таких приложений стало в 53,5 раза больше, чем в январе. Процент пользователей, VPN-сервисов начал расти на неделе с 21 февраля, наибольший скачок произошел с 14 по 20 марта. На пике — с 21 по 27 марта — доля трафика на VPN-приложения увеличилась в девять раз и составила 2,6% от общего. В последнюю неделю марта клиенты Yota потратили в 69 раз больше трафика на VPN-сервисы, чем в первую неделю января.
Компания составила рейтинг самых популярных VPN-приложений у пользователей. Первое место у клиентов Yota занял OpenVPN — за неделю с 28 марта по 3 апреля доля трафика составила 55,9%. На втором месте оказался WireGuard — 32,085%, на третьем — Surfshark VPN — 6,04%. Пятерку лидеров замыкают iCloud Private Relay и Touch VPN c долями трафика 3,52% и 0,95% соответственно.
22 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что нижняя палата не прорабатывает законодательную инициативу по ограничению применения VPN-сервисов при использовании заблокированных в России социальных сетей и сайтов. При этом 15 марта он сообщил, что Роскомнадзор намерен продолжить работу по блокировке сервисов VPN на территории России. Более 20 таких сервисов уже заблокировано.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас говорил, что в России не планируется вводить уголовную ответственность за использование VPN-сервисов. По его словам, люди могут найти способы, чтобы обойти запреты, однако исполнительная власть в пределах собственных полномочий будет каждый раз находить способ закрывать те или иные лазейки.
Блокировка VPN-сервисов происходила на фоне признания компании Meta запрещенной экстремистской организацией на территории России. Такое решение стало реакцией на планы компании разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан России, и в частности, российских военных. Об этих решениях стало известно из сообщения агентства Reuters 10 марта.
Суд признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность в России. Мессенджера WhatsApp, также входящего в Meta, запрет не касается. Прокурор на заседании Тверского суда Москвы, на котором рассматривалось дело Meta, заявил, что использование Facebook и Instagram в России не может быть признано экстремизмом, поэтому россиян не будут за это наказывать.