Yota: число пользователей VPN-сервисами с начала года выросло в 53,5 раза

По данным оператора, с января по апрель доля тех, кто применяет VPN, увеличилась в 38 раз и составила 22,8% от общего числа клиентов Yota. К началу апреля пользователей таких приложений стало в 53,5 раза больше, чем в январе. Процент пользователей, VPN-сервисов начал расти на неделе с 21 февраля, наибольший скачок произошел с 14 по 20 марта. На пике — с 21 по 27 марта — доля трафика на VPN-приложения увеличилась в девять раз и составила 2,6% от общего. В последнюю неделю марта клиенты Yota потратили в 69 раз больше трафика на VPN-сервисы, чем в первую неделю января.