Минпромторг сделал китайский стандарт обязательным для зарядки электромобилей

Учредитель и гендиректор компании «Электромобили мануфэкчуринг рус» Илья Рашкин в свою очередь отметил, что в выпускаемых в России моделях грузовика EVM PRO предусмотрено два порта — GB/T и CHAdeMO. «Порт CHAdeMO важен для возможности заряжаться на общегородских станциях зарядки, а GB/T важен, во-первых, для нашей зарядной станции, которая поставляется вместе с EVM PRO», — отметил он. Рашкин добавил, что в будущем большая часть станций, которые будут устанавливаться в России, также будет снабжена коннекторами GB/T.