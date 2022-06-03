Минпромторг сделал китайский стандарт обязательным для зарядки электромобилей
Министерство промышленности и торговли изменило требования к комплектации быстрых зарядных станций для электромобилей, сделав обязательным китайский стандарт GB/T, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ ведомства.
В соответствии с положениями приказа станция должна иметь три коннектора и быть оснащена минимум одним разъемом китайского стандарта GB/T. Производитель также может на выбор установить либо один разъем стандарта CCS2 (европейский), либо один разъем стандарта CHAdeMO (японский).
«Производителя обязывают ставить минимум один коннектор GB/T, хотя таких машин в России крайне мало, но при этом оставляют выбор между CCS и CHAdeMO. Производитель для получения субсидии, скорее всего, сделает выбор в пользу устаревшего коннектора CHAdeMO на 50 кВт для экономии», — считает гендиректор «Айти Чардж» Дмитрий Матвиевский.
В тоже время CHAdeMO теряет популярность, а европейский CCS2 будет терять позиции из-за отказа ЕС от экспорта, поясняет директор Sitronics Electro Андрей Гурленов. По его словам, через пару лет до 70% электромобилей в России будут с китайским портом зарядки. Он ожидает, что электромобили российского производства тоже будут с китайским портом.
Учредитель и гендиректор компании «Электромобили мануфэкчуринг рус» Илья Рашкин в свою очередь отметил, что в выпускаемых в России моделях грузовика EVM PRO предусмотрено два порта — GB/T и CHAdeMO. «Порт CHAdeMO важен для возможности заряжаться на общегородских станциях зарядки, а GB/T важен, во-первых, для нашей зарядной станции, которая поставляется вместе с EVM PRO», — отметил он. Рашкин добавил, что в будущем большая часть станций, которые будут устанавливаться в России, также будет снабжена коннекторами GB/T.