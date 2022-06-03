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Минпромторг сделал китайский стандарт обязательным для зарядки электромобилей

Ведомости

Министерство промышленности и торговли изменило требования к комплектации быстрых зарядных станций для электромобилей, сделав обязательным китайский стандарт GB/T, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ ведомства. 

В соответствии с положениями приказа станция должна иметь три коннектора и быть оснащена минимум одним разъемом китайского стандарта GB/T. Производитель также может на выбор установить либо один разъем стандарта CCS2 (европейский), либо один разъем стандарта CHAdeMO (японский).

«Производителя обязывают ставить минимум один коннектор GB/T, хотя таких машин в России крайне мало, но при этом оставляют выбор между CCS и CHAdeMO. Производитель для получения субсидии, скорее всего, сделает выбор в пользу устаревшего коннектора CHAdeMO на 50 кВт для экономии», — считает гендиректор «Айти Чардж» Дмитрий Матвиевский.

В тоже время CHAdeMO теряет популярность, а европейский CCS2 будет терять позиции из-за отказа ЕС от экспорта, поясняет директор Sitronics Electro Андрей Гурленов. По его словам, через пару лет до 70% электромобилей в России будут с китайским портом зарядки. Он ожидает, что электромобили российского производства тоже будут с китайским портом.

Учредитель и гендиректор компании «Электромобили мануфэкчуринг рус» Илья Рашкин в свою очередь отметил, что в выпускаемых в России моделях грузовика EVM PRO предусмотрено два порта — GB/T и CHAdeMO. «Порт CHAdeMO важен для возможности заряжаться на общегородских станциях зарядки, а GB/T важен, во-первых, для нашей зарядной станции, которая поставляется вместе с EVM PRO», — отметил он. Рашкин добавил, что в будущем большая часть станций, которые будут устанавливаться в России, также будет снабжена коннекторами GB/T.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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