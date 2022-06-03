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Tesla Илона Маска представит прототип человекоподобного робота

Ведомости

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что к 30 сентября компания представит человекоподобного робота Optimus. 

«День искусственного интеллекта» Tesla перенесен на 30 сентября, поскольку к этому времени у нас может появиться прототип Optimus», — говорится в посте. Изначально «День искусственного интеллекта» был запланирован на 19 августа. 

Маск анонсировал создание робота Optimus 20 августа прошлого года. В презентации говорилось, что его высота составит около 173 см, вес — 57 кг. На экране, который заменит ему лицо, будет отображаться полезная информация. При создании робота будут использованы технологии автопилота и искусственного интеллекта, которые Tesla применяет в своих электромобилях. 

В январе 2022 г., выступая перед инвесторами, предприниматель сказал, что Optimus — это самая важная вещь, над которой Tesla будет работать в 2022 г. По его словам, робот будет выполнять работу, которую меньше всего любят люди, и избавит их от опасных и однообразных задач.

Ранее стало известно, что инвесторы Twitter подали в суд на Маска из-за сокрытия данных о покупке акций. Они полагают, что предприниматель сэкономил $156 млн, скрыв информацию о том, что по состоянию на 14 марта он владел более чем 5% акций соцсети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных