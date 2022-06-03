Tesla Илона Маска представит прототип человекоподобного робота
Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что к 30 сентября компания представит человекоподобного робота Optimus.
«День искусственного интеллекта» Tesla перенесен на 30 сентября, поскольку к этому времени у нас может появиться прототип Optimus», — говорится в посте. Изначально «День искусственного интеллекта» был запланирован на 19 августа.
Маск анонсировал создание робота Optimus 20 августа прошлого года. В презентации говорилось, что его высота составит около 173 см, вес — 57 кг. На экране, который заменит ему лицо, будет отображаться полезная информация. При создании робота будут использованы технологии автопилота и искусственного интеллекта, которые Tesla применяет в своих электромобилях.
В январе 2022 г., выступая перед инвесторами, предприниматель сказал, что Optimus — это самая важная вещь, над которой Tesla будет работать в 2022 г. По его словам, робот будет выполнять работу, которую меньше всего любят люди, и избавит их от опасных и однообразных задач.
Ранее стало известно, что инвесторы Twitter подали в суд на Маска из-за сокрытия данных о покупке акций. Они полагают, что предприниматель сэкономил $156 млн, скрыв информацию о том, что по состоянию на 14 марта он владел более чем 5% акций соцсети.