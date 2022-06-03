Tesla Илона Маска представит прототип человекоподобного робота

В январе 2022 г., выступая перед инвесторами, предприниматель сказал, что Optimus — это самая важная вещь, над которой Tesla будет работать в 2022 г. По его словам, робот будет выполнять работу, которую меньше всего любят люди, и избавит их от опасных и однообразных задач.