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Google зафиксировал рост запросов на пиратский Windows

Ведомости

Число запросов в Google, связанных со способами активации Windows 10, за последние 90 дней выросло на 80-250% в зависимости от формулировки, а в июне больше всего выросло число запросов о бесплатном скачивании Excel – на 650%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику Google Trends.

Также за последнюю неделю число запросов Windows 10 Media Creation Tool по ее точному имени выросло в 47 раз. В конце июня россияне столкнулись с проблемой скачивания ОС с официального сайта Microsoft. Президент компании Бред Смит заявил, что компания будет сокращать присутствие в России, пока не уйдет совсем, сообщали «РИА Новости». После начала военных действий на Украине ряд иностранных компаний, в том числе Microsoft, ограничили поставки продукции в Россию.

Директор по развитию электронных сервисов и программных решений «Марвел-дистрибуции» Игорь Мартюшев рассказал, что новые ОС от Microsoft в коробках не поставляются, а при нынешнем уровне продаж запасов хватит на несколько месяцев. По его словам, у потребителей пока нет проблем с регистрацией и активацией продуктов, а у компаний все зависит от того, находятся ли они под санкциями. Источник издания на ИТ-рынке отметил, что пользователи смогут установить «коробочную» версию ОС, только если при регистрации укажут не Россию и не Белоруссию, а другую страну.

В «М.Видео - Эльдорадо» изданию сообщили, что на подавляющем большинстве компьютеров в магазинах предустановлен Windows. В службе поддержки компании по Московскому региону рассказали, что ни электронной, ни коробочной версии ОС нет в наличии. В службе поддержки «Ситилинка» и DNS сообщили, что товар есть на складе и в магазинах. В пресс-службе «Ситилинка» не ответили на запрос издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных