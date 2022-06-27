Google зафиксировал рост запросов на пиратский Windows

Директор по развитию электронных сервисов и программных решений «Марвел-дистрибуции» Игорь Мартюшев рассказал, что новые ОС от Microsoft в коробках не поставляются, а при нынешнем уровне продаж запасов хватит на несколько месяцев. По его словам, у потребителей пока нет проблем с регистрацией и активацией продуктов, а у компаний все зависит от того, находятся ли они под санкциями. Источник издания на ИТ-рынке отметил, что пользователи смогут установить «коробочную» версию ОС, только если при регистрации укажут не Россию и не Белоруссию, а другую страну.