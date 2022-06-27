Google зафиксировал рост запросов на пиратский Windows
Число запросов в Google, связанных со способами активации Windows 10, за последние 90 дней выросло на 80-250% в зависимости от формулировки, а в июне больше всего выросло число запросов о бесплатном скачивании Excel – на 650%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику Google Trends.
Также за последнюю неделю число запросов Windows 10 Media Creation Tool по ее точному имени выросло в 47 раз. В конце июня россияне столкнулись с проблемой скачивания ОС с официального сайта Microsoft. Президент компании Бред Смит заявил, что компания будет сокращать присутствие в России, пока не уйдет совсем, сообщали «РИА Новости». После начала военных действий на Украине ряд иностранных компаний, в том числе Microsoft, ограничили поставки продукции в Россию.
Директор по развитию электронных сервисов и программных решений «Марвел-дистрибуции» Игорь Мартюшев рассказал, что новые ОС от Microsoft в коробках не поставляются, а при нынешнем уровне продаж запасов хватит на несколько месяцев. По его словам, у потребителей пока нет проблем с регистрацией и активацией продуктов, а у компаний все зависит от того, находятся ли они под санкциями. Источник издания на ИТ-рынке отметил, что пользователи смогут установить «коробочную» версию ОС, только если при регистрации укажут не Россию и не Белоруссию, а другую страну.
В «М.Видео - Эльдорадо» изданию сообщили, что на подавляющем большинстве компьютеров в магазинах предустановлен Windows. В службе поддержки компании по Московскому региону рассказали, что ни электронной, ни коробочной версии ОС нет в наличии. В службе поддержки «Ситилинка» и DNS сообщили, что товар есть на складе и в магазинах. В пресс-службе «Ситилинка» не ответили на запрос издания.