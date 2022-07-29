Борисов: сроки выхода из МКС будут зависеть в том числе от состояния станции
Россия начнет выход из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 г., однако точные сроки не определены и не сообщались партнерам, они будут зависеть в том числе от работоспособности самой МКС, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы просто сказали, что после 2024 г. мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 2024 г. или в 2025 г., все это зависит в том числе и от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно нет никакого секрета, о чем я и доложил президенту», – цитирует его «Интерфакс».
Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции 26 июля. По его словам, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса.
В марте возглавлявший тогда «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет. У России было разрешение правительства работать на МКС до 2024 г., отметил он. В конце апреля Рогозин заявил, что «Роскосмос» подготовил предложения по окончанию работы на МКС и направил их президенту и правительству. Называть даты Рогозин не стал.
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