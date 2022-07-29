Борисов: сроки выхода из МКС будут зависеть в том числе от состояния станции

«Мы просто сказали, что после 2024 г. мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 2024 г. или в 2025 г., все это зависит в том числе и от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно нет никакого секрета, о чем я и доложил президенту», – цитирует его «Интерфакс».