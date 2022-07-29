«Роскосмос» планирует перестроить производство спутников
Госкорпорация «Роскосмос» планирует перестроить работу, чтобы производить спутники в другом количестве и другого качества, заявил глава корпорации Юрий Борисов в интервью «России 24».
«Нам необходимо сегодня перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве и соответствующего качества», — подчеркнул Борисов (цитата по ТАСС).
Он отметил, что это потребует коренной перестройки технологических процессов, в том числе процесса разработки, производства и испытаний. Борисов добавил, что всю эту работу придется проводить в условиях санкций, однако постоянно на это ссылаться нельзя, потому что российская электронная промышленность постепенно возрождается. Борисов заявил, что американцы, европейцы и китайцы давно обогнали Россию в сфере спутников.
Ранее сегодня Борисов заявил, что процесс выхода России из проекта Международной космической станции может занять до двух лет. Он отметил, что после окончания срока работы МКС ее нужно будет правильно затопить: по мнению иностранных партнеров, для этого нужна будет помощь России.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.