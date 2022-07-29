«Роскосмос» планирует перестроить производство спутников

Он отметил, что это потребует коренной перестройки технологических процессов, в том числе процесса разработки, производства и испытаний. Борисов добавил, что всю эту работу придется проводить в условиях санкций, однако постоянно на это ссылаться нельзя, потому что российская электронная промышленность постепенно возрождается. Борисов заявил, что американцы, европейцы и китайцы давно обогнали Россию в сфере спутников.