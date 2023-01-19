Борисов ожидает завершения строительства стартового комплекса для «Ангары-5» в срок
Строительство стартового комплекса для «Ангары-5» на космодроме Восточный будет завершено в срок, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«На космодроме Восточный работы выполняются достаточно ритмично, планы второй очереди по созданию стартового комплекса для «Ангары-5» будут выполнены в срок. Мы надеемся завершить все строительные работы к середине года, а все монтажные работы и готовность к пуску – к концу года, как и запланировано вашим указом», – рассказал он.
В частности, завершено строительство взлётно-посадочной полосы, которая, по его оценке, великолепного качества.
Глава «Роскосмоса» также указал на выполнение в срок всех мероприятий и по гособоронзаказу и на активную работу над созданием российской орбитальной станции.
Путин, в свою очередь, отметил важность ракетно-космической отрасли для экономики и обороноспособности страны и указал на большое количество накопившихся вопросов: «сроки исполнения контрактов, экономика отрасли в целом, финансовое состояние, планы развития. Разумеется, конечно, мы постоянно это обсуждаем».
«Ангара» — один из главных долгостроев российской космической промышленности в постсоветское время. Решение о разработке ракет этого семейства приняли еще в 1990-е, но реальное финансирование проекта началось в 2006 г. В него входят легкие ракеты-носители «Ангара-1.2», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», а также повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В». Ракеты «Ангара» считаются экологически безопасными, так как используют керосин и жидкий кислород вместо токсичного топлива на основе гептила.
Стартовый комплекс «Ангара» на космодроме Плесецк был доработан на базе существующего и недостроенного стартового комплекса «Зенит», что накладывало определенные ограничения. Комплекс же на Восточном, как отмечает «Роскосмос», будет более универсальным, с него можно будет проводить пуски ракет семейства «Ангара», имеющих в своём составе как автоматические космические аппараты, так и пилотируемые корабли, а также различные модификации разгонных блоков.