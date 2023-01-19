Газета
Технологии

Борисов ожидает завершения строительства стартового комплекса для «Ангары-5» в срок

Ведомости

Строительство стартового комплекса для «Ангары-5» на космодроме Восточный будет завершено в срок, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«На космодроме Восточный работы выполняются достаточно ритмично, планы второй очереди по созданию стартового комплекса для «Ангары-5» будут выполнены в срок. Мы надеемся завершить все строительные работы к середине года, а все монтажные работы и готовность к пуску – к концу года, как и запланировано вашим указом», – рассказал он.

В частности, завершено строительство взлётно-посадочной полосы, которая, по его оценке, великолепного качества.

Глава «Роскосмоса» также указал на выполнение в срок всех мероприятий и по гособоронзаказу и на активную работу над созданием российской орбитальной станции.

Путин, в свою очередь, отметил важность ракетно-космической отрасли для экономики и обороноспособности страны и указал на большое количество накопившихся вопросов: «сроки исполнения контрактов, экономика отрасли в целом, финансовое состояние, планы развития. Разумеется, конечно, мы постоянно это обсуждаем».

«Ангара» — один из главных долгостроев российской космической промышленности в постсоветское время. Решение о разработке ракет этого семейства приняли еще в 1990-е, но реальное финансирование проекта началось в 2006 г. В него входят легкие ракеты-носители «Ангара-1.2», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», а также повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В». Ракеты «Ангара» считаются экологически безопасными, так как используют керосин и жидкий кислород вместо токсичного топлива на основе гептила.

Стартовый комплекс «Ангара» на космодроме Плесецк был доработан на базе существующего и недостроенного стартового комплекса «Зенит», что накладывало определенные ограничения. Комплекс же на Восточном, как отмечает «Роскосмос», будет более универсальным, с него можно будет проводить пуски ракет семейства «Ангара», имеющих в своём составе как автоматические космические аппараты, так и пилотируемые корабли, а также различные модификации разгонных блоков.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных