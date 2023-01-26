В Госдуме допустили появление маркировки дипфейков к концу 2023 года

Летом 2022 г. «Сбер» получил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, повышающие точность выявления дипфейков. В пресс-службе банка отметили, что инструмент можно будет использовать для защиты от кибератак, борьбы с фейками, а также защиты переговоров по видеосвязи.