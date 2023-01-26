В Госдуме допустили появление маркировки дипфейков к концу 2023 года
К концу 2023 г. в России может появиться маркировка дипфейков. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью «Парламентской газете». Видео опубликовано в сообществе издания во «ВКонтакте».
«Я рассчитываю, что к концу года что-то появится связанное с маркировкой, может быть, дипфейков», — сказал он.
Дипфейк — технология, с помощью которой можно создавать и изменять изображение на фотографиях и видео с помощью искусственного интеллекта и нейросети. В частности, инструмент могут использовать мошенники для подмены лица человека на видео или фото.
Летом 2022 г. «Сбер» получил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, повышающие точность выявления дипфейков. В пресс-службе банка отметили, что инструмент можно будет использовать для защиты от кибератак, борьбы с фейками, а также защиты переговоров по видеосвязи.
В ноябре 2022 г. «Коммерсантъ» узнал о разработке сервиса Expert для проверки видео на предмет наличия манипуляций и поиск дипфейков, технологию планировал протестировать Роскомнадзор.
Проблему дипфейков в октябре 2021 г. обозначил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что использование дипфейков без согласия самих людей недопустимо, и добавил, что технологии, помогающие распознать подмену, существуют. В мае 2021 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что угроза дипфейков является «более страшной», чем фейк-ньюс.