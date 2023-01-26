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В Госдуме допустили появление маркировки дипфейков к концу 2023 года

Ведомости

К концу 2023 г. в России может появиться маркировка дипфейков. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью «Парламентской газете». Видео опубликовано в сообществе издания во «ВКонтакте».

«Я рассчитываю, что к концу года что-то появится связанное с маркировкой, может быть, дипфейков», — сказал он. 

Дипфейк — технология, с помощью которой можно создавать и изменять изображение на фотографиях и видео с помощью искусственного интеллекта и нейросети. В частности, инструмент могут использовать мошенники для подмены лица человека на видео или фото.

Летом 2022 г. «Сбер» получил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, повышающие точность выявления дипфейков. В пресс-службе банка отметили, что инструмент можно будет использовать для защиты от кибератак, борьбы с фейками, а также защиты переговоров по видеосвязи.

В ноябре 2022 г. «Коммерсантъ» узнал о разработке сервиса Expert для проверки видео на предмет наличия манипуляций и поиск дипфейков, технологию планировал протестировать Роскомнадзор. 

Проблему дипфейков в октябре 2021 г. обозначил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что использование дипфейков без согласия самих людей недопустимо, и добавил, что технологии, помогающие распознать подмену, существуют. В мае 2021 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что угроза дипфейков является «более страшной», чем фейк-ньюс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных