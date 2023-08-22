Хинштейн заявил об отсутствии полноценной альтернативы iPhone

Хинштейн добавил, что iPhone для него удобнее и функциональнее, чем другие гаджеты, несмотря на все уязвимости устройства Apple. В то же время власти «до конца не понимают все возможности» американской корпорации, которые касаются сбора данных, отметил Хинштейн. По его словам, вопросы есть и к защищенности смартфонов на Android.