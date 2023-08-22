Хинштейн заявил об отсутствии полноценной альтернативы iPhone
Запрет на использование iPhone не будет распространен на всех граждан России, поскольку полноценной альтернативы этому гаджету сегодня нет. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн. Его цитирует Telegram-канал комитета.
«Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. <...> Если же гражданину, деятельность которого не связана с государственной службой или критическими производствами, удобнее пользоваться этим устройством – запрет нерационален. Сегодня iPhone нет полноценной альтернативы с пользовательской точки зрения», – сказал депутат в ходе выступления на образовательной программе «Мастерская новых медиа».
Хинштейн добавил, что iPhone для него удобнее и функциональнее, чем другие гаджеты, несмотря на все уязвимости устройства Apple. В то же время власти «до конца не понимают все возможности» американской корпорации, которые касаются сбора данных, отметил Хинштейн. По его словам, вопросы есть и к защищенности смартфонов на Android.
В июне ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.
После этого пользоваться техникой Apple в служебных целях запретили сотрудникам Минпромторга, Минцифры, Федеральной таможенной службы, ЦИК и Росавиации. Ограничения также были введены во всех подразделениях «Ростеха». 9 августа ТАСС со ссылкой на источник в транспортной отрасли сообщил, что использовать iPhone запретили сотрудникам РЖД. 21 августа ограничения ввел «Камаз».