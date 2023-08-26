ЦИК заявил о переговорах с российскими разработчиками о поставке смартфонов
Центризбирком России (ЦИК) обсуждает с российскими разработчиками мобильных устройств возможность поставки техники членам и сотрудникам аппарата комиссии для использования в служебных целях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии.
20 июля в пресс-службе ЦИК сообщили о подготовке документа о запрете на использование iPhone и iPad в служебных целях. С мая 2023 г. в комиссии действует рекомендация, связанная с использованием техники Apple на рабочем месте.
«Также ведутся переговоры с отечественными разработчиками мобильных устройств о поставке техники для использования в служебных целях», – сказали ТАСС в ЦИК.
В пресс-службе отметили, что владельцы устройств Apple смогут участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), ограничений в этом вопросе нет.
Ранее пользоваться техникой Apple в служебных целях запретили сотрудникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям. Запрет был введен во всех подразделениях «Ростеха». Также о подготовке соответствующих приказов заявили в Минцифры, Федеральной таможенной службе и ЦИК. Ограничения на использование iPhone ввела и Росавиация. В августе о таких мерах объявил «Камаз».
В июне ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце июля говорила, что iPhone нельзя использовать в служебных целях в связи с угрозой национальной безопасности.