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ЦИК заявил о переговорах с российскими разработчиками о поставке смартфонов

Ведомости

Центризбирком России (ЦИК) обсуждает с российскими разработчиками мобильных устройств возможность поставки техники членам и сотрудникам аппарата комиссии для использования в служебных целях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии.

20 июля в пресс-службе ЦИК сообщили о подготовке документа о запрете на использование iPhone и iPad в служебных целях. С мая 2023 г. в комиссии действует рекомендация, связанная с использованием техники Apple на рабочем месте.

«Также ведутся переговоры с отечественными разработчиками мобильных устройств о поставке техники для использования в служебных целях», – сказали ТАСС в ЦИК.

В пресс-службе отметили, что владельцы устройств Apple смогут участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), ограничений в этом вопросе нет.

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Ранее пользоваться техникой Apple в служебных целях запретили сотрудникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям. Запрет был введен во всех подразделениях «Ростеха». Также о подготовке соответствующих приказов заявили в Минцифры, Федеральной таможенной службе и ЦИК. Ограничения на использование iPhone ввела и Росавиация. В августе о таких мерах объявил «Камаз».

В июне ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце июля говорила, что iPhone нельзя использовать в служебных целях в связи с угрозой национальной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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