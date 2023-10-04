VPN-провайдер потребовал от Роскомнадзора разблокировать сервис
VPN-сервис Hidemy.name (юрлицо – hidemy.network Ltd. из Белиза) подал иск к Роскомнадзору (РКН) с требованием о разблокировке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию искового заявления, направленного в Таганский суд Москвы.
Hidemy.name просит суд признать блокировку сайта незаконной. Отмечается, что доступ к сайт ограничен с июля 2023 г. при помощи ТСПУ (технических средств противодействия угрозам). Истец обратил внимание, что ТСПУ по закону предназначены для предупреждения угроз сетям связи, в то же время VPN-сервис, как утвреждает компания, является «всего лишь клиентским приложением и не может представлять угрозу».
В Hidemy.name подтвердили отправку иска. На момент написания новости его регистрация не отобразилась в судебной картотеке. Адвокат компании Екатерина Абашина уточнила, что иск был подан 3 октября в электронном виде. В РКН на запрос газеты не ответили.
Гендиректор сервиса Маркус Саар отметил, что РКН блокирует не только сайт HideMy.name, но и адресов его VPN-серверов. При этом ресурс не внесен в реестр запрещенных сайтов, также ведомство не предупреждало компанию о нарушении, добавил он. По словам Саара, положительным исходом для сервиса «будет хотя бы внесение в реестр по всем правилам и законам».
Если судебное решение будет в пользу истца, то это станет прецедентом для владельцев других сайтов, подвергшихся внереестровой блокировке, считает Абашина. Она также обратила внимание, что РКН составляет «перечень угроз» для применения ТСПУ по итогам учений, мониторинга и исследований. В то же время процедура их проведения неясна, документы с обоснованиями также не публикуются в открытом доступен, добавила адвокат.
3 октября член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что с 1 марта 2024 г. вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы РКН во всех маркетах.
В Госдуме напомнили, что ведомство уже сейчас по закону имеет право блокировать такие сервисы, что оно и делает. Председатель комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн допустил, что речь идет о подготовке приказа об ограничении поисковой выдачи нарушающих закон VPN.