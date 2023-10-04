VPN-провайдер потребовал от Роскомнадзора разблокировать сервис

Гендиректор сервиса Маркус Саар отметил, что РКН блокирует не только сайт HideMy.name, но и адресов его VPN-серверов. При этом ресурс не внесен в реестр запрещенных сайтов, также ведомство не предупреждало компанию о нарушении, добавил он. По словам Саара, положительным исходом для сервиса «будет хотя бы внесение в реестр по всем правилам и законам».