Хинштейн: готовится приказ об ограничении поисковой выдачи нарушающих закон VPN
Роскомнадзор уже имеет право блокировать сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам, готовится приказ об ограничении поисковой выдачи нарушающих закон VPN. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин сегодня заявил, что с 1 марта 2024 г. вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы РКН во всех маркетах. Комментируя эту новость, Хинштейн уточнил, что ведомство уже сейчас законодательно наделено правом блокировать сервисы, что и делает.
«Вероятно, речь идет совсем о другой законодательной новации: ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон. (Не фильтруют запрещенную информацию.) Такой приказ – во исполнение принятого нами закона – в РКН действительно готовится. Но это, как говорят в Одессе, две большие разницы», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Депутат связался с руководством РКН, которому ни о каких других новых приказах не известно.
Ранее Хинштейн отмечал, что запрещать VPN-сервисы и привлекать кого-либо к ответственности за их использование нельзя, так как это не решит проблему возможной передачи данных пользователей третьим лицам.
18 сентября Роскомнадзор опубликовал проект приказа, в котором перечислены критерии для блокировки сайтов с информацией, позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России. Поводом для блокировки могут стать описание достоинств сервисов, способов и методов доступа к ним, а также предложения по загрузке специальных программ. Приказ может вступить в силу с 1 марта 2024 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г.