Хинштейн: готовится приказ об ограничении поисковой выдачи нарушающих закон VPN

18 сентября Роскомнадзор опубликовал проект приказа, в котором перечислены критерии для блокировки сайтов с информацией, позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России. Поводом для блокировки могут стать описание достоинств сервисов, способов и методов доступа к ним, а также предложения по загрузке специальных программ. Приказ может вступить в силу с 1 марта 2024 г. и будет действовать ‎до 1 сентября 2029 г.