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Кабмин выделит более 2 млрд рублей для исследований в космической отрасли

Ведомости

В 2023 г. правительство РФ дополнительно выделит более 2 млрд руб. на научные исследования в космической отрасли. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего, по словам Мишустина, в этом году на приоритетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы дополнительно выделят 4 млрд руб.

«Из них свыше 2 млрд руб. – на изыскания в интересах космической отрасли. Их все более активно проводит в том числе бизнес. Речь идет прежде всего о создании спутников дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения», – уточнил Мишустин. Он отметил, что одной из главных задач является качественное улучшение орбитальной группировки.

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1,7 млрд руб. выделят на развитие технологий накопления электроэнергии, которые нужны для выпуска аккумуляторных ячеек и материалов для батарей, добавил Мишустин.

Субсидии будут выделятся по линии министерства науки и высшего образования, а также фонда Национальной технологической инициативы. Премьер-министр подчеркнул, что процесс будет происходит на условиях софинансирования со стороны частных инвесторов.

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В июне Мишустин на стратегической сессии по развитию ракетно-космической отрасли заявил, что необходимо усилить работу по целому ряду направлений, но в первую очередь России нужно «ускоренно нарастить число спутников до более чем 1000». Он уточнил, что основой для этих планов станет проект «Сфера». Он считает, что к развитию мощностей по серийному выпуску спутников необходимо привлечь частный бизнес.

В августе президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит и изготовлении опытных образцов для испытаний. Предприятия должны определить целесообразность программы и оценить объем средств и источники ее финансирования. Доклад об этом необходимо предоставить до 1 декабря.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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