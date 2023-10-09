Кабмин выделит более 2 млрд рублей для исследований в космической отрасли
В 2023 г. правительство РФ дополнительно выделит более 2 млрд руб. на научные исследования в космической отрасли. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
Всего, по словам Мишустина, в этом году на приоритетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы дополнительно выделят 4 млрд руб.
«Из них свыше 2 млрд руб. – на изыскания в интересах космической отрасли. Их все более активно проводит в том числе бизнес. Речь идет прежде всего о создании спутников дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения», – уточнил Мишустин. Он отметил, что одной из главных задач является качественное улучшение орбитальной группировки.
1,7 млрд руб. выделят на развитие технологий накопления электроэнергии, которые нужны для выпуска аккумуляторных ячеек и материалов для батарей, добавил Мишустин.
Субсидии будут выделятся по линии министерства науки и высшего образования, а также фонда Национальной технологической инициативы. Премьер-министр подчеркнул, что процесс будет происходит на условиях софинансирования со стороны частных инвесторов.
В июне Мишустин на стратегической сессии по развитию ракетно-космической отрасли заявил, что необходимо усилить работу по целому ряду направлений, но в первую очередь России нужно «ускоренно нарастить число спутников до более чем 1000». Он уточнил, что основой для этих планов станет проект «Сфера». Он считает, что к развитию мощностей по серийному выпуску спутников необходимо привлечь частный бизнес.
В августе президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит и изготовлении опытных образцов для испытаний. Предприятия должны определить целесообразность программы и оценить объем средств и источники ее финансирования. Доклад об этом необходимо предоставить до 1 декабря.