Кабмин выделит более 2 млрд рублей для исследований в космической отрасли

В июне Мишустин на стратегической сессии по развитию ракетно-космической отрасли заявил, что необходимо усилить работу по целому ряду направлений, но в первую очередь России нужно «ускоренно нарастить число спутников до более чем 1000». Он уточнил, что основой для этих планов станет проект «Сфера». Он считает, что к развитию мощностей по серийному выпуску спутников необходимо привлечь частный бизнес.