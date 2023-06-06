Мишустин: России нужно ускоренно нарастить число спутников до 1000

В октябре 2022 г. «Ведомости» писали, что проект «Сфера» был расширен одной задачей, которая была передана от Минцифры, – созданием космического комплекса «Экспресс-РВ» с четырьмя космическими аппаратами на высокоэллиптической орбите. Это потребовало увеличения финансирования программы. В 2023 г. на проект «Сфера» выделено 17,7 млрд руб., в 2024 г. – 18,6 млрд.