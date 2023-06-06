Мишустин: России нужно ускоренно нарастить число спутников до 1000
России необходимо нарастить число спутников свыше 1000 штук. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию ракетно-космической отрасли.
По словам Мишустина, необходимо усилить работу по целому ряду направлений, но в первую очередь России нужно «ускоренно нарастить число спутников до более чем 1000». Он уточнил, что основой для этих планов станет проект «Сфера».
К развитию мощностей по серийному выпуску спутников Мишустин предлагает привлечь частный бизнес. «И продолжать, что очень важно, пилотируемую программу, создавая российскую орбитальную станцию», – добавил премьер-министр.
В стратегические планы России также входит поддержка научного космоса и исследований Луны совместно с дружественными странами.
В октябре 2022 г. «Ведомости» писали, что проект «Сфера» был расширен одной задачей, которая была передана от Минцифры, – созданием космического комплекса «Экспресс-РВ» с четырьмя космическими аппаратами на высокоэллиптической орбите. Это потребовало увеличения финансирования программы. В 2023 г. на проект «Сфера» выделено 17,7 млрд руб., в 2024 г. – 18,6 млрд.
В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал, что российская орбитальная группировка состоит из 192 космических спутников. В 2022 г. было запущено 52 из них.