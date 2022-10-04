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В «Роскосмосе» объяснили увеличение финансирования проекта «Сфера»

Это связано с созданием космического комплекса «Экспресс-РВ»
Инна Сидоркова
Павел Кассин / ТАСС

Увеличение финансирования программы «Сфера», призванной обеспечить комплексные услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, связано с передачей от Минцифры России в 2023 г. проекта на создание космического комплекса «Экспресс-РВ» с 4 космическими аппаратами на высокоэллиптической орбите. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Роскосмоса».

«Таким образом, проект "Сфера" расширен новой задачей по развитию российской орбитальной группировки связи и вещания для предоставления услуг на всей территории России, включая Арктику, и на трассе Северного морского пути», – пояснил он.

Проект «Сфера» в текущих параметрах включает в себя 162 космических аппарата.

Первый спутник группировки «Сфера» «Роскосмос» пообещал вывести на орбиту в конце октября 2022 г. На 2023 г. запланирован запуск спутника «Марафон», на 2024 г. – запуск двух спутников «Скиф». На 2025 г. заявлен запуск аппаратов группировки «Беркут» и четырех спутников «Экспресс-РВ». На 2027 г. запланирован запуск шести спутников «Скиф», еще четыре таких спутника должны запустить в 2028 г. Все типы этих спутников войдут в состав спутниковой группировки «Сферы».

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На спутниковую систему в 2023 году выделят 17,7 млрд, а на навигационную – 24,7 млрд рублей

В июле этого года правительство одобрило проект «Сфера» с объемом бюджетного финансирования в 95 млрд руб до 2030 г. Директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров говорил, что в 2021 г. на первоочередные работы по проекту было выделено целевой субсидией 7 млрд руб. Также в бюджете на 2022–2024 гг. выделено по 7 млрд руб. ежегодно, то есть «Сфера» в рамках уже принятого федерального бюджета обеспечена финансированием суммарно на 28 млрд руб.

В конце сентября «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона «О федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.» сообщали, что финансирование проекта «Сфера» будет увеличено. В частности, в 2022 г. оно увеличилось на 7 млрд руб., а также вырастет на 10,7 млрд руб. в 2023 г. и еще на 11,6 млрд руб. в 2024 г. по сравнению с показателями, заложенными в прошлом году.

Всего в 2022 г. на «Сферу» выделено 14 млрд руб., в 2023 г. – 17,7 млрд, в 2024 г. – 18,6 млрд. В 2025 г. на проект зарезервировано 8,5 млрд руб.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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