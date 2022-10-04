В «Роскосмосе» объяснили увеличение финансирования проекта «Сфера»

В конце сентября «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона «О федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.» сообщали, что финансирование проекта «Сфера» будет увеличено. В частности, в 2022 г. оно увеличилось на 7 млрд руб., а также вырастет на 10,7 млрд руб. в 2023 г. и еще на 11,6 млрд руб. в 2024 г. по сравнению с показателями, заложенными в прошлом году.