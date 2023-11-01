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Технологии

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

Ведомости

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел кратковременный сбой, он уже устранен. Об этом сообщили в пресс-службе банка. 

«В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения Сбербанк Онлайн могли испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены и данные версии приложений также работают штатно. Приносим извинения за временные неудобства», – сказано в сообщении.

По состоянию на 11:15 мск проблем со входом в приложение банка не было, убедился корреспондент «Ведомостей». 

Согласно данным портала Down Radar, сообщения о сбоях в работе приложения Сбербанка начали поступать с 08:00 мск. Пользователи жаловались на проблемы со входом и долгую загрузку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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