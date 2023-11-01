В работе приложения Сбербанка произошел сбой

«В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения Сбербанк Онлайн могли испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены и данные версии приложений также работают штатно. Приносим извинения за временные неудобства», – сказано в сообщении.