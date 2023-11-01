В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел кратковременный сбой, он уже устранен. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения Сбербанк Онлайн могли испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены и данные версии приложений также работают штатно. Приносим извинения за временные неудобства», – сказано в сообщении.
По состоянию на 11:15 мск проблем со входом в приложение банка не было, убедился корреспондент «Ведомостей».
Согласно данным портала Down Radar, сообщения о сбоях в работе приложения Сбербанка начали поступать с 08:00 мск. Пользователи жаловались на проблемы со входом и долгую загрузку.